ChatGPT วิเคราะห์ราคา WLFI, AAVE และ SUI ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2025 – จับตาการฟื้นตัวรอบใหม่ของตลาดคริปโต
วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลัง ChatGPT เวอร์ชันล่าสุดของ OpenAI ออกมาทำนายทิศทางราคาของ 3 เหรียญหลักอย่าง Sui (SUI), World Liberty Financial (WLFI) และ Aave (AAVE) ว่ามีแนวโน้มจะฟื้นตัวแรงกว่าที่หลายคนคาดไว้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเชิงบวกที่อาจเปิดทางสู่รอบขาขึ้นใหม่ของตลาดคริปโตโดยรวม โดยเฉพาะในปีที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตา “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” มากที่สุดปีหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการเทรดในเดือนตุลาคม หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า “Uptober” ต้องสะดุดลงอย่างรวดเร็วหลังจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับตลาดการเงินทั่วโลก และส่งผลให้มูลค่ารวมของตลาดคริปโตปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบหลายเดือน
ขณะเดียวกัน ตลาดยังรอคอยผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณว่าทางการจะผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อการกลับมาของ “สินทรัพย์เสี่ยง” อย่างคริปโตเคอร์เรนซี
ถึงอย่างนั้น นักลงทุนสายเทคนิคจำนวนมากกลับมองว่าการปรับฐานรอบนี้เป็น “จังหวะพักที่ดีต่อสุขภาพของตลาด” เพราะในอดีต การปรับฐานใหญ่ ๆ มักเป็นการล้างแรงเก็งกำไรส่วนเกินและการเทรดแบบใช้เลเวอเรจสูง เพื่อปูทางให้เกิดการฟื้นตัวระยะยาวที่มั่นคงมากกว่าเดิม
World Liberty Financial (WLFI): โปรเจกต์คริปโตในแนวคิดของทรัมป์ ที่อาจกลับมาสร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้ง
World Liberty Financial ($WLFI) คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ได้รับแรงหนุนทางภาพลักษณ์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งถูกวางแนวคิดให้เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ผสมผสานอุดมการณ์ด้าน “เสรีภาพทางการเงิน” เข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน
WLFI ถูกสร้างบนเครือข่าย Ethereum โดยอ้างอิงโปรโตคอลของ Aave เพื่อให้บริการด้านการให้กู้และกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและสถาบัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานในโลกความเป็นจริง
แม้ข้อมูลของโปรเจกต์นี้จะยังมีไม่มากนัก เนื่องจากเปิดตัวได้ไม่นาน แต่ WLFI ก็สามารถไต่ขึ้นมาเป็นเหรียญอันดับที่ 41 ของตลาดโลก ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงกับโลกคริปโตได้อย่างไร
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า หากสหรัฐฯ เดินหน้าออกกฎหมายกำกับดูแลคริปโตอย่างชัดเจนมากขึ้น โปรเจกต์นี้อาจได้อานิสงส์โดยตรง และ ChatGPT เองก็มองว่า ราคา WLFI อาจขยับแตะระดับ 1 ดอลลาร์ได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้
Aave (AAVE): ผู้นำแห่งโลก DeFi ที่ยังแข็งแกร่งและพร้อมจะทะยานขึ้นอีกครั้ง
Aave ($AAVE) ยังคงรักษาสถานะ “ยักษ์ใหญ่ในโลก DeFi” ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยระบบให้กู้และยืมสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไร้ตัวกลาง ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟจากดอกเบี้ยได้โดยตรง
Aave โดดเด่นด้วยฟีเจอร์เฉพาะตัว เช่น Flash Loans (สินเชื่อทันทีโดยไม่ต้องมีหลักประกัน), ระบบพูลสภาพคล่องหลายเชน และโครงสร้างการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของโปรเจกต์
ด้วยนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน Aave จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของการเงินยุคใหม่
ChatGPT วิเคราะห์ว่า ราคาของ AAVE อาจกระโดดจาก $227 ไปถึง $500 หากเกิดปัจจัยบวกทางเทคนิค โดยเฉพาะการยืนยันรูปแบบ “สามเหลี่ยมขยายตัว (Expanding Triangle)” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นชัดเจน และอาจเห็นการทะยานของราคาได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า
Sui Network (SUI): บล็อกเชนที่ท้าชน Ethereum และ Cardano — เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา แห่งปลายปีนี้
Sui Network ($SUI) ยังคงเป็นชื่อที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะ “ม้ามืดแห่งวงการบล็อกเชน” ที่ตั้งเป้าจะก้าวข้ามขีดจำกัดของ Ethereum และ Cardano ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด
Sui อ้างว่าสามารถประมวลผลธุรกรรมได้สูงสุดถึง 297,000 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS) ซึ่งมากกว่า Ethereum ที่ทำได้เพียงราว 15 TPS เท่านั้น และยังมีระบบ Smart Contract ที่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นได้ (Cross-chain Interoperability)
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา SUI ปรับขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ $2.50 โดย ChatGPT ประเมินว่า SUI อาจแตะเป้าหมาย $5 ภายในสิ้นปี หากแนวโน้มการเติบโตของเครือข่ายยังคงแข็งแกร่งเช่นนี้ และหากตลาดกลับเข้าสู่ภาวะกระทิงอีกครั้ง เหรียญนี้มีโอกาสไต่ถึงระดับ $10 ภายในช่วงคริสต์มาส
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า Sui เป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา ที่สุดในปีนี้ เพราะไม่เพียงแค่ความเร็ว แต่ยังรวมถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคชัน DeFi และ NFT ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาจผลักดันให้ Sui กลายเป็นบล็อกเชนชั้นนำลำดับต่อไปของโลกได้ไม่ยาก
Maxi Doge (MAXI): ดาวรุ่งแห่งวงการเหรียญมีม ที่อาจเป็นตำนานบทใหม่ต่อจาก Dogecoin
และสุดท้าย หนึ่งในโทเคนที่กำลังเป็นกระแสแรงในหมู่นักลงทุนรายย่อยคือ Maxi Doge ($MAXI) — เหรียญใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin แต่พัฒนาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ
Maxi Doge ถูกสร้างบนเครือข่าย Ethereum ในรูปแบบ ERC-20 และถูกขนานนามว่าเป็น “รุ่นลูกหลานของ Dogecoin” ที่มาพร้อมการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม จุดเด่นอีกอย่างคือชุมชนที่แข็งแรงและคึกคักใน Telegram และ Discord ซึ่งจัดกิจกรรมเทรด การแข่งขัน และแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์อยู่เสมอ
จนถึงตอนนี้การขายในช่วง Presale ของ MAXI ระดมทุนได้มากกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีการกันเหรียญ 25% ไว้ใน “Maxi Fund” เพื่อใช้พัฒนาและทำการตลาดต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือเหรียญสามารถ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงสุดถึง 82% APY (แม้จะลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น)
ด้วยกระแสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนมองว่า Maxi Doge คือ เหรียญมีมมาแรง ที่อาจกลายเป็นปรากฏการณ์ต่อจาก Dogecoin ได้ไม่ยาก โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ $0.0002645 ในช่วง Presale และจะปรับขึ้นเรื่อย ๆ ตามรอบการระดมทุน นักลงทุนสามารถซื้อได้ง่ายๆ ผ่าน Best Wallet
สำหรับผู้ที่ติดตาม Maxi Doge มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมทบทวน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่ออัปเดตมุมมอง
อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: