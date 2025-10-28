BTC $114,568.90 -0.55%
ETH $4,127.97 -0.73%
SOL $203.66 1.91%
PEPE $0.0000071 0.14%
SHIB $0.000010 -0.61%
BNB $1,136.41 -1.53%
DOGE $0.20 -0.99%
XRP $2.66 1.93%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin กลายเป็นกับดักวาฬ! ล้างพอร์ต Short นับล้านดอลลาร์ฉับพลัน

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin พลิกเกม ล้างพอร์ต Short นับล้านดอลลาร์ อย่างฉับพลัน 28-10-2025

Bitcoin (BTC) พุ่งทะลุระดับ $116,000 ทำให้เกิดแรงเทขายชอร์ตครั้งใหญ่ มูลค่ากว่า $170 ล้านถูกล้างภายในไม่กี่ชั่วโมง ผลลัพธ์คือ นักลงทุนรายใหญ่ที่เดิมพันขาลงถูกติดกับ ขณะที่แรงซื้อยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง

Bitcoin พุ่งแรง ล้างพอร์ตนักลงทุนรายใหญ่ฝั่งชอร์ต

BTC ทำให้ทุกคนประหลาดใจ เมื่อราคาทะลุ $116,000 อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตชอร์ตอย่างรุนแรง มูลค่ากว่า $170 ล้านถูกปิดภายในไม่กี่นาที การดีดตัวครั้งนี้ทำให้ตำแหน่งขายหลายรายเสียหายหนัก

การล้างพอร์ตฝั่ง short ของ Bitcoin (BTC)

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า short squeeze กล่าวคือ เทรดเดอร์หลายคนเดิมพันขาลง แต่เมื่อราคาเหรียญพุ่งขึ้น เทรดเดอร์เหล่านี้ก็จะถูกบีบให้รีบซื้อคืนเพื่อลดความเสียหาย และการซื้อคืนครั้งใหญ่จะยิ่งทำให้ราคาพุ่งขึ้นต่อ เป็นกลไกที่แม้เราจะคุ้นเคยกันดี แต่ก็สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้อย่างรุนแรงเสมอ

วาฬชอร์ตพัง! ขาดทุนรวมกว่า 12 ล้านดอลลาร์

ข้อมูล on-chain ยืนยันว่ากระเป๋าหลักหลายใบในช่วงที่ผ่านมาเปิดสถานะขายเป็นส่วนใหญ่ จากการวิเคราะห์พบว่า มีวาฬ 28 รายเปิดชอร์ต ขณะที่ฝั่งลองมีเพียง 17 ราย แต่กลับเป็นฝั่งลองที่ได้กำไรวันนี้ มีกำไรแฝงกว่า 8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ฝั่งชอร์ตขาดทุนรวม 12.4 ล้านดอลลาร์

วาฬชอร์ตพัง ขาดทุนรวมกว่า 12 ล้านดอลลาร์ 28-10-2025

ความไม่สมดุลนี้ยิ่งฟังดูเสี่ยงหากพิจารณาเลเวอเรจด้วย เพราะวาฬหลายรายเปิดชอร์ตด้วยเลเวอเรจ 20–40x หมายความว่าการแกว่งตัวเพียง 2–3% ก็สามารถทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้ทันที และบางตำแหน่งอาจถูกบังคับปิดทันที หาก BTC ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเกิน $117,000–118,000

ตลาดแบ่งขั้วชัด! วาฬ 64% อยู่ฝั่งขาย

แม้สัญญาณบวกจะชัดเจน แต่กระเป๋าหลักส่วนใหญ่ยังคงเปิดสถานะขายอยู่ โดย short คิดเป็น 64.3% ขณะที่ long มีเพียง 35.7% นักลงทุนหลายรายยังพยายามเล่นกลยุทธ์ขาลง แต่คราวนี้ตลาดกลับไม่เอื้อให้

ยิ่งราคาพุ่งขึ้น สถานการณ์ก็ยิ่งอันตรายต่อฝั่งชอร์ต หาก BTC เดินหน้าต่อ เราอาจเห็นการล้างพอร์ตต่อเนื่อง หรือ “liquid cascade” โดยทุกชอร์ตที่ถูกปิดจะดันราคาขึ้น ทำให้ชอร์ตถัดไปติดกับเป็นลูกโซ่ และยิ่งผลักราคาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทำไมตลาดถึงบีบชอร์ตให้ยอมแพ้?

