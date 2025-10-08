BNB ทะยานสุด! สร้าง ATH ใหม่ ลุ้นแตะ 1,820 ดอลลาร์ แรงหนุนระบบนิเวศ
BNB ได้สร้างกระแสครั้งใหญ่ในตลาดคริปโตด้วยการทำสถิติ ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 1,335 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ก่อนจะย่อตัวเล็กน้อยมาที่ 1,316 ดอลลาร์ ราคาพุ่งกว่า 6% ใน 24 ชั่วโมง และกว่า 30% ภายในสัปดาห์เดียว หรือราว 50% ตลอดเดือน
แรงซื้อที่หนาแน่นผลักให้ BNB ขึ้นเป็นคริปโตที่มีมูลค่าตลาดอันดับสามของโลก ที่ 182.6 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้า XRP และ Tether ขณะที่ปริมาณซื้อขายรายวันเพิ่มขึ้นกว่า 100% แตะ 12 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน
ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของระบบนิเวศ BNB Chain ซึ่งกลับมาเป็นบล็อกเชนที่มี ผู้ใช้งานมากที่สุด แซงหน้า Solana และ Ethereum (InvestX) โดย TVL เพิ่มขึ้นกว่า 7% ทะลุ 9 พันล้านดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมเครือข่ายแตะ 4.51 ล้านดอลลาร์ต่อวัน หลังอัปเดตใหญ่ Maxwell Hard Fork ที่ลด Gas เหลือ 0.05 Gwei และเปิดตัว กองทุน Builder Fund มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ จาก YZi Labs เพื่อผลักดันโปรเจกต์ใหม่บนเชน
ในเชิงกฎระเบียบ Binance ยังคงฟื้นสถานะระดับโลก โดยมีการหารือกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (CryptoPotato) และคาดว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ อาจผ่อนปรนนโยบายคริปโตในปี 2569 แม้ความล่าช้าในการอนุมัติ ETF ยังเป็นความเสี่ยง (TradingView) แต่การคาดการณ์ว่า FOMC จะลดดอกเบี้ยปลายเดือนตุลาคม ด้วยโอกาสสูงถึง 96% อาจหนุนให้เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BNB ต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์กราฟ BNB รายวัน (1D): แนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่ง
ราคาของ BNB ปัจจุบันอยู่ที่ราว 1,315 ดอลลาร์ สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ชัดเจน โดยแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,334 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับหลักอยู่ที่ MA 20 = 1,073 ดอลลาร์ และ MA 100 = 857 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับไดนามิกสำคัญ นอกจากนี้จาก Volume Profile พบโหนดการซื้อขายหนาแน่นในช่วง 800–900 ดอลลาร์ และ 1,000–1,100 ดอลลาร์ ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นฐานรองรับราคาในกรณีเกิดการย่อตัว
โครงสร้างทางเทคนิคยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นอย่างชัดเจน โดย MA 20 อยู่เหนือ MA 100 และทั้งคู่มีทิศทางชี้ขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ระดับ 79.02 เข้าสู่เขต Overbought สะท้อนแรงซื้อที่รุนแรงและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการพักฐานระยะสั้น (ข้อมูลจาก ICO Bench) ด้าน MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและฮิสโตแกรมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงแรงขาขึ้นที่เร่งตัวขึ้น ภาพรวมของกราฟรายวันจึงยังคงเป็น ขาขึ้นต่อเนื่องในลักษณะพาราโบลา นับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
บทวิเคราะห์กราฟ BNB รายสัปดาห์ (1W): ขาขึ้นระยะยาวเริ่มเร่งตัว
ในกรอบเวลารายสัปดาห์ แนวโน้มของ BNB ดูแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม โดยราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 1,350 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญระดับประวัติศาสตร์ ส่วนแนวรับหลักอยู่ที่ MA 20 = 833 ดอลลาร์ และ MA 100 = 600 ดอลลาร์ ทั้งสองเส้นชี้ขึ้นต่อเนื่องและ MA 20 อยู่เหนือ MA 100 ยืนยันแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่ง
จาก Volume Profile พบว่าโหนดปริมาณการซื้อขายสำคัญอยู่ที่ช่วง 600–800 ดอลลาร์, 400–500 ดอลลาร์, และ 200–300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในอดีต ขณะที่ RSI รายสัปดาห์ อยู่ที่ 80.86 สูงกว่ากราฟรายวัน แสดงถึงภาวะ Overbought อย่างรุนแรง (ข้อมูลจาก Coinalyze) ด้าน MACD รายสัปดาห์ ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ฮิสโตแกรมที่เป็นบวกขยายตัวต่อเนื่อง แสดงถึงแรงซื้อที่หนาแน่น
โดยรวมแล้ว แนวโน้มของกราฟรายสัปดาห์ยังคงเป็น ขาขึ้นอย่างทรงพลัง หลังจากการสะสมราคายาวนานตั้งแต่ปี 2564 ถึงต้นปี 2567 การเบรคเอาต์ครั้งนี้สะท้อนว่า BNB อยู่ในช่วงเร่งตัวของรอบขาขึ้นใหม่อย่างชัดเจน
เป้าหมายราคาถัดไปของ BNB และโอกาสในการซื้อขาย:
สำหรับเทรดเดอร์ เป้าหมายราคาในระยะสั้นถึงกลางอยู่ที่ 1,350 ดอลลาร์ภายใน 4–6 สัปดาห์ข้างหน้า หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่ เป้าหมายต่อไปอาจขยายถึง 1,462 ดอลลาร์, 1,550 ดอลลาร์ และอาจแตะระดับ 1,820 ดอลลาร์ ได้ในกรณีที่แรงซื้อยังต่อเนื่อง
โซนที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้อเชิงกลยุทธ์อยู่ที่ 1,220–1,230 ดอลลาร์ หรือรอการดึงกลับมาที่ช่วง 1,190–1,130 ดอลลาร์ ขณะที่การตั้ง Stop-Loss ควรอยู่ต่ำกว่า 1,190 ดอลลาร์ หรือหากราคาปิดแท่งเทียน 12 ชั่วโมงต่ำกว่า 1,130 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัว แม้ RSI จะอยู่ในภาวะ Overbought แต่ภาพรวมทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานยังคงบ่งชี้ว่า BNB อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้นถึงกลาง
หมายเหตุสำคัญ: บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน