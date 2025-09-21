Solana ปะทะ Cardano! เหรียญไหนน่าเก็บยาวถึงปี 2030?
สำหรับนักลงทุนคริปโตที่ตั้งเป้าสร้างพอร์ตให้เติบโตในระยะยาวถึงปี 2030 การเลือกระหว่าง 2 โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Solana (SOL) และ Cardano (ADA) ถือเป็นโจทย์ที่น่าขบคิดเป็นอย่างยิ่ง โดย SOL มีชื่อเสียงในด้านความเร็วสูงและระบบนิเวศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ADA ใช้แนวทางวิชาการที่เน้นความมั่นคงและค่อยเป็นค่อยไป
บทความนี้จะเจาะลึกข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ทั้งในด้านประสิทธิภาพปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าเหรียญใดมีศักยภาพมากกว่ากัน
วิเคราะห์ฟอร์มร้อนแรงของ Solana – TVL ทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ ปี 2025 จะเห็นได้ว่า SOL แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างชัดเจนในหลายมิติ โดยมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (TVL) พุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ TVL ของ ADA อยู่ที่ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งต่างกันถึง 16 เท่า
ความร้อนแรงของ SOL ยังสะท้อนผ่านปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) รายเดือนที่มีมูลค่าสูงถึง 1.07 แสนล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมของผู้ใช้งานและการยอมรับแอปพลิเคชันบนเครือข่าย Solana ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งดึงดูดทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน
ในแง่ของการคาดการณ์ราคาในอนาคต นักวิเคราะห์มองว่า SOL มีแนวโน้มที่สดใสอย่างมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งไปถึงช่วง 987-1,672 ดอลลาร์ภายในปี 2030
นอกจากนี้ สถาบันการเงินชั้นนำอย่าง VanEck และ JPMorgan ยังได้ตั้งเป้าราคาไว้ที่ 520 ดอลลาร์ และ 500 ดอลลาร์ตามลำดับภายในสิ้นปี 2025 แถมโอกาสที่ Solana ETF จะได้รับการอนุมัติก็มีสูงถึง 85% ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก
Cardano กับเส้นทางพิสูจน์ตัวเอง แม้ TVL จะยังตามหลัง SOL
ในทางกลับกัน Cardano หรือ ADA เดินบนเส้นทางที่แตกต่างออกไป แม้ว่าตัวชี้วัดอย่าง TVL และปริมาณการซื้อขาย DEX (เฉลี่ยวันละ 20 ล้านดอลลาร์) จะยังตามหลัง SOL อยู่มาก จนทำให้นักวิจารณ์บางส่วนเรียกว่าเป็น “Ghost Chain” แต่โปรเจกต์นี้ก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจไม่น้อย
ปรัชญาหลักของ Cardano คือการพัฒนาบนพื้นฐานของงานวิจัยทางวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Peer-reviewed) ซึ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนในระยะยาว แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังนี้อาจทำให้การพัฒนาดูเชื่องช้า แต่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่อดทนและมองการณ์ไกล
สำหรับการคาดการณ์ราคา ADA ในปี 2030 นั้น มีการประเมินในสถานการณ์ที่ดีที่สุดว่าอาจแตะ 8.79 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์แบบระมัดระวังจะอยู่ในช่วง 0.34-0.80 ดอลลาร์ ส่วนในปลายปี 2025 คาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 0.945 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 79% จากราคาปัจจุบัน แม้จะไม่ใช่การเติบโตที่หวือหวาเท่า SOL แต่ก็แสดงถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมั่นคงสำหรับนักลงทุนระยะยาว
