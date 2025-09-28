CIO ของ Bitwise ชี้เป้า! Solana อาจเป็น ‘Wall Street’ แห่งโลกคริปโต
Solana (SOL) กลับมาผงาดในวงการคริปโตอีกครั้งอย่างน่าทึ่ง หลังเคยเผชิญวิกฤตจากการล่มสลายของ FTX ในปี 2022 ล่าสุด Matt Hougan ซึ่งเป็น CIO ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ชื่อดังอย่าง Bitwise ได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ว่า SOL มีศักยภาพที่จะกลายเป็น “Wall Street แห่งโลกคริปโต” โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากการไหลเข้าของเงินทุนสถาบันผ่าน Spot ETF และการพัฒนาทางเทคนิคที่ไม่หยุดยั้ง
ทำไม SOL ถึงถูกมองว่าเป็น ‘Wall Street แห่งโลกคริปโต’?
Matt Hougan จาก Bitwise ได้ให้เหตุผลสนับสนุนมุมมองของเขาผ่านรายการ Altcoin Daily โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของ SOL ในด้านความเร็วที่เหนือกว่า สภาพคล่องที่สูง และบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในการทำ Tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์จริงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Real-World Asset)
เขาได้เปรียบเทียบสถานการณ์ของ Solana กับ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งต่างก็มีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการอนุมัติ Spot ETF ในสหรัฐอเมริกา Hougan เชื่อว่ากองทุน ETF จะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างเงินทุนมหาศาลของสถาบันการเงินกับระบบนิเวศของ SOL
ยิ่งไปกว่านั้น เขายังตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบต่อราคา SOL อาจรุนแรงกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจาก SOL มีมูลค่าตลาดที่เล็กกว่า Bitcoin และ Ethereum ทำให้แม้แต่เงินทุนที่ไหลเข้าในปริมาณไม่มากก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมต่อราคาได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้ยื่นขออนุมัติจัดตั้ง Spot SOL ETF แล้ว และกำลังรอการตัดสินใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งคาดว่าอาจมีการอนุมัติในอนาคตอันใกล้นี้
เจาะลึกปัจจัยทางเทคนิคและการเติบโตของ Solana
นอกเหนือจากความสนใจของสถาบันแล้ว ปัจจัยด้านเทคนิคยังเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของ SOL โดยการอัปเกรดครั้งใหญ่อย่าง ‘Alpenglow‘ ที่กำลังจะมาถึง ถูกคาดการณ์ว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการยืนยันธุรกรรม (Transaction Finality) ให้เหลือเพียง 100–150 มิลลิวินาที ซึ่งจะทำให้เครือข่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนานี้เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการนำสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (RWA) มาไว้บนบล็อกเชน ซึ่งความเร็วและความสามารถในการรองรับธุรกรรมจำนวนมาก ทำให้เครือข่ายนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับ Use Case ดังกล่าว
จากเครือข่ายที่เคยถูกมองว่าใกล้จะล่มสลายหลังวิกฤต FTX วันนี้อนาคตของ SOL ดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเรื่องเล่าที่ดึงดูดสถาบันการเงิน ไม่ว่ากองทุน ETF จะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม SOL ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ากำลังจะก้าวจากการเป็นเพียงผู้รอดชีวิต สู่การเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของโลกการเงินดิจิทัลในอนาคต
Snorter: บอทเทรด Telegram ตัวท็อปเหรียญมีมบนเครือข่าย Solana
Snorter ระดมทุนพรีเซลล์ได้ $4.13M แล้ว เหรียญนี้เป็นที่จับตาในตลาดมีมคอยน์และ Telegram Bot ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจ และการที่นักลงทุนเข้าร่วมพรีเซลล์ของโครงการนี้อย่างรวดเร็ว ก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่มองเห็นศักยภาพของเหรียญใหม่นี้
Snorter Token ($SNORT) เป็นเหรียญมีมบน Solana ที่ใช้งานได้จริงบน Telegram สำหรับนักเทรด โดย Snorter Bot คือระบบเทรดบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย degen ช่วยให้เทรดได้รวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และมีเครื่องมือครบครัน เช่น swap, snipe, stop-loss, copy-trade และการติดตามพอร์ต ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม Telegram โดยไม่ต้องเปิดเว็บหรือเชื่อมต่อกระเป๋าแยก
ระบบจะใช้โทเค็น $SNORT เป็นหลัก รองรับทั้งเครือข่าย Solana และ Ethereum และกำลังขยายไปยัง BNB, Polygon และ Base ผ่าน Portal Bridge เพื่อรองรับการใช้งานแบบ cross-chain
จุดแข็งของ Snorter Bot คือการนำเสนอ utility ที่ใช้งานได้จริง ผู้ใช้งานสามารถ snipe เหรียญมีมใหม่ ตั้ง stop-loss ใช้ limit orders และ copy trading ได้สะดวก ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสก่อนใคร และมีระบบป้องกันความเสี่ยงจาก rug pulls หรือ honeypot transactions
ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือ SNORT ต่ำกว่าโครงการมีมบอทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันผู้ถือ SNORT จ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 0.85% ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ถือโทเค็นระยะยาว นอกจากนี้ ระบบ staking ยังให้ผลตอบแทนสูงในช่วงแรกของพรีเซลล์ โดยมี APY ถึงหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเวลาที่เข้า stake ซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้นักลงทุนที่มองหาเหรียญใหม่ที่มีการใช้งานจริงและให้ผลตอบแทนสูง
