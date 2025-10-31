จุดชี้ชะตา BTC! ปิดวีคนี้ชี้อนาคตราคา Bitcoin
ราคา Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับความผันผวนครั้งสำคัญ โดยร่วงลงเกือบ 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ก็ตาม การร่วงลงครั้งนี้ทำให้ราคา BTC แตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ 106,700 ดอลลาร์ และหลุดจากกรอบราคาเดิมเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ นักวิเคราะห์หลายรายต่างชี้ว่าการปิดราคาของแท่งเทียนรายสัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนสามารถตรวจสอบ ราคา BTC อยู่ที่ 110,236.01 ข้อมูลจาก CoinMarketCap ได้ตลอดเวลาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์จุดชี้ชะตา BTC: แนวรับสำคัญที่ต้องจับตา
นักวิเคราะห์หลายคนได้ให้มุมมองต่อระดับราคาสำคัญของ BTC ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด Ted Pillows ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบราคาที่น่าสนใจ โดยระบุว่าหลังจากการประชุม FOMC สามครั้งล่าสุด ราคา Bitcoin มักจะปรับตัวลดลง 6-8% แต่หลังจากนั้นก็จะสามารถฟื้นตัวและสร้างจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ได้ก่อนการประชุมครั้งถัดไป เขาคาดการณ์ว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคา BTC อาจกำลังสร้างฐานที่บริเวณ 106,000 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า BTC จำเป็นต้องกลับไปยืนเหนือระดับ 113,500 ดอลลาร์ให้ได้ในการปิดสัปดาห์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ในทำนองเดียวกัน Rekt Capital นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ย้ำถึงความสำคัญของการปิดราคารายสัปดาห์ โดยระบุว่า Bitcoin จำเป็นต้องปิดเหนือระดับ 114,500 ดอลลาร์ เพื่อเปลี่ยนแนวต้านนี้ให้กลับมาเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอีกครั้ง หากทำได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันการกลับเข้าสู่กรอบราคาเดิม และเปิดโอกาสให้ราคา BTC เคลื่อนตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่โซน 119,000 ดอลลาร์ และท้าทายระดับ 120,000 ดอลลาร์ต่อไป
ด้าน Michaël van de Poppe มองว่าแนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือ 112,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่มีนัยสำคัญในกราฟรายวันมาหลายสัปดาห์ หาก BTC สามารถทะลุผ่านไปได้ อาจเป็นการปูทางไปสู่การทดสอบโซน 119,000-120,000 ดอลลาร์ แต่หากถูกปฏิเสธ ราคาอาจร่วงลงไปที่แนวรับ 103,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น อย่างไรก็ตาม เขายังคงแสดงความเชื่อมั่นว่า “เราจะได้เห็น ATH ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน”
สถิติเดือนพฤศจิกายน: โอกาสที่ BTC จะกลับมาพุ่งแรง?
Daan Crypto Trades นักวิเคราะห์อีกรายได้ให้ภาพว่าราคา BTC ในปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวแบบ “ปิงปอง” (ping pong) อยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านสำคัญ และจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการทะลุออกจากกรอบอย่างชัดเจน
สิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลสถิติในอดีต ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับ Bitcoin ในเดือนนี้ Daan ชี้ว่าเดือนพฤศจิกายนถือเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดของ BTC จากข้อมูลของ CoinGlass พบว่าใน 12 ปีที่ผ่านมา มีถึง 8 ปีที่เดือนพฤศจิกายนปิดบวก โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย (median return) สูงถึง 10.82% สถิตินี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ราคาอาจมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆ นี้
นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่าช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีมักเป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของตลาด ในอดีต ช่วงเวลานี้เคยเป็นทั้งจุดสูงสุดของตลาดกระทิง 3 ครั้ง และเป็นจุดต่ำสุดของตลาดหมี 2 ครั้ง Daan สรุปว่า “ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลง ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดมักจะเป็นธีมหลักในช่วงสิ้นปีเสมอ” ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับความเคลื่อนไหวของราคา BTC ที่อาจเกิดขึ้น
