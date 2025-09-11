Bitcoin เอาเรื่อง! สัญญาณ Bollinger Band แคบสุดในประวัติศาสตร์
Bitcoin (BTC) กำลังสร้างความตื่นเต้นในตลาดอีกครั้ง โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $114,000 ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า นักวิเคราะห์ชี้ว่าการบีบตัวของ Bollinger Bands ในกราฟรายเดือนที่แคบที่สุดในประวัติศาสตร์ ประกอบกับรูปแบบกราฟ Ascending Triangle อาจเป็นตัวจุดชนวนให้ราคา BTC พุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ที่ $150,000 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจ้องตาไม่กระพริบ!
วิเคราะห์สัญญาณกระทิง BTC: Bollinger Bands บีบตัวแคบสุดในประวัติศาสตร์
สัญญาณทางเทคนิคที่น่าจับตาที่สุดในขณะนี้คือ Bollinger Bands ของ BTC ในกราฟรายเดือนที่บีบตัวแคบที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2009 ตามการวิเคราะห์ของ Matthew Hyland นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง โดยในอดีต เมื่อเกิดการบีบตัวในลักษณะนี้ในปี 2012, 2016 และ 2020 มักจะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน
การบีบตัวครั้งนี้มีความแคบยิ่งกว่าครั้งก่อนๆ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าอาจเกิดความผันผวนอย่างหนักในไตรมาสที่ 4
นอกจากนี้ ราคา BTC ยังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Ascending Symmetrical Triangle) โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ $107,304 และแนวต้านสำคัญที่ $117,156 (ระดับ 0.618 Fibonacci)
หากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ $123,731 และอาจไปถึง $150,309 ในระยะยาว สอดคล้องกับดัชนี RSI ที่ 49.75 ซึ่งยังคงอยู่เหนือเส้น Signal Line ที่ 43.98 เป็นการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่กำลังก่อตัว
ในภาพรวมระยะยาว กราฟ Bitcoin ยังคงอยู่ในรูปแบบ Cup-and-Handle ที่สมบูรณ์หลังจากทะลุแนวต้าน $69,000 ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยรูปแบบนี้มีเป้าหมายราคาสูงสุดที่ประมาณ $305,000 ภายในช่วงปี 2025-2026 ซึ่งคิดเป็นโอกาสในการเติบโตกว่า 170% จากราคาปัจจุบัน
ปัจจัยหนุนราคา Bitcoin: นโยบาย Fed และแรงซื้อจากสถาบัน
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคก็เริ่มส่งสัญญาณบวกต่อ BTC เช่นกัน โดยล่าสุด Donald Trump ได้ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรุนแรงถึง 100 basis points หลังจากตัวเลขการจ้างงานในเดือนสิงหาคมออกมาน่าผิดหวัง มีการสร้างงานเพียง 22,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 75,000 ตำแหน่ง
ซึ่งโดยปกติแล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่าง BTC ทำให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน
ในขณะเดียวกัน ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัท Metaplanet ได้ประกาศแผนที่จะเข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมมูลค่าถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ เริ่มจัดสรรเงินทุนสำรองมายัง BTC มากขึ้น
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Santiment ยังชี้ว่ากระแสเงินทุนใน Spot Bitcoin ETF ได้กลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังจากไหลออกไปช่วงหนึ่ง โดยเป็นเงินทุนจากฝั่งสถาบันที่ไหลกลับเข้ามาสวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่เทขาย ซึ่งรูปแบบนี้ในอดีตมักจะเป็นสัญญาณก่อนการปรับตัวขึ้นของราคาครั้งใหญ่ ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาโอกาสและพิจารณาว่าควรจะ “ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี” เพื่อเตรียมพร้อมรับตลาดกระทิงรอบใหม่
