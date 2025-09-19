CEO Consensys ยืนยัน MetaMask Token อาจเปิดตัวเร็วกว่ากำหนด พร้อมลุ้น Airdrop ครั้งใหญ่
Joe Lubin ซีอีโอของ Consensys และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ได้ออกมาเปิดเผยว่า การเปิดตัวโทเคน MetaMask กำลังใกล้เข้ามามากกว่าที่หลายคนคาดไว้ ซึ่งนับเป็นสัญญาณสำคัญที่ผู้ใช้งานคริปโตทั่วโลกต่างรอคอย
Lubin ให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Block ว่า “โทเคน Mask กำลังมา” และเสริมว่าอาจเปิดตัวเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการณ์ไว้ พร้อมระบุว่าโทเคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับการกระจายศูนย์ (Decentralization) ของบางส่วนในแพลตฟอร์ม MetaMask อย่างมีนัยสำคัญ
MetaMask Token ที่รอคอยมายาวนาน – ครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่?
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม Dan Finlay ผู้ร่วมก่อตั้ง MetaMask เคยกล่าวว่า ทีมงานยังคงพิจารณาเรื่องการออกโทเคนอยู่ โดยย้ำว่าหากมีการเปิดตัวจริง จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ภายในตัวแอปโดยตรง เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ เขายังมองว่าบริบทด้านกฎระเบียบที่ผ่อนคลายในปัจจุบันถือว่าเอื้อต่อการออกโทเคนมากกว่าช่วงก่อนหน้า
ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะตั้งแต่ปี 2021 MetaMask เคยมีการพูดถึงแผนการออกโทเคน MASK มาแล้ว และต่อมาก็เกิดกระแสการคาดเดาอย่างกว้างขวางหลัง Joseph Lubin ทวีตข้อความแซวด้วยคำถาม “Wen $MASK?” ที่กลายเป็นไวรัลในชุมชนคริปโตทันที
ปัจจุบัน MetaMask ถือเป็นหนึ่งใน กระเป๋าคริปโตชั้นนำ ของโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า 30 ล้านราย ล่าสุดยังได้เปิดตัวบัตรเดบิตที่เชื่อมโยงกับคริปโต ร่วมมือกับ Mastercard และ Baanx ซึ่งช่วยเสริมให้ MetaMask ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระเป๋าเก็บเหรียญ แต่ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ผลักดันให้คริปโตเข้าถึงผู้ใช้ทั่วไปได้ง่ายขึ้น
MetaMask Token Q4 – อาจเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่ของปี 2025
นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการเปิดตัวโทเคน MASK จะเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี 2025 เนื่องจาก MetaMask ได้เร่งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการรองรับสเตเบิลคอยน์ภายในกระเป๋า และการผสานเข้ากับบัตรจ่ายเงิน เพื่อสร้างสะพานเชื่อมโลกคริปโตกับผู้ใช้ทั่วไป
กระแสในชุมชนเองก็เป็นบวกอย่างมาก หลายคนเชื่อว่าจะมีการแจก Airdrop ครั้งใหญ่ โดยนักวิเคราะห์และอินฟลูเอนเซอร์ในวงการต่างคาดการณ์ว่าผู้ใช้งาน MetaMask ที่เคยทำธุรกรรม Swap หรือใช้งานเป็นประจำมีโอกาสสูงที่จะได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ หนึ่งในผู้ใช้ X อย่าง _0xchuks ระบุว่า Airdrop ใกล้เข้ามาแล้ว ขณะที่ techiesnft ก็ทวีตย้ำว่าจะมีการ “แจก MASK เร็วๆ นี้”
กระแสดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่านี่อาจเป็น “Airdrop ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์” หรือไม่ แม้ว่า Joe Lubin จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดการกระจายโทเคน แต่ก็ชัดเจนว่าผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจะเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบ
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแลอาจเป็นตัวชี้ชะตาที่สำคัญ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการ KYC หรือการจำกัดสิทธิ์บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายในหลายประเทศ
สรุป
MetaMask Token กำลังถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดของตลาดคริปโตในปีนี้ ไม่เพียงแต่จะยกระดับการใช้งานแพลตฟอร์ม แต่ยังอาจกลายเป็นตัวอย่างใหม่ของการผสานโทเคนเข้ากับบริการที่ผู้คนใช้จริงทุกวัน