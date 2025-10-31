BTC $110,145.78 0.00%
ETH $3,846.79 -1.56%
SOL $186.54 -2.97%
PEPE $0.0000065 -3.93%
SHIB $0.0000098 -1.48%
BNB $1,095.60 -2.61%
DOGE $0.18 -2.37%
XRP $2.49 -3.03%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

จุดชี้ชะตา BTC! ปิดวีคนี้ชี้อนาคตราคา Bitcoin

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญบิตคอยน์ที่สมจริงบนกราฟที่เปล่งประกาย 31-10-2025

ราคา Bitcoin (BTC) กำลังเผชิญกับความผันผวนครั้งสำคัญ โดยร่วงลงเกือบ 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ก็ตาม การร่วงลงครั้งนี้ทำให้ราคา BTC แตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ 106,700 ดอลลาร์ และหลุดจากกรอบราคาเดิมเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ นักวิเคราะห์หลายรายต่างชี้ว่าการปิดราคาของแท่งเทียนรายสัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ในระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนสามารถตรวจสอบ ราคา BTC อยู่ที่ 110,236.01 ข้อมูลจาก CoinMarketCap ได้ตลอดเวลาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วิเคราะห์จุดชี้ชะตา BTC: แนวรับสำคัญที่ต้องจับตา

นักวิเคราะห์หลายคนได้ให้มุมมองต่อระดับราคาสำคัญของ BTC ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด Ted Pillows ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบราคาที่น่าสนใจ โดยระบุว่าหลังจากการประชุม FOMC สามครั้งล่าสุด ราคา Bitcoin มักจะปรับตัวลดลง 6-8% แต่หลังจากนั้นก็จะสามารถฟื้นตัวและสร้างจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ได้ก่อนการประชุมครั้งถัดไป เขาคาดการณ์ว่าหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคา BTC อาจกำลังสร้างฐานที่บริเวณ 106,000 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า BTC จำเป็นต้องกลับไปยืนเหนือระดับ 113,500 ดอลลาร์ให้ได้ในการปิดสัปดาห์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานที่รุนแรงยิ่งขึ้น

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

ในทำนองเดียวกัน Rekt Capital นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ย้ำถึงความสำคัญของการปิดราคารายสัปดาห์ โดยระบุว่า Bitcoin จำเป็นต้องปิดเหนือระดับ 114,500 ดอลลาร์ เพื่อเปลี่ยนแนวต้านนี้ให้กลับมาเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอีกครั้ง หากทำได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันการกลับเข้าสู่กรอบราคาเดิม และเปิดโอกาสให้ราคา BTC เคลื่อนตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่โซน 119,000 ดอลลาร์ และท้าทายระดับ 120,000 ดอลลาร์ต่อไป

ด้าน Michaël van de Poppe มองว่าแนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือ 112,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่มีนัยสำคัญในกราฟรายวันมาหลายสัปดาห์ หาก BTC สามารถทะลุผ่านไปได้ อาจเป็นการปูทางไปสู่การทดสอบโซน 119,000-120,000 ดอลลาร์ แต่หากถูกปฏิเสธ ราคาอาจร่วงลงไปที่แนวรับ 103,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น อย่างไรก็ตาม เขายังคงแสดงความเชื่อมั่นว่า “เราจะได้เห็น ATH ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน”

สถิติเดือนพฤศจิกายน: โอกาสที่ BTC จะกลับมาพุ่งแรง?

Daan Crypto Trades นักวิเคราะห์อีกรายได้ให้ภาพว่าราคา BTC ในปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวแบบ “ปิงปอง” (ping pong) อยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านสำคัญ และจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการทะลุออกจากกรอบอย่างชัดเจน

สิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลสถิติในอดีต ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกสำหรับ Bitcoin ในเดือนนี้ Daan ชี้ว่าเดือนพฤศจิกายนถือเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดของ BTC จากข้อมูลของ CoinGlass พบว่าใน 12 ปีที่ผ่านมา มีถึง 8 ปีที่เดือนพฤศจิกายนปิดบวก โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย (median return) สูงถึง 10.82% สถิตินี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ราคาอาจมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตว่าช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีมักเป็นช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของตลาด ในอดีต ช่วงเวลานี้เคยเป็นทั้งจุดสูงสุดของตลาดกระทิง 3 ครั้ง และเป็นจุดต่ำสุดของตลาดหมี 2 ครั้ง Daan สรุปว่า “ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือขาลง ความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดมักจะเป็นธีมหลักในช่วงสิ้นปีเสมอ” ซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้นักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับความเคลื่อนไหวของราคา BTC ที่อาจเกิดขึ้น

Bitcoin Hyper ช่องทางทางการและข้อมูลสำคัญ

Bitcoin Hyper เป็นโปรเจกต์ Layer-2 ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ Bitcoin ด้วยการระดมทุนกว่า 24 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสามเดือน โปรเจกต์นี้ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ Bitcoin รองรับ DeFi, dApps และ NFT ได้รวดเร็วขึ้น ด้วยความเร็วระดับหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ การยืนยันธุรกรรมกลับไปยัง Layer-1 ใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อความปลอดภัย

Bitcoin Hyper แก้ไขข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม โดยเพิ่มความเร็วการทำธุรกรรมจาก 7 TPS สู่ระดับหมื่นต่อวินาที ลดค่าธรรมเนียมลงเกือบเป็นศูนย์ และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK พร้อม API ครบชุด ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริงตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ Meme Coin Factory สำหรับสร้างโทเค็น, DeFi ที่นำ BTC มาใช้เป็นหลักประกัน, Micropayment สำหรับการโอนจำนวนน้อย และ GameFi/NFT ที่เชื่อมโยงคอมมูนิตี้จาก Solana มายัง Bitcoin Layer-2

ระบบบริดจ์ของ Bitcoin Hyper ใช้ ZKP และ SPV เพื่อเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่างเครือข่ายหลักอย่างปลอดภัย โดย BTC ที่ฝากจะถูกแปลงเป็น Wrapped BTC (WBTC) เพื่อใช้งานใน DeFi, Meme Coin หรือ Gaming ก่อนที่จะสามารถเผาเพื่อนำกลับเข้า Layer-1 ได้ นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ Bitcoin Hyper อย่างมาก ด้วยการระดมทุนที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2025 และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการ Staking สูงถึง 49% ต่อปี ซึ่งความสำเร็จของโปรเจกต์ใหม่เช่นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนความน่าสนใจของตลาดเหรียญคริปโตออกใหม่อยู่เสมอ

หากคุณกำลังประเมินโครงการ Bitcoin Hyper ขอให้เตรียม บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด ไปประกอบการพิจารณาร่วมกัน

ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+15%
$25,306,414.58 Raised so far
$0.0115 → $0.013195

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,877,215,640,928
-1.77
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

บิทคอยน์
จับตาเดือด! Bitcoin รับแรงปะทะ Options $1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-31 16:30:08
ข่าวคริปโต
PepeNode ปลุกกระแส GameFi อีกครั้ง! โปรเจกต์ขุดคริปโตเสมือนระดมทุนทะลุ 2 ล้านดอลลาร์
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-31 16:23:50
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า