เทรดเดอร์เปลี่ยนเกม! แห่ซื้อ BTC ในตลาด Spot ดันวอลุ่มพุ่ง 2 เท่า
ตลาดคริปโตกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หลังเหตุการณ์ Liquidations ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการ ทำให้นักเทรดจำนวนมากที่เคยเน้นการใช้ Leverage สูง ต้องหันกลับมาทบทวนกลยุทธ์ และมุ่งหน้าสู่ตลาด Spot มากขึ้น ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความสนใจใน Bitcoin (BTC) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกที่ปูทางไปสู่การฟื้นตัวของตลาดกระทิงในระยะยาว
เจาะลึกปริมาณซื้อขาย BTC บน Binance ทะยานสู่ 1 หมื่นล้านดอลลาร์
เหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ได้ตอกย้ำถึงความเปราะบางของการเปิดสถานะที่มีเลเวอเรจสูงเกินไป นักเทรดจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการบังคับปิดสถานะเป็นทอดๆ (Cascade of forced liquidations) ดูเหมือนจะเปลี่ยนแนวทางมาสู่การลงทุนที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับตลาด Spot เป็นหลัก
ในสถานการณ์เช่นนี้ Binance ยังคงครองความเป็นเจ้าตลาดอย่างชัดเจน โดยแพลตฟอร์มสามารถดึงดูดส่วนแบ่งการซื้อขาย Bitcoin (BTC) ในตลาด Spot ได้อย่างท่วมท้น ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำระดับโลก ข้อมูลจาก CryptoQuant เผยว่าปริมาณการซื้อขาย BTC สะสมในตลาด Spot บน Binance ได้พุ่งสูงถึง 180 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาล
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างยิ่ง ในตอนนั้น ปริมาณการซื้อขาย BTC รายวันบน Binance อยู่ในกรอบระหว่าง 3-5 พันล้านดอลลาร์ แต่หลังจากวันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นมา วอลุ่มกลับพุ่งสูงขึ้นและทรงตัวอยู่ในระดับ 5-10 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน การเร่งตัวขึ้นนี้สะท้อนถึงความสนใจที่กลับมาอีกครั้งในตลาด Spot ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนมีความรอบคอบและมองปัจจัยพื้นฐานมากขึ้น
วิเคราะห์สัญญาณกระทิง: การกลับมาของตลาด Spot ส่งผลดีต่อ Bitcoin อย่างไร?
การที่นักลงทุนหันกลับมาให้ความสำคัญกับตลาด Spot อาจเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่การฟื้นตัวของตลาดกระทิงที่ยั่งยืนมากขึ้น นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพของตลาดโดยรวมสำหรับ Bitcoin
ในอดีต วัฏจักรของตลาดได้แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาของการสะสมสินทรัพย์ในตลาด Spot (Spot accumulation) มักจะเกิดขึ้นก่อนการฟื้นตัวของโครงสร้างราคาในระยะยาวเสมอ เมื่อสภาพคล่องในตลาด Spot กลับมา มันจะสร้างฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งจะเอื้อให้การเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) สามารถเข้ามาขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาในลำดับถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การฟื้นตัวของวอลุ่มการซื้อขาย BTC เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดในระยะยาว การมีฐานที่มั่นคงจากตลาด Spot จะช่วยลดความผันผวนที่รุนแรง และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคา Bitcoin สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
การฟื้นตัวของตลาดที่นำโดย Bitcoin มักจะส่งผลบวกไปยังตลาดโดยรวม ด้วยเหตุนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 รวมไปถึงกลุ่มเหรียญ Altcoin ที่น่าสนใจ ที่อาจได้รับอานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินทุนในครั้งนี้ด้วย
Bitcoin Hyper เหรียญคริปโตมาแรงทุนหนาทะลุ 24 ล้าน
เมื่อ BTC กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น Bitcoin Hyper ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Layer-2 ระดมทุนได้กว่า 24 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โปรเจกต์นี้สร้างขึ้นบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายยกระดับบิตคอยน์ให้รองรับ DeFi, dApps และ NFT ได้จริง ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที (TPS) และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) ยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 อย่างปลอดภัย
Bitcoin Hyper แก้ไขข้อจำกัดของบิตคอยน์เดิม โดยเพิ่มความเร็วจากประมาณ 7 TPS เป็นหลายหมื่น TPS ลดค่าธรรมเนียมลงจนเกือบเป็นศูนย์ และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API ครบชุด ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ Meme Coin Factory, DeFi สำหรับ BTC, Micropayment และ GameFi/NFT นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่ปลอดภัย ใช้ ZKP และ SPV ในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายหลักอย่าง BTC, ETH และ SOL โดย BTC ที่ฝากไว้จะถูกแปลงเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้งานในระบบนิเวศก่อนนำกลับสู่ Layer-1
การระดมทุนที่รวดเร็วและโปร่งใสของ Bitcoin Hyper ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ในราคาเดียวกัน เหรียญ HYPER มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ใช้เป็นค่า Gas, รับรางวัล Staking และเป็น Governance Token เทคโนโลยีที่ผสาน Solana VM เข้ากับ ZK-Rollup และ Canonical Bridge ทำให้ Bitcoin Hyper เป็น Layer-2 ที่สมดุลระหว่างความเร็วและความปลอดภัย ทีมพัฒนาแข็งแกร่งและมีโครงสร้าง Tokenomics ชัดเจน
หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Bitcoin Hyper โปรดศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
อัปเดตบทความเชิงลึกผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และติดตามประกาศสั้น ๆ ทาง X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
