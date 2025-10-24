BTC $111,100.21 1.90%
ChatGPT วิเคราะห์ราคา WLFI, AAVE และ SUI ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2025 – จับตาการฟื้นตัวรอบใหม่ของตลาดคริปโต

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
หุ่นยนต์ AI ทำนายราคาเหรียญ WLFI AAVE และ SUI

วงการคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลัง ChatGPT เวอร์ชันล่าสุดของ OpenAI ออกมาทำนายทิศทางราคาของ 3 เหรียญหลักอย่าง Sui (SUI), World Liberty Financial (WLFI) และ Aave (AAVE) ว่ามีแนวโน้มจะฟื้นตัวแรงกว่าที่หลายคนคาดไว้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเชิงบวกที่อาจเปิดทางสู่รอบขาขึ้นใหม่ของตลาดคริปโตโดยรวม โดยเฉพาะในปีที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตา “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” มากที่สุดปีหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการเทรดในเดือนตุลาคม หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า “Uptober” ต้องสะดุดลงอย่างรวดเร็วหลังจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 100% ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับตลาดการเงินทั่วโลก และส่งผลให้มูลค่ารวมของตลาดคริปโตปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบหลายเดือน

ขณะเดียวกัน ตลาดยังรอคอยผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณว่าทางการจะผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อการกลับมาของ “สินทรัพย์เสี่ยง” อย่างคริปโตเคอร์เรนซี

ถึงอย่างนั้น นักลงทุนสายเทคนิคจำนวนมากกลับมองว่าการปรับฐานรอบนี้เป็น “จังหวะพักที่ดีต่อสุขภาพของตลาด” เพราะในอดีต การปรับฐานใหญ่ ๆ มักเป็นการล้างแรงเก็งกำไรส่วนเกินและการเทรดแบบใช้เลเวอเรจสูง เพื่อปูทางให้เกิดการฟื้นตัวระยะยาวที่มั่นคงมากกว่าเดิม

World Liberty Financial (WLFI): โปรเจกต์คริปโตในแนวคิดของทรัมป์ ที่อาจกลับมาสร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้ง

World Liberty Financial ($WLFI) คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่ได้รับแรงหนุนทางภาพลักษณ์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งถูกวางแนวคิดให้เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ผสมผสานอุดมการณ์ด้าน “เสรีภาพทางการเงิน” เข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน

ChatGPT คาดการณ์ราคาเหรียญ WLFI ปลายตุลาคม 2025

WLFI ถูกสร้างบนเครือข่าย Ethereum โดยอ้างอิงโปรโตคอลของ Aave เพื่อให้บริการด้านการให้กู้และกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและสถาบัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานในโลกความเป็นจริง

แม้ข้อมูลของโปรเจกต์นี้จะยังมีไม่มากนัก เนื่องจากเปิดตัวได้ไม่นาน แต่ WLFI ก็สามารถไต่ขึ้นมาเป็นเหรียญอันดับที่ 41 ของตลาดโลก ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่สะท้อนให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงกับโลกคริปโตได้อย่างไร

กราฟแนวโน้มราคา WLFI เป้าหมายพุ่งแตะ 1 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า หากสหรัฐฯ เดินหน้าออกกฎหมายกำกับดูแลคริปโตอย่างชัดเจนมากขึ้น โปรเจกต์นี้อาจได้อานิสงส์โดยตรง และ ChatGPT เองก็มองว่า ราคา WLFI อาจขยับแตะระดับ 1 ดอลลาร์ได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้

Aave (AAVE): ผู้นำแห่งโลก DeFi ที่ยังแข็งแกร่งและพร้อมจะทะยานขึ้นอีกครั้ง

Aave ($AAVE) ยังคงรักษาสถานะ “ยักษ์ใหญ่ในโลก DeFi” ได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยระบบให้กู้และยืมสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไร้ตัวกลาง ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟจากดอกเบี้ยได้โดยตรง

ChatGPT คาดการณ์ราคาเหรียญ AAVE ปลายตุลาคม 2025

Aave โดดเด่นด้วยฟีเจอร์เฉพาะตัว เช่น Flash Loans (สินเชื่อทันทีโดยไม่ต้องมีหลักประกัน), ระบบพูลสภาพคล่องหลายเชน และโครงสร้างการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางของโปรเจกต์

