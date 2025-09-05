BTC $112,403.58 1.26%
นักวิเคราะห์กระซิบ BTC ลุ้น 190K – Bitcoin Hyper ทุนหนากว่า 14M แล้ว

Bitcoin Bitcoin Hyper BTC
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin Hyper ยอด presale พุ่ง - นักวิเคราะห์เล็งราคา BTC ที่ $190K

Bitcoin (BTC) ยังคงแกว่งตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $111,600 แม้ราคาจะผันผวน แต่กระแสคาดการณ์ขาขึ้นครั้งใหม่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 0.8% แล้วในกรอบรายวัน

หลายเสียงเชื่อว่า BTC อาจพุ่งได้ไกลถึง $190,000 ในรอบนี้ โดยแรงขับไม่ได้มาจากกระแส Bitcoin ETF เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง demand ใหม่จากโปรเจกต์ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ด้วย

เอาจริงดิ? BTC กำลังมุ่งหน้าสู่ $190K-$200K ภายในปีนี้?

นักวิเคราะห์ชื่อดัง CryptoELITES จาก X ระบุว่าแนวรับ $111,000 เป็นจุดสำคัญที่อาจส่งให้ BTC เดินหน้าสู่รอบถัดไป โดยอ้างอิงกราฟสัปดาห์ที่ชี้ว่าการดีดจาก $75,000 ก่อนหน้านี้ใช้เวลาเพียง 5 เดือน ซึ่งถ้ารอบนี้เกิดซ้ำ BTC อาจแตะ $190,000 ได้ก่อนสิ้นปี

ขณะเดียวกัน Bernstein สถาบันการเงินชั้นนำก็มองในทิศทางใกล้เคียงกัน โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ $200,000 ภายใน 6–12 เดือน และเชื่อว่าตลาดกระทิงรอบนี้จะลากยาวไปถึงปี 2027 เลยทีเดียว

สิ่งที่น่าสนใจคือ ความต้องการใช้งานใหม่ๆ จาก Bitcoin Hyper กำลังกลายเป็นตัวเร่งเสริม ที่ทำให้นักลงทุนรายใหญ่เทเงินเข้ามาหลักแสนดอลลาร์ต่อวัน โดยมองว่ามันอาจเปลี่ยนโฉมการใช้งาน Bitcoin ได้อย่างสิ้นเชิง

HYPER เหรียญ Layer-2: กลไกใหม่ที่ผลัก BTC สู่การใช้งานจริง

Bitcoin Hyper นำเสนอนวัตกรรม Canonical Bridge ที่เปิดให้ผู้ใช้งานนำ BTC มาล็อกและแปลงเป็น wrapped token เพื่อนำไปใช้ในระบบนิเวศ Hyper การทำเช่นนี้ช่วยดึง BTC ออกจากตลาดหมุนเวียน ขณะเดียวกันก็เพิ่มประโยชน์ใช้งานได้จริง

เมื่ออยู่ในรูป wrapped BTC จะสามารถทำธุรกรรมผ่าน SVM ได้อย่างรวดเร็ว รองรับตั้งแต่การจ่ายเงิน, DeFi, NFT, เกม ไปจนถึงโทเค็นสินทรัพย์จริง (RWA) อีกทั้งยังรองรับ SPL ทำให้นักพัฒนาจาก Solana ย้าย dApps มาบน Bitcoin ได้ทันที

ขั้นตอนการใช้งานก็เรียบง่าย: ฝาก BTC → ใช้ wrapped BTC บนแอป → burn เพื่อปลดล็อกกลับสู่ Layer-1 ได้ตลอดเวลา โดยยังคงความปลอดภัยจาก proof-of-work ของ Bitcoin

นี่จึงเป็นครั้งแรกที่ Bitcoin ได้ Layer-2 ประสิทธิภาพสูง แตกต่างจาก Ethereum ที่มีคู่แข่งหลายราย และนี่อาจทำให้ BTC ไม่ได้เป็นแค่ “ทองคำดิจิทัล” อีกต่อไป

Bitcoin Hyper กระบวนการทำงาน

Bitcoin Hyper อัปเดตล่าสุด: Roadmap เริ่มชัด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ทีมงานประกาศความคืบหน้าสำคัญ โดยเงินจากพรีเซลถูกนำไปเร่งสร้างโครงสร้างหลัก ทั้งการวิจัย rollup settlement บน Bitcoin Layer-1 การทดสอบการทำงานของ SVM และการออกแบบเครื่องมือสำรวจเครือข่าย

นอกจากนี้ยังจับมือกับพันธมิตรในระบบนิเวศ เตรียมเปิดตัวพร้อมกันทันทีที่เครือข่าย mainnet ใช้งานจริง ขณะที่ roadmap ถัดไปคือการปรับปรุง sequencing ที่เชื่อมกับ Bitcoin และเปิดชุดเครื่องมือ RPC, indexers, explorers เพื่อรองรับนักพัฒนา

สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณว่าทุกดอลลาร์จากพรีเซลกำลังถูกแปลงเป็นความคืบหน้าจริงแบบจับต้องได้ และยืนยันว่าการผสานระหว่างความปลอดภัยของ Bitcoin กับความเร็วจาก Solana กำลังเกิดขึ้นจริงๆ แล้ว!

Bitcoin Hyper L2 บน X
ที่มา: Bitcoin Hyper บน X

รีบคว้า HYPER ก่อนราคาขยับขึ้น

ปัจจุบันยอดขายพรีเซลของ HYPER ทะลุ $13.64M แล้ว แม้เงินทุนระดับนี้จะยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนา Layer-2 ให้สมบูรณ์แบบ แต่ก็สะท้อนความต้องการมหาศาลที่มีต่อโทเค็นนี้อย่างต่อเนื่อง

HYPER ถูกออกแบบมาใช้เป็นค่าธรรมเนียม gas, รีวอร์ดสเตกกิ้ง, สิทธิ์โหวต และการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ๆ ในระบบนิเวศ ซึ่งความนิยมในช่วงพรีเซลอาจเป็นสัญญาณว่าเมื่อเปิดเทรดจริง ความต้องการอาจพุ่งแรงกว่านี้อีก

อย่างไรก็ดี พรีเซลของ HYPER มีเพดานที่ชัดเจน และเมื่อถึงเป้าหมาย การขายก็จะปิดลงทันที แต่ด้วยแรงซื้อที่ต่อเนื่องเช่นนี้ เป้าหมายอาจจะถูกปิดเร็วกว่าที่หลายคนคิด

ใครสนใจยังสามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ HYPER โดยรองรับ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB และบัตรเครดิต ขณะเดียวกัน Best Wallet ก็ได้เพิ่ม HYPER ไว้ในเมนู Upcoming Tokens ช่วยให้ผู้ใช้งานซื้อ ติดตาม และรับโทเค็นได้สะดวกเมื่อระบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ติดตามอัปเดตล่าสุดของโปรเจกต์ได้ที่ Telegram และ X รวมถึงเว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper สำหรับรายละเอียดเต็มด้านล่างนี้

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,063,409,212,469
2.43
เหรียญยอดนิยม

อนุชิต แหลมสิงห์
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด
อ่านเพิ่มเติม
