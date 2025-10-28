ไม่ใช่เล่น ๆ! BTC ฟื้น – L2 ม้ามืดสูบทุน ICO ทะลุ $25M พาดูอัปเดตสุดปัง
หลังจากที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดรอบของล่าสุดที่ 104,000 ดอลลาร์ Bitcoin (BTC) ก็กลับมาฟื้นตัวแรง และยืนเหนือ 115,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง ขณะเดียวกัน Layer-2 สุดเร็วของ BTC อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ก็สร้างความสนใจด้วยการระดมทุนพรีเซลรวมกว่า 25 ล้านดอลลาร์ไปสดๆ ร้อนๆ
ความก้าวหน้านี้มาพร้อมกับอัปเดตสำคัญของนักพัฒนา ที่มุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Layer-2 ให้ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ และรองรับการขยายตัวสูง ซึ่งจะช่วยให้ระบบนิเวศน์เติบโตต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ HYPER ตั้งแต่ช่วงแรก และอาจมีผลต่อความต้องการ Bitcoin ในภาพรวมด้วย
Bitcoin กลับมาลุย! ตลาดฟื้นตัว-ลุ้น Fed ลดดอกเบี้ยอีกครั้ง!
การฟื้นตัวของ BTC สอดคล้องกับบรรยากาศตลาดหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้น หลังรายงานว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุกรอบแนวทางการค้าใหม่ โดยคาดว่าประธานาธิบดี Donald Trump และ Xi Jinping จะพิจารณาข้อเสนอในสัปดาห์นี้ที่เกาหลีใต้ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันสินทรัพย์เสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากประเด็นภาษีศุลกากร
นอกจากนี้ ตลาดคาดว่า Federal Reserve อาจลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานในการประชุมวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ทำให้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วง 3.75%–4.00% โดยประมาณ นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นถึง 98% ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของตลาดไม่น้อย
Bitcoin Hyper อัปเดตรอบใหม่ – Layer-2 เร็วแรงขึ้น
ขณะเดียวกัน สัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin Hyper ได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่สำหรับนักพัฒนา ประกอบด้วย RPC endpoints ซอฟต์แวร์โหนด และระบบมอนิเตอร์เครือข่ายแบบโมดูลาร์ ทำให้การสร้างแอปง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ออกแบบโดยอิงแนวทางจาก Solana แต่ปรับให้เหมาะกับสถาปัตยกรรม Hyper ช่วยลดความจำเป็นต้องสร้างเฟรมเวิร์กใหม่ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปได้เร็ว พร้อมได้ความปลอดภัยและเสถียรภาพของ Bitcoin
ทุกส่วนของเครือข่ายออกแบบด้วยแนวคิดกระจายศูนย์ หรือ decentralization ที่เชื่อถือได้ และโปร่งใส ทำงานอิสระแต่ประสานกันอย่างราบรื่น ทำให้เครือข่ายออนไลน์และปลอดภัยขณะเชื่อมต่อกับ Bitcoin base layer
Bitcoin Hyper พลังม้ามืดที่คุณควรรู้ก่อนใคร!
อัปเดตรอบนี้ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin Hyper กำลังพัฒนาเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ที่นักพัฒนาสามารถสร้างแอปได้เร็วเทียบ Solana พร้อมความมั่นคงของ Bitcoin ไปพร้อม ๆ กัน
แกนหลักของระบบคือ canonical bridge ที่ล็อก BTC บน base chain และสร้างเวอร์ชัน wrapped ภายใน Hyper ทำให้ BTC สามารถเคลื่อนที่เร็วขึ้น ใช้กับแอป DeFi เกม และสินทรัพย์จริงได้ โทเค็น HYPER ขับเคลื่อนระบบ ใช้จ่ายค่าธรรมเนียม จัดการการกำกับดูแล และ staking ให้ผู้ถือมีส่วนร่วมพร้อมรับรางวัล BTC ทำให้เกิดโครงสร้างเรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นเอง
วิธีจับจองพรีเซล $HYPER ก่อนราคาขยับ
ผู้สนใจเข้าร่วมพรีเซลได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ Bitcoin Hyper แล้วซื้อ HYPER ด้วย SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต
นอกจากนี้ HYPER ยังช่วยสร้างรายได้ passive ผ่านโปรโตคอล staking ที่ให้ dynamic APY สูงถึง 47% (ขึ้นอยู่กับปริมาณและเวลาที่เริ่ม stake) โดยคุณสามารถซื้อเหรียญแบบปกติหรือซื้อแล้ว stake ก็ได้
สำหรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทางโปรเจกต์ได้แนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งมีการคัด HYPER ไปลงในหมวด Upcoming Tokens แล้ว ทำให้การซื้อ ติดตาม และเคลมโทเค็นง่ายขึ้นกว่าเดิม
ติดตามข่าวสารและเข้าร่วมชุมชน HYPER ผ่าน Telegram และ X
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: