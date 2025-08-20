BTC $113,174.17 -2.77%
BTC ร่วง! Bitcoin Hyper สวนกระแส ระดมทุน $10M สู่ Layer-2 ที่เร็วสุด

อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper (HYPER) โซลูชัน Layer 2 เร็วที่สุดของ Bitcoin ทำยอด ICO ทะลุ $10.35M แล้ว

แม้ราคา Bitcoin จะปรับลดลงมาที่ประมาณ 113,000 ดอลลาร์ หลังทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 124,457 ดอลลาร์เมื่อ 14 สิงหาคม แต่ผู้ที่มองเชิงลบควรลบความคิดนั้นทันที

การปรับฐานราคาครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของช่วงการสะสมกำลัง ซึ่งสามารถมองว่าเป็นช่วงของความสงบก่อนที่ตลาดจะเข้าสู่กระแสขาขึ้นครั้งใหญ่ และ Bitcoin Hyper ซึ่งนำเสนอโซลูชันการชำระเงินที่สามารถขยายขนาดได้เป็นครั้งแรกสำหรับ Bitcoin จึงกำลังกลายเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้นั่นเอง

การเพิ่มขึ้นของเลเวอเรจในตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายถึงความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยการปรับฐานของราคาที่เกิดขึ้นในระดับนี้ควรถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเข้าซื้อเพิ่มเติม

แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในระดับค้าส่งของสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด แต่แรงกดดันยังคงมีต่อเนื่องสำหรับ Federal Reserve (Fed) ในการพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างคริปโต นอกจากนี้ การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงความต้องการจากสถาบันการเงินและบริษัทด้านการเงินยังคงช่วยผลักดันตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย

หากคุณกำลังมองหาวิธีเปิดโอกาสสู่ความมั่งคั่งในยุค Bitcoin การลงทุนในโทเค็นอย่าง Bitcoin Hyper อาจเป็นคำตอบ เพราะโทเค็นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับระบบนิเวศของ Bitcoin และมุ่งเน้นการสร้างอนาคตใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับระบบการเงิน

ลองนึกถึง Bitcoin Hyper ว่าเป็นเหมือน “app layer” ที่เสริมศักยภาพให้กับ Bitcoin และนี่ไม่ใช่แค่คำโฆษณา เพราะตอนนี้มันสามารถรันโปรแกรมของ Solana ได้โดยตรงบนโครงสร้าง rollup ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว

ตอนนี้ HYPER มีราคาเพียง $0.012755 แต่ราคาจะปรับสูงขึ้นในสเตจถัดไปของ ICO ทุกประมาณ 2 วัน

วงการเก่าตื่นตัวสู่การปฏิวัติบล็อกเชน – Bitcoin Hyper บน Solana คือเครือข่ายเร็วที่สุด

Wall Street และภาคธุรกิจเริ่มเห็นคุณค่าในความแข็งแกร่งของ Bitcoin และเทคโนโลยีพื้นฐานของมันมากขึ้นทุกวัน

แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านเครือข่ายคู่แข่งอย่าง Ethereum และ Solana โดย Ethereum blockchain ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่รองรับโปรเจกต์ DeFi หลากหลายประเภท อีกทั้งยังเป็นบ้านของพวก stablecoin ชั้นนำในตลาดด้วย

นักอุตสาหกรรมและนักการเงินเริ่มประเมินศักยภาพของบล็อกเชนอีกครั้ง โดยมองว่ามันคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมดั้งเดิมได้ในหลายด้าน

ในขณะเดียวกัน Solana ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ใช้พัฒนา Bitcoin Hyper ได้รับการยกย่องว่าเร็วกว่า Ethereum อย่างมหาศาล และกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่ได้รับความสนใจจากกระแส FOMO ต่อศักยภาพที่พลิกโฉมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ทั้งนี้ การโทเคนไนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว

จากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ราคาของโทเคน $SOL ของเครือข่าย Solana พุ่งขึ้นไปแตะระดับ $200 ในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ $186.7 ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการเคลื่อนไหวของราคาในสัปดาห์นี้คือการที่ Bitcoin dominance ลดลง ขณะที่ altcoin ชั้นนำเริ่มเร่งเครื่องไล่ตามเกม All Time High (ATH) อย่างจริงจัง

ราคา SOL ของ Solana ที่มา: CoinGecko
ที่มา: CoinGecko

ความคลั่งไคล้ใน altcoin ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก FOMO แบบไร้เหตุผล แต่เป็นผลมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบที่เชื่อว่าโลกคริปโตใกล้จะสร้างมูลค่าที่แท้จริงให้กับกลุ่มผู้ใช้งานยุคแรก

แม้ว่า Bitcoin จะไม่สามารถใช้สร้าง smart contracts สำหรับ decentralized applications ได้เช่นเดียวกับ Ethereum และ Solana แต่ Bitcoin ยังคงเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดและปลอดภัยที่สุดในวงการ และด้วย Bitcoin Hyper มันจะกลายเป็นศูนย์กลางของเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้นมหาศาล

Bitcoin ยังคงความสำคัญในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่าอันดับหนึ่งของโลกคริปโต แต่สิ่งที่ยังไม่ก้าวหน้าคือภารกิจหลักในการเป็นเงินดิจิทัลที่ใช้งานได้จริง Bitcoin Hyper จึงเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ในแบบที่ Layer 2 อื่น ๆ ยังทำไม่ได้

HYPER ใช้ความเร็วและประสิทธิภาพของ Solana สร้าง Layer 2 ที่เร็วที่สุดบนเครือข่าย Bitcoin เพื่อให้ BTC กลายเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายประจำวัน และยังคงเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่ต้านทานเงินเฟ้อจากโลกเงิน Fiat ไปพร้อม ๆ กัน

Bitcoin Hyper นำข้อได้เปรียบด้านสเกลจากการผสาน Solana Virtual Machine (SVM) และใช้เพื่อแก้ไขปัญหาค่าธรรมเนียมช้าและค่อนข้างแพงของ Bitcoin ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

Bitcoin Layer 2 - Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper สะพานสู่อนาคตเงินดิจิทัลที่ตั้งโปรแกรมได้

นักลงทุนรายใหญ่ (Whales) เริ่มให้ความสนใจในวิสัยทัศน์ของ Bitcoin Hyper อย่างชัดเจน โดยล่าสุดมีการทำธุรกรรมซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงถึง $150,000 ในช่วงเวลาที่ทำรายการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เข้าใจและมองการณ์ไกลกำลังหันมาสนับสนุนความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ HYPER นำมาสู่โลกของ Bitcoin

ธุรกรรมของวาฬ ที่มา: etherscan
ที่มา: etherscan

ถ้าถามว่า Bitcoin Hyper ทำงานอย่างไร? คำตอบอยู่ที่ “สะพานเชื่อม (Bridge)”

สะพานเชื่อมในคริปโตช่วยให้บล็อกเชนที่ต่างกันทำงานร่วมกันได้ และ Bitcoin Hyper bridge จะทำหน้าที่เชื่อม Bitcoin เข้ากับระบบนิเวศ Bitcoin Hyper

Bitcoin ทำหน้าที่เป็นตัวปกป้องความปลอดภัยของ Layer 2 ทั้งระบบ โดยเหรียญที่ล็อกในสะพานจะสร้าง Wrapped BTC (WBTC) ขึ้นมา ซึ่งเป็นสกุลหลักสำหรับแอปพลิเคชันภายในระบบนิเวศ

WBTC บน Layer 2 ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ตั้งแต่ DeFi, การชำระเงิน, เหรียญมีม ไปจนถึงเกม และอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงปลอดภัยบนเลเยอร์ฐานของเครือข่าย Bitcoin ซึ่งขึ้นชื่อว่ากระจายศูนย์ที่สุดและมั่นคงที่สุดในโลกคริปโต

เมื่อผู้ใช้อยากได้ BTC กลับมาบนเครือข่ายหลัก ก็เพียงแค่ต้องเผาหรือ burn WBTC เพื่อปลดล็อก BTC ของตัวเอง