การดีดตัวแรงของ BTC มีหลายเหตุผล หนึ่งคือกระแสเงินลงทุนคริปโตกลับมาไหลเข้าสินค้าต่าง ๆ อย่างหนัก ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้ากองทุน ETF, ETN และ ETP ที่เกี่ยวกับ BTC แสดงให้เห็นว่าความต้องการจากนักลงทุนสถาบันกลับมาเพิ่มขึ้น และยิ่งสร้างแรงกดดันเชิงบวกต่อราคาบนตลาด spot

อีกปัจจัยสำคัญคือสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ตลาดเริ่มคาดว่า Fed อาจลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนข้างหน้า ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC กลับมาน่าสนใจ ขณะเดียวกัน นักลงทุนที่เปิดชอร์ตกลับอยู่สวนทางกับแนวโน้มนี้ จึงถูกบีบให้ปิดตำแหน่งและขาดทุน

เผยระดับราคา Bitcoin ที่ควรจับตาต่อ

ช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ ราคาจะมีความสำคัญอยู่ที่โซน $117,000–118,000 เพราะเป็นจุดที่วาฬเปิดชอร์ตหนักหลายรายอาจถูกล้าง หาก BTC พุ่งผ่านระดับนี้ อาจเกิดคลื่นการล้างพอร์ตครั้งใหม่และดันราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

liquidation map ของ BTC/USDT บน Binance

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงตึงตัวอยู่มาก หากแรงซื้ออ่อนตัวลง หรือเกิดข่าวร้ายด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ก็สามารถกลับตัวได้ทันที นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะฝั่งลองหรือชอร์ตก็เสี่ยงทั้งคู่ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมเท่านั้นที่จะช่วยลดความเสียหายได้

Bitcoin Hyper เหรียญม้ามืดที่กวาดทุน Presale ทะลุ $25M อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ BTC กำลังบีบชอร์ต นักลงทุนเริ่มจับตามองโปรเจกต์ใหม่ๆ อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งเป็น Layer 2 ความเร็วสูงสำหรับ BTC โดยล่าสุดสามารถระดมทุนในพรีเซลได้เกิน $25.09M แล้ว

โครงการ HYPER ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้การทำธุรกรรมบน BTC เร็วขึ้น ค่าธรรมเนียมต่ำ และรองรับ DeFi หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพของเครือข่าย BTC ไปอีกขั้นนั่นเอง

ไปยัง HYPER
ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ไม่ใช่เล่น ๆ! BTC ฟื้น – L2 ม้ามืดสูบทุน ICO ทะลุ $25M พาดูอัปเดตสุดปัง
วาฬหยุดซื้อ! บริษัทใหญ่แช่แข็งพอร์ต Bitcoin–Ethereum สะเทือนทั้งตลาดคริปโต
Bitcoin กลายเป็นกับดักวาฬ! ล้างพอร์ต Short นับล้านดอลลาร์ฉับพลัน
ทุ่มทุนหนัก! American Bitcoin ซื้อ Bitcoin เพิ่ม 163 ล้านดอลลาร์
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 28 ตุลาคม 2025
Bitcoin มีลุ้น! ข่าวดีลการค้า Trump ดันราคาจ่อทะลุ $117,600

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,078,744,567,347
5.59
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
ไม่ใช่เล่น ๆ! BTC ฟื้น – L2 ม้ามืดสูบทุน ICO ทะลุ $25M พาดูอัปเดตสุดปัง
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-28 15:39:54
XRP ข่าวล่าสุด
XRP สวนกระแส! ETF เลื่อน แต่ราคาจ่อทะลุ $3.50 จริงหรือ?
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-28 14:17:26
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า