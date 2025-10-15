BTC $112,607.95 2.01%
ETH $4,152.09 6.19%
SOL $206.22 7.33%
PEPE $0.0000075 5.31%
SHIB $0.000010 4.31%
BNB $1,190.47 0.93%
DOGE $0.20 4.29%
XRP $2.50 3.25%
Cryptonews วงการคริปโต

BNB Chain แจกหนัก! Airdrop $45M เยียวยาสายมีม

BNB Meme coin
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
BNB Chain แจกหนัก! Airdrop $45M เยียวยาสายมีม

BNB Chain ประกาศเปิดตัวแคมเปญ “Reload Airdrop” มูลค่ามหาศาลถึง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเยียวยานักเทรดเหรียญมีม (Meme Coin) ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดคริปโตร่วงหนัก (Flash Crash) และเหตุการณ์ที่เว็บเทรด Binance หยุดชะงักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบรางวัลให้กับความภักดีของคอมมูนิตี้และกระตุ้นกิจกรรมบนเชนอีกครั้ง โดย Airdrop ของ BNB Chain ครั้งนี้จะกระจายไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลกว่า 160,000 ใบ

เจาะลึกแคมเปญ ‘Reload Airdrop’ จาก BNB Chain

BNB Chain ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านบัญชี X (Twitter) เกี่ยวกับแคมเปญ Airdrop มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบเหรียญ BNB โดยมีเป้าหมายหลักคือนักเทรดที่สูญเสียเงินจากการเทรดเหรียญมีมในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ก่อน

แคมเปญนี้จะกระจายรางวัลไปยัง Wallet Address ที่มีสิทธิ์กว่า 160,000 กระเป๋า ซึ่งเมื่อคำนวณโดยเฉลี่ยแล้ว แต่ละกระเป๋าจะได้รับ BNB มูลค่าประมาณ 281 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทาง BNB Chain ระบุว่าจำนวนเงินที่แต่ละคนจะได้รับนั้นจะเป็นแบบสุ่ม ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้

กระบวนการแจกจ่าย Airdrop จะเริ่มขึ้นภายในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในระบบนิเวศอย่าง PancakeSwap และ Binance Wallet เพื่อให้การกระจายรางวัลเป็นไปอย่างราบรื่น

ทำไม BNB Chain ถึงมุ่งเป้าไปที่นักเทรดเหรียญมีม?

แม้ว่าหลายคนจะมองว่าเหรียญมีมเป็นเพียงโทเคนตามกระแส แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหรียญเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อกิจกรรมการซื้อขายและสภาพคล่องบนเชน

การตัดสินใจของ BNB Chain ในการให้รางวัลแก่นักเทรดเหรียญมีมจึงเป็นการยอมรับถึงความสำคัญของตลาดส่วนนี้ โครงการอย่าง PEPE, Maxi Doge และ Bitcoin Hyper มักจะครองเทรนด์บนโซเชียลมีเดียและดึงดูดผู้ใช้ใหม่หลายพันคนเมื่อถูกลิสต์บนกระดานเทรด

สำหรับนักเทรดจำนวนมาก เหรียญเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูบานแรกสู่โลกคริปโตที่กว้างขึ้น พวกเขาอาจเริ่มต้นจากการเทรดเหรียญมีม ก่อนจะขยับไปสำรวจแพลตฟอร์ม DeFi, Staking Pools และตลาด NFT ต่อไป แคมเปญ Airdrop เช่นนี้จึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และรักษาผู้ใช้งานให้อยู่ในระบบนิเวศของบล็อกเชนต่อไป ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของ Binance ในการรักษาฐานผู้ใช้ไว้ โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ระบบล่มเมื่อไม่นานมานี้

Best Wallet กับฟีเจอร์ Token Launchpad ที่น่าจับตา

ในขณะที่ตลาดเหรียญมีมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักเทรดคือการติดตามโทเคนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และนี่คือจุดที่ฟีเจอร์ Token Launchpad ที่กำลังจะมาถึงของ Best Wallet เข้ามามีบทบาทสำคัญ

ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นพบโทเคนที่กำลังเป็นกระแสและโทเคนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์โดยตรงภายในแอป Best Wallet ทำให้นักเทรดไม่ต้องสลับไปมาระหว่าง Exchange, เว็บติดตามราคา และโซเชียลมีเดียอีกต่อไป แต่สามารถสำรวจโอกาสใหม่ๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว

การค้นพบเหรียญใหม่ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อาจเป็นตัวตัดสินระหว่างการทำกำไรมหาศาลหรือการพลาดโอกาสครั้งสำคัญไปเลย ฟีเจอร์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละโปรเจกต์ เช่น Roadmap, Tokenomics, Whitepaper เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถซื้อโทเคนในช่วง Phase 0 ได้โดยตรงผ่านแอปด้วยสกุลเงินคริปโตหรือเงิน Fiat ก็ได้

สำรวจความสามารถของ Best Wallet ที่มากกว่าแค่ Launchpad

นอกเหนือจากฟีเจอร์ Launchpad แล้ว แอป Best Wallet ยังรองรับการใช้งานบนหลายบล็อกเชน (Multichain) ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, Binance Smart Chain และ Base ทำให้นักลงทุนสามารถจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลายได้ในแอปเดียว

จุดเด่นที่สำคัญคือ Best Wallet เป็นกระเป๋าแบบ Non-custodial ซึ่งหมายความว่ามีเพียงผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงคริปโตของตนเองได้ แม้แต่ผู้พัฒนาก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจหลัก โดยสินทรัพย์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในกระเป๋าจะได้รับการประกันผ่าน Fireblocks ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยคริปโตชั้นนำ

เหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ Best Wallet โดดเด่นคือหน้าตาแอปที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่, ระบบ Staking ข้ามเชน, เครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม และระบบรางวัลแบบ Gamified

ยูทูปเบอร์สายคริปโตชื่อดังอย่าง 99Bitcoins ที่มีผู้ติดตามกว่า 720,000 คน ก็ได้กล่าวถึง Wallet นี้ในวิดีโอล่าสุด โดยชื่นชมฟังก์ชันที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและลักษณะที่เป็น Decentralized

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,070,526,731,223
-8.49
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
เทรดเดอร์ผู้ชนะ Flash Crash กลับมาอีกครั้ง! Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลุ $23.5 ล้าน ดึงดูด Smart Money ทั่วโลก
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-15 14:49:59
ข่าวคริปโต
เขียวสวนตลาด! XRP และ AVAX พุ่งแรง 15% นำทัพตลาดคริปโตฟื้นตัว
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-15 12:59:48
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า