ความซับซ้อนทั้งหมดนี้ถูกซ่อนจากมุมมองของผู้ใช้งาน ทำให้ Bitcoin Hyper กลายเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมสำหรับการใช้ Bitcoin ในฐานะเลเยอร์ธุรกรรมที่พร้อมสำหรับองค์กรและอีคอมเมิร์ซแบบตั้งโปรแกรมได้

โทเค็น HYPER คือศูนย์กลางของโอกาสมูลค่าระดับล้านล้านดอลลาร์

ตลาดการชำระเงินด้วย Bitcoin คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง $3.7 ล้านล้านภายในปี 2031 ซึ่ง Bitcoin Hyper เพียงแค่ต้องครองส่วนแบ่งเล็กน้อยในตลาดนี้ ก็สามารถสร้างมูลค่าระดับพันล้านดอลลาร์ได้อย่างง่ายดาย นั่นทำให้ HYPER กลายเป็นโทเค็นที่นักลงทุนคริปโตที่มีวิสัยทัศน์ไม่ควรมองข้ามในพอร์ตการลงทุน

โทเค็น HYPER เป็นสกุลเงินหลักของเครือข่าย และมีประโยชน์ใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่:

  • การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม: ใช้สำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน, การรัน Smart Contract, และการใช้งาน dApps บน Layer 2
  • สิทธิ์ในการ Stake: ผู้ถือ $HYPER สามารถนำโทเค็นไป Stake เพื่อรับผลตอบแทน
  • การเข้าถึงระบบนิเวศ: dApps, DeFi protocols, หรือบริการพรีเมียมบางส่วนบนแพลตฟอร์มอาจกำหนดให้ใช้ HYPER สำหรับการเข้าถึงหรือเพื่อรับฟังก์ชันพิเศษ
  • เงินทุนและสิทธิประโยชน์สำหรับนักพัฒนา: ผู้สร้างสมาร์ตคอนแทรกต์สามารถรับเงินทุนหรือส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วย HYPER
  • สิทธิ์การบริหารจัดการ (Governance): HYPER จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการกำกับดูแล เมื่อ DAO เปิดตัว

นักลงทุนใน Bitcoin Hyper มองเห็นศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งาน Bitcoin รวมถึงคุณค่าของ HYPER ในตัวมันเอง

ข้อเสนอคุณค่านี้สร้างความต้องการ HYPER อย่างต่อเนื่อง เมื่อรวมกับบทบาทสำคัญของ Bitcoin ในตลาดคริปโต ทำให้ Bitcoin Hyper น่าจับตามองมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ Crypto Gains อินฟลูชื่อดังในวงการคริปโตบน YouTube ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 149,000 คน ได้เชิญชวนให้ผู้ติดตามของเขาหันมาศึกษา Bitcoin Hyper อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ซื้อ HYPER วันนี้ รับผลตอบแทนแบบไดนามิกทันที!

เริ่มต้นการลงทุนใน Bitcoin Hyper วันนี้ พร้อมรับผลตอบแทนแบบไดนามิกสูงถึง 103% ต่อปีจากการ Staking เหรียญของคุณทันที

หากต้องการเป็นเจ้าของเหรียญก่อนที่ HYPER จะถูกลิสต์บนกระดานเทรด คุณสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ Bitcoin Hyper โดยใช้ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรธนาคารก็ได้

เพื่อความสะดวกสบายในทุกขั้นตอนการใช้งาน ทางโครงการได้แนะนำ Best Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าเงิน Web3 แบบไม่ควบคุมสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรองจาก WalletConnect

HYPER อยู่ในหมวด Upcoming Tokens ของแอป Best Wallet ซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมโทเค็นน่าสนใจก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้น โดยการซื้อผ่าน Best Wallet ยังช่วยให้คุณสามารถติดตาม จัดการ และรับเหรียญได้อย่างง่ายดายหลังจากเปิดตัว

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ชุมชน Bitcoin Hyper บน Telegram และ X

เยี่ยมชม Bitcoin Hyper

