บิทคอยน์

Bitcoin ฟื้นตัวแรง – ดัชนีความโลภกลับมา! BTC ลุ้นทะลุ $112,000 อีกครั้ง?

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ดัชนีความกลัวและความโลภของ Bitcoin กลับเข้าสู่โหมดโลภอีกครั้ง

Bitcoin (BTC) และเหรียญ Altcoin ชั้นนำอย่าง XRP และ Dogecoin ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การฟื้นตัวครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันและเงินทุนที่ไหลเข้าสู่กองทุน BTC Spot ETF อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนเริ่มจับตามองว่าราคา BTC จะสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้หรือไม่ ในช่วงที่ดัชนีความกลัวและความโลภ (Crypto Fear & Greed Index) ได้พลิกกลับมาสู่โซน “Greed” เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์

วิเคราะห์ BTC ฟื้นตัวแรง ดัชนีความโลภกลับมาแล้ว!

ราคา BTC แสดงสัญญาณบวก โดยปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้ราคาทะยานขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ $111,000 และได้ทำจุดสูงสุดระหว่างวันไป ที่ $111,782.28 การฟื้นตัวนี้สอดคล้องกับภาพรวมตลาดที่มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.62% สู่ระดับ 3.83 ล้านล้านดอลลาร์

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา BTC ในครั้งนี้คือการกลับมาของนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัท Strategy Inc. ได้เปิดเผยการเข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมมูลค่ากว่า 450 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก SoSo Value ยังชี้ว่ากองทุน Bitcoin Spot ETF มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิถึงกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 2 กันยายน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตสถานะขาย (Short) ไปกว่า 267 ล้านดอลลาร์ในตลาดฟิวเจอร์ส

CryptoQuant ชี้ การปรับฐานของ Bitcoin เป็นสัญญาณดี

แม้ว่าราคา BTC จะมีการปรับฐานลงมาประมาณ 12% จากจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) แต่บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนอย่าง CryptoQuant กลับมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวล โดยระบุว่า “โดยเฉลี่ยแล้ว การย่อตัวที่รุนแรงที่สุดในตลาดกระทิงจะอยู่ที่ประมาณ -20% ถึง -25%” ดังนั้นการเคลื่อนไหวในปัจจุบันจึงถือเป็นเรื่องปกติและสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ทำลายแพทเทิร์นในอดีต

CryptoQuant เสริมว่าการปรับฐานลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อสุขภาพของตลาดกระทิง เพราะช่วยลดความร้อนแรงและล้าง Leverage ที่มากเกินไปในตลาดอนุพันธ์ ในขณะที่นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Michaël van de Poppe มองว่าโอกาสที่ราคา BTC จะปรับฐานลงต่อนั้นมีน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ $112,000 ไปได้สำเร็จ ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด

มองหาโอกาสเติบโตอื่นๆ? Wall Street Pepe ช่วยคุณได้!

จากการฟื้นตัวของตลาดคริปโตที่นำโดย Bitcoin ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสใน Altcoin ที่มีศักยภาพ บ้างก็สรรหาเครื่องมือช่วยเทรดต่างๆ นานา แต่จะดีกว่าไหมถ้าเหรียญเดียวมีทั้งสองอย่างนี้?

หนึ่งในโปรเจกต์ที่กำลังเป็นกระแส ได้แก่ Wall Street Pepe ($WEPE) ซึ่งเป็นมีมคอยน์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมมีมเข้ากับฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง

นั่นคือเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรดระดับพรีเมียม (Alpha Calls) ซึ่งเคยจำกัดอยู่แค่ในกลุ่มกองทุนขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ถือ $WEPE สามารถเทรดได้อย่างมั่นใจเหมือนกับชาว Wall Street ในสไตล์ “กบ Pepe” ที่ไม่เคยกลัวความเสี่ยง

มองหาโอกาสอื่นที่นอกเหนือจาก Bitcoin?Wall Street Pepe (WEPE) อาจเป็นคำตอบ

จุดเด่นของโปรเจกต์คือการขยายสู่ Multi-Chain ทั้งบน Ethereum และ Solana ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ

กลยุทธ์ “Buyback & Burn” ที่โดดเด่นของ $WEPE คือทุกการซื้อโทเค็นบนฝั่ง Solana จะมีการเผาโทเค็นบนฝั่ง Ethereum ในมูลค่าที่เท่ากันโดยอัตโนมัติ เป็นการช่วยลดอุปทานรวมและส่งผลดีต่อราคาทั้งสองเชนไปพร้อมกัน

ท่ามกลางกระแส Bitcoin ฟื้นตัว พร้อมกับการเกิด Meme Coin Mania บน Solana ทำให้ $WEPE เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตามองสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนสูงในตลาดกระทิงรอบถัดไป

เว็บทางการ WEPE

