BTC จ่อทะลุ $126K? Hyper กระแสแรง ระดมทุนทะยาน $25.15M
Bitcoin Hyper (HYPER) หนึ่งใน Layer2 บนเครือข่าย Bitcoin ที่เติบโตเร็วที่สุด ยังคงได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลาม ล่าสุดยอดระดมทุนในช่วง presale พุ่งแตะ 25.15 ล้านดอลลาร์ หลังจากสามารถดึงดูดเงินลงทุนเพิ่มอีกกว่า 150,000 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงข้ามคืน ท่ามกลางกระแสความคาดหวังต่อการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตในสัปดาห์สำคัญ
ในวันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เตรียมประกาศมติการประชุมอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการลดดอกเบี้ยครั้งใหม่ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า Fed มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินและกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin ที่ซบเซามาหลายสัปดาห์
ช่วงเวลานี้ถือว่าเอื้ออำนวยต่อการฟื้นตัวของ Bitcoin อย่างยิ่ง โดยในอดีต เดือนพฤศจิกายนมักเป็นช่วงที่ Bitcoin ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 46% และมักต่อเนื่องไปถึงช่วงสิ้นปี แม้ว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจะไม่สดใสนัก แต่นักลงทุนจำนวนมากยังเชื่อว่าแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้น
ขณะเดียวกัน Bitcoin Hyper ก็กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ได้รับความสนใจในช่วงตลาดขาขึ้น ไม่เพียงแค่ได้แรงหนุนจากทิศทางของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังมีพัฒนาการในเชิงโครงสร้างของตัวเองที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ
รอบ presale ปัจจุบันยังคงเปิดอยู่ โดยราคาโทเค็น HYPER อยู่ที่ 0.013185 ดอลลาร์ และจะปรับเพิ่มในอีก 5 ชั่วโมงข้างหน้า นักลงทุนที่เข้าร่วมในช่วงต้นนี้อาจได้เปรียบอย่างมาก หากโมเมนตัมการเติบโตยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางกระแสคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการในระยะถัดไป
แรงหนุนมาเต็ม! Fed ลดดอกเบี้ยหนุน BTC เข้าสู่ฤดูกาลขาขึ้น
ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หลังจากที่ Fed เพิ่งลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ในกรอบ 4.00%–4.25% เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยในรอบนี้ มีแนวโน้มสูงว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานเริ่มชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง และความเชื่อมั่นทางธุรกิจเริ่มอ่อนแรงลง
หาก Fed ตัดสินใจลดดอกเบี้ยจริง จะถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินไปสู่ความผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ช่วยให้ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ กลับเข้าสู่ภาวะฟื้นตัว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มักเป็นฤดูกาลขาขึ้นของตลาดคริปโต
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 120,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือว่าแตกต่างจากสถิติในเดือนตุลาคมของปีก่อน ๆ ที่มักปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 20% แม้ตลาดจะไม่เป็นไปตามคาด แต่สัญญาณเชิงบวกในระยะยาวยังคงมีอยู่
นักวิเคราะห์เทคนิคจำนวนมากยังคงเชื่อมั่นว่าแนวโน้มของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่ง โดย TitanOfCrypto นักวิเคราะห์ชื่อดัง เผยแพร่กราฟล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ได้ทะลุแนวต้านระยะยาวตั้งแต่ต้นปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่ารอบขาขึ้นใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว โครงสร้างปัจจุบันของกราฟยังชี้ว่า Bitcoin กำลังอยู่ในช่วงกลางของการปรับตัวขึ้นรอบใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่ระดับประมาณ 130,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันราว 12%
แม้อาจมีการปรับฐานระยะสั้นเพื่อปิดช่องว่างของสัญญา CME Futures แต่ TitanOfCrypto มองว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลักของตลาดแต่อย่างใด ตราบใดที่ราคายังยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มระยะยาวที่ขณะนี้กลายเป็นแนวรับ โครงสร้างตลาดโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง และชี้ไปสู่ทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจช่วยเสริมแรงหนุนให้กับ Bitcoin ในช่วงนี้ คือความเคลื่อนไหวของเครือข่าย Layer2 อย่าง Bitcoin Hyper ซึ่งยังคงดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่กำลังฟื้นตัว และการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ในระบบนิเวศของ Bitcoin ที่มากยิ่งขึ้น
Hyper อาจเป็นหมัดเด็ด! นักวิเคราะห์ชี้ BTC มีลุ้นพุ่งแตะ $250K
Bitcoin Hyper กำลังกลายเป็นโปรเจกต์ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในฐานะปัจจัยใหม่ที่อาจมีบทบาทในการผลักดันราคาของ Bitcoin ให้ทำลายสถิติสูงสุดเดิม และพุ่งไปสู่ระดับเป้าหมายใหม่ที่ทะเยอทะยานยิ่งกว่าเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการอย่าง Tom Lee จาก Fundstrat และ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ต่างเห็นตรงกันว่า Bitcoin มีศักยภาพจะไปแตะระดับ $250,000 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งถือว่าสูงกว่าเป้าหมายในเชิงเทคนิคของนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง TitanOfCrypto กว่า 2 เท่า