ด้วยนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน Aave จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของการเงินยุคใหม่

กราฟราคา AAVE เป้าหมายดีดกลับแตะ 500 ดอลลาร์

ChatGPT วิเคราะห์ว่า ราคาของ AAVE อาจกระโดดจาก $227 ไปถึง $500 หากเกิดปัจจัยบวกทางเทคนิค โดยเฉพาะการยืนยันรูปแบบ “สามเหลี่ยมขยายตัว (Expanding Triangle)” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้นชัดเจน และอาจเห็นการทะยานของราคาได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้า

Sui Network (SUI): บล็อกเชนที่ท้าชน Ethereum และ Cardano — เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา แห่งปลายปีนี้

Sui Network ($SUI) ยังคงเป็นชื่อที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะ “ม้ามืดแห่งวงการบล็อกเชน” ที่ตั้งเป้าจะก้าวข้ามขีดจำกัดของ Ethereum และ Cardano ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ChatGPT คาดการณ์ราคาเหรียญ SUI ปลายตุลาคม 2025

Sui อ้างว่าสามารถประมวลผลธุรกรรมได้สูงสุดถึง 297,000 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS) ซึ่งมากกว่า Ethereum ที่ทำได้เพียงราว 15 TPS เท่านั้น และยังมีระบบ Smart Contract ที่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นได้ (Cross-chain Interoperability)

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา SUI ปรับขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ $2.50 โดย ChatGPT ประเมินว่า SUI อาจแตะเป้าหมาย $5 ภายในสิ้นปี หากแนวโน้มการเติบโตของเครือข่ายยังคงแข็งแกร่งเช่นนี้ และหากตลาดกลับเข้าสู่ภาวะกระทิงอีกครั้ง เหรียญนี้มีโอกาสไต่ถึงระดับ $10 ภายในช่วงคริสต์มาส

กราฟวิเคราะห์ราคาเหรียญ SUI เป้าหมายแตะ 10 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่า Sui เป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา ที่สุดในปีนี้ เพราะไม่เพียงแค่ความเร็ว แต่ยังรวมถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคชัน DeFi และ NFT ได้อย่างครบวงจร ซึ่งอาจผลักดันให้ Sui กลายเป็นบล็อกเชนชั้นนำลำดับต่อไปของโลกได้ไม่ยาก

Maxi Doge (MAXI): ดาวรุ่งแห่งวงการเหรียญมีม ที่อาจเป็นตำนานบทใหม่ต่อจาก Dogecoin

และสุดท้าย หนึ่งในโทเคนที่กำลังเป็นกระแสแรงในหมู่นักลงทุนรายย่อยคือ Maxi Doge ($MAXI) — เหรียญใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Dogecoin แต่พัฒนาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกมิติ

ห้องเทรด Maxi Doge เหรียญมีมมาแรงกับกราฟพุ่งแรง

Maxi Doge ถูกสร้างบนเครือข่าย Ethereum ในรูปแบบ ERC-20 และถูกขนานนามว่าเป็น “รุ่นลูกหลานของ Dogecoin” ที่มาพร้อมการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม จุดเด่นอีกอย่างคือชุมชนที่แข็งแรงและคึกคักใน Telegram และ Discord ซึ่งจัดกิจกรรมเทรด การแข่งขัน และแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์อยู่เสมอ

จนถึงตอนนี้การขายในช่วง Presale ของ MAXI ระดมทุนได้มากกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีการกันเหรียญ 25% ไว้ใน “Maxi Fund” เพื่อใช้พัฒนาและทำการตลาดต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือเหรียญสามารถ Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงสุดถึง 82% APY (แม้จะลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น)

ด้วยกระแสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนมองว่า Maxi Doge คือ เหรียญมีมมาแรง ที่อาจกลายเป็นปรากฏการณ์ต่อจาก Dogecoin ได้ไม่ยาก โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ $0.0002645 ในช่วง Presale และจะปรับขึ้นเรื่อย ๆ ตามรอบการระดมทุน นักลงทุนสามารถซื้อได้ง่ายๆ ผ่าน Best Wallet

สำหรับผู้ที่ติดตาม Maxi Doge มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมทบทวน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่ออัปเดตมุมมอง

อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,740,064.76 Raised so far
$0.00025 → $0.0002645

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
