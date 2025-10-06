BTC $125,271.81 2.06%
Cryptonews บิทคอยน์

BNB จับมือ Chainlink! ดึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขึ้นบล็อกเชน

Somchai Wang
Somchai Wang
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
BNB จับมือ Chainlink! ดึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขึ้นบล็อกเชน

รายงานจาก FXDailyReport เผย BNB Chain บล็อกเชนภายใต้การดูแลของ Binance ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Chainlink แพลตฟอร์ม Data Feed ชื่อดัง เพื่อผสานรวม Chainlink Data Standard เข้ากับระบบนิเวศ การผนึกกำลังครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญและตรวจสอบได้ของสหรัฐอเมริกาขึ้นสู่ระบบบล็อกเชนโดยตรง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับระบบนิเวศของ BNB และวงการ Web3 ทั้งหมด

เจาะลึก! BNB Chain ผสาน Chainlink นำข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ สู่ Web3

การร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำ Chainlink Data Standard มาใช้บน BNB Chain เพื่อส่งมอบข้อมูลเศรษฐกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีชี้วัดที่สำคัญอย่าง ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index), ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และยอดขายในประเทศขั้นสุดท้ายของผู้ซื้อภาคเอกชน (Real Final Sales Private Domestic Purchasers) โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากหน่วยงาน Bureau of Economic Analysis (BEA) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ โดยตรง

ความพิเศษของการผสานรวมนี้คือการรับประกันว่าข้อมูลที่นำมาใช้นั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และป้องกันการปลอมแปลง (tamper-proof) ซึ่งถือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศข้อมูลของ Web2 และ Web3 อย่างเป็นรูปธรรม การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือนี้จะเป็นรากฐานสำคัญให้นักพัฒนาสามารถสร้าง dApps บนเครือข่าย BNB ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การที่นักพัฒนาสามารถสร้าง dApps ที่มีประสิทธิภาพบน BNB Chain ได้ง่ายขึ้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดโปรเจกต์ใหม่ๆ ซึ่งอาจกลายเป็นเหรียญ altcoin ที่น่าจับตามองในอนาคตได้อีกด้วย

วิเคราะห์ผลกระทบ: การร่วมมือครั้งนี้จะเสริมแกร่งระบบนิเวศ BNB อย่างไร?

การเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้แบบเรียลไทม์จะช่วยเสริมศักยภาพให้นักพัฒนาบน BNB Chain อย่างมหาศาล พวกเขาสามารถสร้างสรรค์เครื่องมือและบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เช่น ตลาดการคาดการณ์ (Prediction Markets) ที่อ้างอิงจากสถิติเศรษฐกิจที่โปร่งใส แทนที่จะเป็นการคาดเดาหรือข้อมูลที่อาจถูกบิดเบือน

นอกจากนี้ โปรโตคอล DeFi ที่ทำงานบน BNB Chain จะได้รับประโยชน์โดยตรงในการพัฒนากลไกการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ได้รับการตรวจสอบแล้วได้ การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับผู้ใช้และนักพัฒนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางตำแหน่งให้ BNB Chain เป็นศูนย์กลางสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi ยุคใหม่ที่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่แม่นยำและทันท่วงที

การพัฒนาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เหรียญในระบบนิเวศ รวมถึง BNB กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจ

Best Wallet กระเป๋าคริปโตยอดนิยมสำหรับจัดเก็บ Altcoins

BNB เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ Best Wallet รองรับ ซึ่งกระเป๋าคริปโตนี้โดดเด่นด้วยการเป็น non-custodial wallet ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และรองรับหลากหลายบล็อกเชน ทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana รวมถึง BNB ด้วยการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก ทำให้การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องยืนยันตัวตน และตั้งค่าได้รวดเร็วภายในไม่กี่นาที นอกจากนี้ Best Wallet ยังได้รับการรับรองจาก WalletConnect ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม

Best Wallet พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ต่อเนื่อง เช่น การรองรับ Solana เต็มรูปแบบ การสลับเหรียญ Bitcoin โดยตรงผ่านเครือข่าย และระบบสะสมคะแนน BW Points ที่ให้สิทธิประโยชน์จากการใช้งาน แอปพลิเคชันยังปรับปรุง UX/UI ให้ลื่นไหลและสวยงามยิ่งขึ้น พร้อมรองรับภาษาเพิ่มเติม รวมถึงภาษาไทยในอนาคต ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ Best Wallet ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และระบบป้องกันการหลอกลวงอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้มั่นใจในการควบคุมสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างเต็มที่

ด้วยฟีเจอร์ที่ครบครัน Best Wallet จึงเป็นมากกว่ากระเป๋าเก็บคริปโต แต่เป็นศูนย์กลางการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดมืออาชีพ โดยมีโทเคน $BEST เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การลดค่าธรรมเนียม และการเข้าถึงฟีเจอร์พิเศษ การระดมทุน ICO ที่สูงถึง 16.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนถึงศักยภาพของ Best Wallet ในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Best Wallet ขอแนะนำให้อ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน

ตรวจสอบสถิติจาก เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet ขณะติดตามบทสนทนาล่าสุดบน X และ ช่อง Telegram

แอพ Best Wallet

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Link ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

