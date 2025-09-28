BTC $109,539.86 0.23%
Solana

CIO ของ Bitwise ชี้เป้า! Solana อาจเป็น 'Wall Street' แห่งโลกคริปโต

SOL Solana
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
เหรียญ Solana ที่โดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศวอลล์สตรีทในยามเย็น 27-09-2025

Solana (SOL) กลับมาผงาดในวงการคริปโตอีกครั้งอย่างน่าทึ่ง หลังเคยเผชิญวิกฤตจากการล่มสลายของ FTX ในปี 2022 ล่าสุด Matt Hougan ซึ่งเป็น CIO ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ชื่อดังอย่าง Bitwise ได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ว่า SOL มีศักยภาพที่จะกลายเป็น “Wall Street แห่งโลกคริปโต” โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากการไหลเข้าของเงินทุนสถาบันผ่าน Spot ETF และการพัฒนาทางเทคนิคที่ไม่หยุดยั้ง

ทำไม SOL ถึงถูกมองว่าเป็น ‘Wall Street แห่งโลกคริปโต’?

Matt Hougan จาก Bitwise ได้ให้เหตุผลสนับสนุนมุมมองของเขาผ่านรายการ Altcoin Daily โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของ SOL ในด้านความเร็วที่เหนือกว่า สภาพคล่องที่สูง และบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการทำ Tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์จริงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Real-World Asset)

เขาได้เปรียบเทียบสถานการณ์ของ Solana กับ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งต่างก็มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการอนุมัติ Spot ETF ในสหรัฐอเมริกา Hougan เชื่อว่ากองทุน ETF จะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างเงินทุนมหาศาลของสถาบันการเงินกับระบบนิเวศของ SOL

ยิ่งไปกว่านั้น เขายังตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบต่อราคา SOL อาจรุนแรงกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจาก SOL มีมูลค่าตลาดที่เล็กกว่า Bitcoin และ Ethereum ทำให้แม้แต่เงินทุนที่ไหลเข้าในปริมาณไม่มากก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อราคาได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้ยื่นขออนุมัติจัดตั้ง Spot SOL ETF แล้ว และกำลังรอการตัดสินใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งคาดว่าอาจมีการอนุมัติในอนาคตอันใกล้นี้

เจาะลึกปัจจัยทางเทคนิคและการเติบโตของ Solana

นอกเหนือจากความสนใจของสถาบันแล้ว ปัจจัยด้านเทคนิคยังเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของ SOL โดยการอัปเกรดครั้งใหญ่อย่าง ‘Alpenglow‘ ที่กำลังจะมาถึง ถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการยืนยันธุรกรรม (Transaction Finality) ให้เหลือเพียง 100–150 มิลลิวินาที ซึ่งจะทำให้เครือข่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

การพัฒนานี้เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการนำสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (RWA) มาไว้บนบล็อกเชน ซึ่งความเร็วและความสามารถในการรองรับธุรกรรมจำนวนมาก ทำให้เครือข่ายนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับ Use Case ดังกล่าว

จากเครือข่ายที่เคยถูกมองว่าใกล้จะล่มสลายหลังวิกฤต FTX วันนี้อนาคตของ SOL ดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเรื่องเล่าที่ดึงดูดสถาบันการเงิน ไม่ว่ากองทุน ETF จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม SOL ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ากำลังจะก้าวจากการเป็นเพียงผู้รอดชีวิต สู่การเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของโลกการเงินดิจิทัลในอนาคต

Snorter: บอทเทรด Telegram ตัวท็อปเหรียญมีมบนเครือข่าย Solana

Snorter ระดมทุนพรีเซลล์ได้ $4.13M แล้ว เหรียญนี้เป็นที่จับตาในตลาดมีมคอยน์และ Telegram Bot ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจ และการที่นักลงทุนเข้าร่วมพรีเซลล์ของโครงการนี้อย่างรวดเร็ว ก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่มองเห็นศักยภาพของเหรียญใหม่นี้

Snorter เหรียญมีมคริปโตบน Solana ที่มาพร้อม Telegram Bot

Snorter Token ($SNORT) เป็นเหรียญมีมบน Solana ที่ใช้งานได้จริงบน Telegram สำหรับนักเทรด โดย Snorter Bot คือระบบเทรดบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย degen ช่วยให้เทรดได้รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และมีเครื่องมือครบครัน เช่น swap, snipe, stop-loss, copy-trade และการติดตามพอร์ต ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม Telegram โดยไม่ต้องเปิดเว็บหรือเชื่อมต่อกระเป๋าแยก

ระบบจะใช้โทเค็น $SNORT เป็นหลัก รองรับทั้งเครือข่าย Solana และ Ethereum และกำลังขยายไปยัง BNB, Polygon และ Base ผ่าน Portal Bridge เพื่อรองรับการใช้งานแบบ cross-chain

จุดแข็งของ Snorter Bot คือการนำเสนอ utility ที่ใช้งานได้จริง ผู้ใช้งานสามารถ snipe เหรียญมีมใหม่ ตั้ง stop-loss ใช้ limit orders และ copy trading ได้สะดวก ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสก่อนใคร และมีระบบป้องกันความเสี่ยงจาก rug pulls หรือ honeypot transactions

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือ SNORT ต่ำกว่าโครงการมีมบอทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันผู้ถือ SNORT จ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 0.85% ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ถือโทเค็นระยะยาว นอกจากนี้ ระบบ staking ยังให้ผลตอบแทนสูงในช่วงแรกของพรีเซลล์ โดยมี APY ถึงหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเวลาที่เข้า stake ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้นักลงทุนที่มองหาเหรียญใหม่ที่มีการใช้งานจริงและให้ผลตอบแทนสูง

หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของ Snorter Token ไม่ควรพลาดบทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Snorter Token แบบละเอียด เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token แล้วร่วมพูดคุยกับคอมมูนิตี้ได้ทาง X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Snorter Token

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