การคาดการณ์ดังกล่าวอาจสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่า “Moonvember” ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเดือนพฤศจิกายน อันเป็นช่วงเวลาที่ Bitcoin มักแสดงการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีแนวโน้มเปลี่ยนนโยบายจากท่าทีที่เข้มงวด (Hawkish) ไปสู่แนวทางผ่อนคลาย (Dovish) มากขึ้น ซึ่งอาจสร้างสภาพแวดล้อมมหภาคที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างชัดเจน
นอกจากปัจจัยจากนโยบายการเงินแล้ว นักวิเคราะห์ยังให้ความสำคัญกับ Bitcoin Hyper ซึ่งอาจกลายเป็นกลไกใหม่ในการสร้างอุปสงค์ให้กับ BTC ในรูปแบบที่อิงกับการใช้งานจริง โดยหัวใจสำคัญของโปรเจกต์นี้คือการพัฒนา Layer2 ที่ใช้โครงสร้างของ Solana Virtual Machine (SVM) ซึ่งเปิดทางให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีความเร็วสูง ต้นทุนต่ำ และยังคงอาศัยความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin
ผลลัพธ์ที่ได้คือการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันแบบไฮบริด ที่รวมข้อได้เปรียบของทั้ง Solana และ Bitcoin เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ BTC สามารถก้าวเข้าสู่โลกของ DeFi, เกม, สินทรัพย์จริง (RWAs) และการใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัว
ด้วยการยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์ที่ใช้ในการเก็บมูลค่า ไปสู่เครื่องมือที่มีการใช้งานจริงบนเครือข่ายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว Bitcoin Hyper จึงถูกมองว่าอาจเป็นแรงผลักดันใหม่ ที่ช่วยเปิดแหล่งอุปสงค์ที่แข็งแกร่งให้กับ BTC ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทะยานแตะระดับ $250,000 ได้ — หรืออาจมากกว่านั้นในระยะยาว
Hyper วางโครงสร้างดึงนักพัฒนาเข้าระบบนิเวศ BTC เร็ว แรง ครบจบ
Bitcoin Hyper เดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบนิเวศใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยล่าสุดทีมพัฒนาได้เปิดเผยความคืบหน้าในการวางรากฐานที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการใช้งานของเครือข่ายให้ครอบคลุมและคล่องตัวมากขึ้น
ในอัปเดตล่าสุด ทีมงานได้เปิดตัวเครื่องมือหลักที่มีความยืดหยุ่นสูงและน้ำหนักเบา เช่น RPC endpoints, node software และระบบตรวจสอบเครือข่าย ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชัน, กระเป๋าเงิน และบริการต่าง ๆ เข้ากับระบบของ Bitcoin Hyper ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในจุดเด่นของการอัปเกรดนี้ คือการออกแบบที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับชุดเครื่องมือของ Solana ซึ่งสามารถนำความรู้เดิมมาใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่หรือปรับตัวกับเฟรมเวิร์กที่ซับซ้อนเพิ่มเติม
ด้วยความพร้อมของเครื่องมือเหล่านี้ นักพัฒนาจะสามารถเร่งกระบวนการสร้างแอปพลิเคชันบนเครือข่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอาจช่วยพิสูจน์ศักยภาพของ Bitcoin Hyper ในเชิงการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากสามารถดึงดูดการไหลเข้าของมูลค่าจาก Bitcoin ได้ในระดับที่มีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป
Hyper มาแรง! นักลงทุนแห่ร่วม Presale ดันยอดระดมทะลุเป้าในพริบตา
Bitcoin Hyper กำลังเดินหน้าสู่ช่วงสุดท้ายของการระดมทุนรอบ presale ซึ่งขณะนี้สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 25 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดูเหมือนจะอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่ยอดระดมทุนจะทะลุเป้าหมายในไม่กี่วันหรืออาจเพียงไม่กี่ชั่วโมงจึงมีความเป็นไปได้สูง
เพียงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โปรเจกต์สามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนได้ถึง 4 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสนใจอย่างมากที่มีต่อแนวคิดและศักยภาพของ Bitcoin Hyper ในการปฏิวัติระบบนิเวศของ Bitcoin ในระยะยาว
นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการ presale และซื้อโทเค็น HYPER ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของโปรเจกต์ โดยรองรับการชำระด้วยหลากหลายสกุลเงินดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น SOL, ETH, USDT, USDC, BNB รวมถึงบัตรเครดิต
HYPER ไม่ได้เป็นเพียงโทเค็นที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สำหรับการ staking เพื่อสร้างรายได้แบบ passive income ผ่านโปรโตคอลของแพลตฟอร์ม ซึ่งในขณะนี้มีอัตราผลตอบแทนแบบไดนามิก (Dynamic APY) สูงถึง 47% นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ถือครองที่ต้องการผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในระยะยาว
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญคือการที่ HYPER ถูกเพิ่มเข้าสู่หมวด Upcoming Tokens บนแอป Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตาม รับโทเค็น และจัดการสินทรัพย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อโปรเจกต์เข้าสู่ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Bitcoin Hyper ได้ผ่านช่องทางอย่าง Telegram และ X เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญและการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทีมงาน