ข่าว Altcoin

Solana ปะทะ Cardano! เหรียญไหนน่าเก็บยาวถึงปี 2030?

ADA Cardano SOL Solana
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Solana vs. Cardano

สำหรับนักลงทุนคริปโตที่ตั้งเป้าสร้างพอร์ตให้เติบโตในระยะยาวถึงปี 2030 การเลือกระหว่าง 2 โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Solana (SOL) และ Cardano (ADA) ถือเป็นโจทย์ที่น่าขบคิดเป็นอย่างยิ่ง โดย SOL มีชื่อเสียงในด้านความเร็วสูงและระบบนิเวศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ADA ใช้แนวทางวิชาการที่เน้นความมั่นคงและค่อยเป็นค่อยไป

บทความนี้จะเจาะลึกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ทั้งในด้านประสิทธิภาพปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าเหรียญใดมีศักยภาพมากกว่ากัน

วิเคราะห์ฟอร์มร้อนแรงของ Solana – TVL ทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์

เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ ปี 2025 จะเห็นได้ว่า SOL แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างชัดเจนในหลายมิติ โดยมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (TVL) พุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ TVL ของ ADA อยู่ที่ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งต่างกันถึง 16 เท่า

ความร้อนแรงของ SOL ยังสะท้อนผ่านปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) รายเดือนที่มีมูลค่าสูงถึง 1.07 แสนล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมของผู้ใช้งานและการยอมรับแอปพลิเคชันบนเครือข่าย Solana ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดึงดูดทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ในแง่ของการคาดการณ์ราคาในอนาคต นักวิเคราะห์มองว่า SOL มีแนวโน้มที่สดใสอย่างมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปถึงช่วง 987-1,672 ดอลลาร์ภายในปี 2030

นอกจากนี้ สถาบันการเงินชั้นนำอย่าง VanEck และ JPMorgan ยังได้ตั้งเป้าราคาไว้ที่ 520 ดอลลาร์ และ 500 ดอลลาร์ตามลำดับภายในสิ้นปี 2025 แถมโอกาสที่ Solana ETF จะได้รับการอนุมัติก็มีสูงถึง 85% ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก

Cardano กับเส้นทางพิสูจน์ตัวเอง แม้ TVL จะยังตามหลัง SOL

ในทางกลับกัน Cardano หรือ ADA เดินบนเส้นทางที่แตกต่างออกไป แม้ว่าตัวชี้วัดอย่าง TVL และปริมาณการซื้อขาย DEX (เฉลี่ยวันละ 20 ล้านดอลลาร์) จะยังตามหลัง SOL อยู่มาก จนทำให้นักวิจารณ์บางส่วนเรียกว่าเป็น “Ghost Chain” แต่โปรเจกต์นี้ก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจไม่น้อย

ปรัชญาหลักของ Cardano คือการพัฒนาบนพื้นฐานของงานวิจัยทางวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer-reviewed) ซึ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนในระยะยาว แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังนี้อาจทำให้การพัฒนาดูเชื่องช้า แต่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่อดทนและมองการณ์ไกล

สำหรับการคาดการณ์ราคา ADA ในปี 2030 นั้น มีการประเมินในสถานการณ์ที่ดีที่สุดว่าอาจแตะ 8.79 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์แบบระมัดระวังจะอยู่ในช่วง 0.34-0.80 ดอลลาร์ ส่วนในปลายปี 2025 คาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 0.945 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 79% จากราคาปัจจุบัน แม้จะไม่ใช่การเติบโตที่หวือหวาเท่า SOL แต่ก็แสดงถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมั่นคงสำหรับนักลงทุนระยะยาว

Best Wallet กระเป๋าสามัญประจำบ้าน

SOL ถือเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ Best Wallet ให้ความสำคัญ โดยกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบ non-custodial นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับหลายเครือข่าย ทั้ง Solana, Bitcoin, Ethereum, BNB, Base และ Tron เป็นต้น

ฟีเจอร์ Best Wallet ซื้อคริปโต รองรับกว่า 60 เครือข่าย รวมถึง Solana

ผู้ใช้สามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านการยืนยันตัวตน และตั้งค่าได้รวดเร็วภายในไม่กี่นาที ด้วยการรองรับการซื้อขาย SOL โดยตรง และการซื้อ SOL ด้วยสกุลเงินท้องถิ่นผ่านผู้ให้บริการ on-ramp ทำให้ Best Wallet เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัยในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

Best Wallet โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย เช่น การสลับเหรียญ BTC โดยตรงผ่านเครือข่าย Bitcoin และรองรับการสลับข้ามเชน

นอกจากนี้ยังมีระบบ Gamified Rewards ที่ให้คะแนนสะสมจากการใช้งานแอป พร้อมปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่างๆ แถมการออกแบบ UX/UI ใหม่ก็ช่วยให้แอปใช้งานง่ายและลื่นไหลยิ่งขึ้น

ด้านความปลอดภัย Best Wallet ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการรับรองจาก WalletConnect ตอกย้ำถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม

ปัจจุบัน Best Wallet มีจำนวนผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 250,000 คน และการตรวจสอบความปลอดภัยโดย Certik ทำให้ Best Wallet เป็นแพลตฟอร์มที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่ต้องการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ครบวงจร ปลอดภัย และใช้งานง่าย ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักลงทุนที่มีประสบการณ์

ถ้าคุณต้องการกำหนดกลยุทธ์การเก็บเหรียญคริปโตบน Best Wallet อย่างมั่นใจ สามารถอ่านบทความรีวิว Best Wallet ประกอบการตัดสินใจ และติดตามประกาศสั้น ๆ ได้ทาง X หรือ Telegram

แอพ Best Wallet

