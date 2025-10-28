Bitcoin กลายเป็นกับดักวาฬ! ล้างพอร์ต Short นับล้านดอลลาร์ฉับพลัน
Bitcoin (BTC) พุ่งทะลุระดับ $116,000 ทำให้เกิดแรงเทขายชอร์ตครั้งใหญ่ มูลค่ากว่า $170 ล้านถูกล้างภายในไม่กี่ชั่วโมง ผลลัพธ์คือ นักลงทุนรายใหญ่ที่เดิมพันขาลงถูกติดกับ ขณะที่แรงซื้อยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
Bitcoin พุ่งแรง ล้างพอร์ตนักลงทุนรายใหญ่ฝั่งชอร์ต
BTC ทำให้ทุกคนประหลาดใจ เมื่อราคาทะลุ $116,000 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตชอร์ตอย่างรุนแรง มูลค่ากว่า $170 ล้านถูกปิดภายในไม่กี่นาที การดีดตัวครั้งนี้ทำให้ตำแหน่งขายหลายรายเสียหายหนัก
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า short squeeze กล่าวคือ เทรดเดอร์หลายคนเดิมพันขาลง แต่เมื่อราคาเหรียญพุ่งขึ้น เทรดเดอร์เหล่านี้ก็จะถูกบีบให้รีบซื้อคืนเพื่อลดความเสียหาย และการซื้อคืนครั้งใหญ่จะยิ่งทำให้ราคาพุ่งขึ้นต่อ เป็นกลไกที่แม้เราจะคุ้นเคยกันดี แต่ก็สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้อย่างรุนแรงเสมอ
วาฬชอร์ตพัง! ขาดทุนรวมกว่า 12 ล้านดอลลาร์
ข้อมูล on-chain ยืนยันว่ากระเป๋าหลักหลายใบในช่วงที่ผ่านมาเปิดสถานะขายเป็นส่วนใหญ่ จากการวิเคราะห์พบว่า มีวาฬ 28 รายเปิดชอร์ต ขณะที่ฝั่งลองมีเพียง 17 ราย แต่กลับเป็นฝั่งลองที่ได้กำไรวันนี้ มีกำไรแฝงกว่า 8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ฝั่งชอร์ตขาดทุนรวม 12.4 ล้านดอลลาร์
ความไม่สมดุลนี้ยิ่งฟังดูเสี่ยงหากพิจารณาเลเวอเรจด้วย เพราะวาฬหลายรายเปิดชอร์ตด้วยเลเวอเรจ 20–40x หมายความว่าการแกว่งตัวเพียง 2–3% ก็สามารถทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้ทันที และบางตำแหน่งอาจถูกบังคับปิดทันที หาก BTC ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเกิน $117,000–118,000
ตลาดแบ่งขั้วชัด! วาฬ 64% อยู่ฝั่งขาย
แม้สัญญาณบวกจะชัดเจน แต่กระเป๋าหลักส่วนใหญ่ยังคงเปิดสถานะขายอยู่ โดย short คิดเป็น 64.3% ขณะที่ long มีเพียง 35.7% นักลงทุนหลายรายยังพยายามเล่นกลยุทธ์ขาลง แต่คราวนี้ตลาดกลับไม่เอื้อให้
ยิ่งราคาพุ่งขึ้น สถานการณ์ก็ยิ่งอันตรายต่อฝั่งชอร์ต หาก BTC เดินหน้าต่อ เราอาจเห็นการล้างพอร์ตต่อเนื่อง หรือ “liquid cascade” โดยทุกชอร์ตที่ถูกปิดจะดันราคาขึ้น ทำให้ชอร์ตถัดไปติดกับเป็นลูกโซ่ และยิ่งผลักราคาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำไมตลาดถึงบีบชอร์ตให้ยอมแพ้?
การดีดตัวแรงของ BTC มีหลายเหตุผล หนึ่งคือกระแสเงินลงทุนคริปโตกลับมาไหลเข้าสินค้าต่าง ๆ อย่างหนัก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้ากองทุน ETF, ETN และ ETP ที่เกี่ยวกับ BTC แสดงให้เห็นว่าความต้องการจากนักลงทุนสถาบันกลับมาเพิ่มขึ้น และยิ่งสร้างแรงกดดันเชิงบวกต่อราคาบนตลาด spot
อีกปัจจัยสำคัญคือสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลาดเริ่มคาดว่า Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนข้างหน้า ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC กลับมาน่าสนใจ ขณะเดียวกัน นักลงทุนที่เปิดชอร์ตกลับอยู่สวนทางกับแนวโน้มนี้ จึงถูกบีบให้ปิดตำแหน่งและขาดทุน
เผยระดับราคา Bitcoin ที่ควรจับตาต่อ
ช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ราคาจะมีความสำคัญอยู่ที่โซน $117,000–118,000 เพราะเป็นจุดที่วาฬเปิดชอร์ตหนักหลายรายอาจถูกล้าง หาก BTC พุ่งผ่านระดับนี้ อาจเกิดคลื่นการล้างพอร์ตครั้งใหม่และดันราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงตึงตัวอยู่มาก หากแรงซื้ออ่อนตัวลง หรือเกิดข่าวร้ายด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ก็สามารถกลับตัวได้ทันที นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะฝั่งลองหรือชอร์ตก็เสี่ยงทั้งคู่ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเท่านั้นที่จะช่วยลดความเสียหายได้
