วิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด: แนวรับสำคัญ 112K ลุ้นเบรกเอาต์สู่ 130K
ราคาของ Bitcoin ยังคงยืนเหนือระดับ 112,000 ดอลลาร์ ขณะที่การนำ Blockchain ไปใช้ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมขยายตัวต่อเนื่อง ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศว่า Chainlink (LINK) และ Pyth (PYTH) จะทำหน้าที่นำข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการของสหรัฐฯ เช่น GDP และดัชนี PCE Price Index มาลงบนบล็อกเชนโดยตรง
Pyth จะปล่อยข้อมูล GDP ย้อนหลัง 5 ปี ขณะที่ Chainlink จะให้บริการตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญถึง 6 รายการบนหลายบล็อกเชน เช่น Ethereum และ Avalanche ซึ่งจะเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสใหม่ในตลาด DeFi, การปล่อยกู้, การจัดการความเสี่ยง และ Prediction Market ที่มีความแม่นยำมากขึ้น
ข่าวนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน อย่าง Bitcoin โดยนักเทรดมองว่านี่คืออีกก้าวสำคัญที่สถาบันการเงินเข้าใกล้การยอมรับคริปโตอย่างเต็มรูปแบบ
เอลซัลวาดอร์กับเป้าหมาย Bitcoin พันล้านดอลลาร์
เอลซัลวาดอร์กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหลังจากประธานาธิบดี Nayib Bukele ออกมาเผยว่าการถือครอง BTC ของประเทศอาจแตะ 1 พันล้านดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปี 2025
ปัจจุบันเอลซัลวาดอร์ถือครอง Bitcoin จำนวน 6,282 BTC มูลค่ากว่า 709 ล้านดอลลาร์ ตลาด Prediction Market จึงตอบสนองทันที โดย Kalshi ปรับโอกาสแตะเป้าพันล้านดอลลาร์ก่อนเดือนพฤศจิกายนจาก 20% ขึ้นไปถึง 38% ก่อนจะปรับลงมาอยู่ที่ 27% ส่วน Polymarket ชี้ว่ามีโอกาส 43% ที่ประเทศจะถึงเป้าภายในธันวาคม 2025
แม้จะมีข่าวว่าการซื้อ BTC ชะลอลงหลังการกู้เงินจาก IMF มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ แต่ Bukele ยืนยันว่าการสะสม BTC ของประเทศยังคงดำเนินต่อ นักลงทุนจำนวนมากจึงมองว่านี่คือสัญญาณของความเชื่อมั่นเชิงสถาบัน ช่วยหนุนให้ราคา BTC ทรงตัวเหนือระดับ 112,000 ดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ:
- เอลซัลวาดอร์ถือครอง 6,282 BTC (~709M ดอลลาร์)
- ความเป็นไปได้แตะเป้า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เพิ่มสูงขึ้น
- กระแสเชิงบวกช่วยหนุนแนวรับ BTC เหนือ 112K ดอลลาร์
นักขุด Bitcoin ที่ได้รับการหนุนจาก Trump เตรียมเข้าตลาด Nasdaq
อีกแรงผลักดันต่อการยอมรับ Bitcoin คือการที่บริษัทเหมืองขุด American Bitcoin ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Eric และ Donald Trump Jr. เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เดือนกันยายนนี้ผ่านการควบรวมกับ Gryphon Digital Mining
ดีลครั้งนี้เป็นแบบ All-Stock โดย Hut 8 จะได้ถือหุ้น 80% ขณะที่ตระกูล Trump และพาร์ทเนอร์จะถือหุ้นประมาณ 98% ของกิจการใหม่ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนจากฝาแฝด Winklevoss และวางแผนขยายเหมืองไปยังฮ่องกงและญี่ปุ่น
สำหรับนักลงทุน การเข้าตลาด Nasdaq ครั้งนี้เป็นสัญญาณว่า Bitcoin กำลังแผ่ขยายอิทธิพลทั้งในตลาดการเงินและการเมือง ยิ่งตอกย้ำว่ากระแสการลงทุนเชิงสถาบันกำลังเร่งตัวขึ้น
แนวโน้มราคา Bitcoin – มุมมองเชิงเทคนิค
ขณะนี้ Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ 112,300 ดอลลาร์ กำลังทดสอบขอบบนของ Channel ขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 116,850 ดอลลาร์ หากทะลุขึ้นไปได้มีโอกาสเปิดทางสู่ 120,900 – 124,450 ดอลลาร์
ตัวชี้วัดทางเทคนิคเริ่มแข็งแรง RSI อยู่ที่ 55 ฟื้นจากโซน Oversold ส่วน MACD พลิกกลับเป็นบวก ไส้เทียนด้านล่างยาวใกล้ 111,000 ดอลลาร์ บ่งบอกว่ามีนักลงทุนเข้าซื้อย่อตลอดเวลา
แต่หากราคาหลุด 50-SMA ที่ 111,563 ดอลลาร์ อาจเจอความเสี่ยงลงสู่ 108,695 หรือแม้แต่ 105,150 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากสามารถทะลุ 116,850 ดอลลาร์ด้วยวอลุ่มหนาแน่น นั่นจะเป็นการยืนยันการกลับตัวครั้งใหญ่ในรอบหลายสัปดาห์
นักเทรดสายรุกอาจเล็งเป้า 120K–124K ขณะที่นักลงทุนสายระมัดระวังอาจรอการยืนยันก่อนตัดสินใจ โดยรวมโครงสร้างตลาดของ Bitcoin กำลังแน่นขึ้น และการเบรกเอาต์ใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งอาจพา BTC ทะยานสู่ 130K และไปได้ไกลกว่านั้นในรอบไซเคิลนี้
Bitcoin Hyper ($HYPER) ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วของ Solana
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังสร้างตัวเองให้เป็น Layer 2 ตัวแรกของ Bitcoin ที่ขับเคลื่อนด้วย Solana Virtual Machine (SVM) จุดมุ่งหมายหลักคือการขยายศักยภาพของระบบนิเวศ Bitcoin ด้วย Smart Contract ที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ รองรับทั้งแอป DeFi
การผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความแรงของ Solana ทำให้โปรเจกต์นี้เปิดประตูสู่การใช้งานใหม่ๆ เช่น การ Bridge BTC อย่างไร้รอยต่อ และการพัฒนา dApp ที่สามารถขยายสเกลได้จริง
ทีมพัฒนาให้ความสำคัญอย่างมากกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ โดยผ่านการตรวจสอบจาก Consult ทำให้นักลงทุนมั่นใจยิ่งขึ้น ปัจจุบันกระแสความสนใจเพิ่มขึ้นรวดเร็ว Presale ของ HYPER ระดมทุนทะลุ 12.5 ล้านดอลลาร์แล้ว โดยราคาล่าสุดเพียง 0.012815 ดอลลาร์ต่อโทเค็น และจะขยับขึ้นเรื่อยๆ ในรอบถัดไป
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อโทเค็นได้โดยตรงผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ทั้งด้วยคริปโตหรือบัตรธนาคาร ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้ไปยังเพจ BTC Hyper
