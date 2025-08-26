Bitcoin ดิ่งสู่ $109k แต่ตลาดเชื่อมั่นถึงเป้า $200k นักวิเคราะห์ชี้ “Uptober” และ Bitcoin Hyper คือตัวพลิกเกม!
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโทฯ ผันผวนหนักหลังการเทขาย Bitcoin (BTC) กว่า 24,000 BTC ทำให้ leveraged positions มูลค่า 838 ล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชี และกดราคาลงแตะ $109,000
หาก Bitcoin จะไปถึง $200K ตามที่นักวิเคราะห์บางคนคาด ต้องพุ่งขึ้นอีกกว่า 83% ซึ่งถือว่าท้าทายมาก โดยเฉพาะเมื่อสถิติเดือนกันยายนมักเป็นช่วงอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงหนุนจาก Uptober และ Moonvember ที่เป็นเดือนบวกทางประวัติศาสตร์
อีกปัจจัยสำคัญคือ Bitcoin Hyper (HYPER) เครือข่าย Layer-2 ที่เร็วที่สุดของ Bitcoin ได้รับเงินทุน ICO กว่า 12 ล้านดอลลาร์ โดยผสานความเร็วระดับ Solana เข้ากับ Bitcoin ทำให้เกิดระบบนิเวศใหม่ที่อาจดันความต้องการ BTC พุ่งสูงขึ้น
ระบบ Hyper ใช้สองเหรียญหลัก: Bitcoin สำหรับเป็นหลักประกัน dApps และ HYPER สำหรับค่าธรรมเนียมและการกำกับดูแล ความเชื่อมโยงโดยตรงกับ Bitcoin นี้ช่วยเพิ่มมูลค่าและความต้องการในตลาด ซึ่งยิ่งโดดเด่นเมื่อเข้าสู่ตลาดหลัก
ด้วยราคาเพียง $0.012805 ต่อโทเค็น HYPER จึงเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ที่ไม่ควรพลาด การระดมทุนรอบนี้เหลือเวลาอีกเพียง 31 ชั่วโมง ก่อนราคาจะขยับสูงขึ้น
นักวิเคราะห์มองต่างมุม: เป้าหมาย $75K vs $200K โดยมี Bitcoin Hyper เป็นตัวเร่ง
ก่อนหน้านี้ Bitcoin เคยแตะ $117,000 หลัง Fed ส่งสัญญาณผ่อนคลายในงาน Jackson Hole แต่แรงเทขายมหาศาลของวาฬทำให้เกิดการบังคับชำระบัญชีมูลค่า 838 ล้านดอลลาร์ ดันราคา BTC กลับลงสู่ $109,000
เหตุการณ์นี้ทำให้ Peter Schiff เตือนว่า BTC อาจร่วงถึง $75K พร้อมแนะขายก่อนซื้อกลับต่ำกว่า สอดคล้องกับสถิติที่กันยายนมักติดลบเฉลี่ย 3.77% และเคยดิ่งแรงในปี 2014 (-19.01%) และ 2019 (-13.38%)
ขณะที่ Tom Lee จาก Fundstrat ยังยืนยันเป้า $200K และ Crypto Birb มองว่า BTC อาจลงถึง $90K–$95K ก่อนเด้งแรงช่วง Uptober–Moonvember แต่เส้นทางสู่ $200K ต้องพึ่งแรงขับใหม่ ซึ่ง Bitcoin Hyper อาจเป็นกุญแจสำคัญ
Bitcoin Hyper: Layer-2 ที่แท้จริงสู่เป้าหมาย $200K
Bitcoin ถูกยกให้เป็น “Store of Value” มาตลอด แม้บทบาทธุรกรรมรายวันยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ก็ทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่เติบโตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ จาก $0.003 ปี 2010 ถึง $110,000 ในวันนี้
Bitcoin Hyper จะเปลี่ยนบทบาทนี้ ด้วยการผสาน Solana Virtual Machine (SVM) เข้ากับ Bitcoin ทำให้สร้าง dApps ความเร็วสูงที่ยังคงความปลอดภัยของ BTC นักลงทุนต้องล็อก Bitcoin เข้าสะพานของ Hyper เพื่อใช้ wrapped BTC ใน DeFi, เกม, RWA, NFT และ เหรียญมีมดาวรุ่ง
กลไกนี้ไม่เพียงขยายประโยชน์ใช้สอยของ BTC แต่ยังเสริมความปลอดภัยเพราะทุก dApp ใช้ Bitcoin เป็นหลักประกัน จึงอาจเป็นตัวเร่งที่ทำให้ BTC แตะ $200K ได้ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
นักวิเคราะห์เตือน: แนวโน้มระยะยาวและโอกาสใหม่
แม้ BTC อาจไปถึง $200,000 ก่อนสิ้นปี นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าปี 2026 อาจเข้าสู่ตลาดขาลงอีกครั้ง สอดคล้องวัฏจักร 4 ปีหลัง Halving ที่เกิดมาแล้วในปี 2013, 2017 และ 2021
แต่หลายคนมองว่าวัฏจักรเริ่มเปลี่ยน ปัจจัยมหภาค การเข้าซื้อของสถาบัน และท่าที Fed มีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่ง Bitcoin Hyper จะเข้ามาเขียนบทใหม่ให้ BTC เพราะมันทำธุรกรรมเร็วกว่า Visa และยังคงความปลอดภัยเดิม
ดังนั้น การปรับฐานกันยายนไม่ใช่แค่โอกาสซื้อ BTC เพิ่ม แต่ยังเป็นจังหวะลงทุนใน เหรียญ Altcoin มาแรง อย่าง HYPER ที่มีการใช้งานจริง ทั้งจ่ายค่า gas, การกำกับดูแล และ staking หาก BTC พุ่งจากประโยชน์ใช้สอยจริง HYPER จะเป็นหัวใจหลักของรอบนี้
อย่าพลาดโอกาส: เข้าร่วม Presale ของ Bitcoin Hyper ก่อนจะสาย
ผู้สนใจสามารถซื้อ HYPER ได้ที่ เว็บไซต์ Bitcoin Hyper โดยใช้ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิต เพื่อความสะดวก แนะนำให้ใช้ Best Wallet ที่มี HYPER อยู่ในส่วน Upcoming Tokens ทำให้ง่ายต่อการจัดการ
ติดตามอัปเดตและพูดคุยกับชุมชน Bitcoin Hyper ได้ที่ Telegram และ X
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา มีในเว็บไซต์ Bitcoin Hyperไปยังเพจ BTC Hyper
