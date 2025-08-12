วาฬ Bitcoin อัดพอร์ตหนัก จนจำนวน Wallet ที่ถือเกิน 100 BTC ทุบสถิติ!
Bitcoin แรงเกินต้าน! จำนวนกระเป๋าของวาฬที่ถือครองเหรียญมากกว่า 100 BTC ได้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจน สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมหาศาลของนักลงทุนรายใหญ่ และอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงแรงส่งของราคา BTC ในอนาคตอันใกล้นี้
ข้อมูลล่าสุดชี้! วาฬสะสม BTC ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
จากข้อมูลล่าสุดโดย Bitcoin Magazine Pro พบว่าจำนวน Wallet ที่ถือครอง BTC อย่างน้อย 100 BTC ได้แตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ที่เกือบ 19,000 Address ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ BTC
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นว่านักลงทุนรายใหญ่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วาฬ” ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคา BTC จะซื้อขายอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดเดิมก็ตาม
แนวโน้มการสะสมนี้เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ต้นปี 2024 ซึ่งในขณะนั้นมี Bitcoin Wallet ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ราว 16,000 Address เท่านั้น
การสะสม BTC ของวาฬส่งผลต่อตลาดอย่างไร?
ในอดีต การเพิ่มขึ้นของจำนวน Wallet วาฬมักจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของสินทรัพย์ โดยนักวิเคราะห์มองว่าพฤติกรรมการสะสม BTC ของวาฬในลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนปรากฏการณ์ “Supply Squeeze” หรือภาวะที่อุปทานเหรียญในตลาดลดลง เนื่องจากมีเหรียญจำนวนมากถูกถือครองไว้และไม่ได้หมุนเวียนในตลาดแลกเปลี่ยน
กลยุทธ์ของวาฬส่วนใหญ่มักจะเป็นการเข้าซื้อในช่วงที่ตลาดซบเซาลงและถือครองผ่านวัฏจักรของตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในตลาดกระทิงรอบก่อนๆ
การสะสม BTC ของวาฬที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่ราคาเหรียญมีแรงส่งในทิศทางบวก อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ที่อุปทานเหรียญมีจำกัดและการแข่งขันเพื่อเข้าถือครอง Bitcoin จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเอง
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ของบิทคอยน์
ท่ามกลางการสะสม BTC ของเหล่าวาฬที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์หลัก นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสการเติบโตในระบบนิเวศของ BTC โดยเฉพาะโปรเจกต์ Layer-2 ที่เข้ามาแก้ปัญหาเดิมๆ และ Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างสูง
HYPER คือโซลูชัน Layer-2 ของเครือข่ายบิทคอยน์ที่เพิ่มความเร็ว ลดต้นทุน และรองรับ Smart Contract ได้อย่างเต็มรูปแบบ แตกต่างจากเหรียญมีมหรือโทเคนเก็งกำไรทั่วไป เพราะ HYPER มุ่งแก้ปัญหาหลักของ BTC ทั้งเรื่องการขยายเครือข่าย ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดด้านการพัฒนาแอปฯ
โปรเจกต์ HYPER ใช้บล็อกเชน Layer-2 ของตัวเอง โดยยึดความปลอดภัยจากเครือข่าย Bitcoin และขับเคลื่อนด้วย Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อประมวลผลรวดเร็วและสร้าง dApps กับ Smart Contract บนระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรเจกต์เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยูทิลิตี้จริง พร้อมฟีเจอร์ Staking Rewards, การโหวตผ่าน DAO และสิทธิพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนรุ่นแรก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของชุมชน จึงไม่น่าแปลกใจที่สามารถระดมทุนได้ถึง $8.33M แล้วแม้จะเพิ่งเปิด presale ได้ไม่กี่เดือนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTC Hyper
สรุป: สัญญาณจากวาฬชี้ Bitcoin ยังมีแรงส่งต่อเนื่อง
การที่จำนวน Wallet ของวาฬ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ถือเป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่ออนาคตของ BTC พฤติกรรมการสะสมอย่างต่อเนื่องนี้อาจนำไปสู่ภาวะอุปทานในตลาดที่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถผลักดันให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นได้อีก นักลงทุนจึงควรจับตาดัชนีนี้อย่างใกล้ชิด เพราะมันอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่สำหรับ BTC
