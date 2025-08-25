BTC $111,783.25 -2.80%
ETH $4,607.07 -3.64%
SOL $200.29 -4.08%
PEPE $0.000010 -5.31%
SHIB $0.000012 -3.56%
BNB $863.13 -0.87%
DOGE $0.22 -4.85%
XRP $2.95 -2.86%
Cryptonews บิทคอยน์

ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ตลาดคริปโตร่วง

Bitcoin ราคาร่วง ขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมหายไปกว่า 130,000 ล้านดอลลาร์

ปัจจัยหลักมาจากการเคลื่อนไหวของวาฬรายใหญ่ที่เทขาย BTC จำนวนมหาศาล ประกอบกับเงินทุนที่ไหลออกจากกองทุน Spot Bitcoin ETF อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อราคา BTC และเหรียญอื่น ๆ ในตลาด ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าทิศทางของ BTC จะเป็นอย่างไรต่อไป

วาฬเทขาย Bitcoin เขย่าตลาด! BTC ร่วงทันที $4,000

จุดเริ่มต้นของแรงเทขายครั้งนี้มาจากการทำธุรกรรมของวาฬนิรนามรายหนึ่ง ซึ่งได้เทขาย BTC จำนวน 24,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา การเทขายจำนวนมหาศาลนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดในทันที โดยราคา BTC ดิ่งลงกว่า 4,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่นาที สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนทั่วโลก

แม้จะมีการเทขายครั้งใหญ่ แต่ข้อมูลเผยว่าวาฬรายนี้ยังคงถือครอง BTC อยู่อีกถึง 152,874 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สร้างความกังวลว่าหากวาฬตัดสินใจเทขาย BTC เพิ่มเติม อาจส่งผลให้ตลาดเกิดความสูญเสียและราคา BTC อาจปรับตัวลดลงได้อีกระลอก นักลงทุนจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากแรงขายของวาฬรายนี้

แรงกดดันจาก ETF ฉุดราคา BTC และแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา

นอกจากการเทขายของวาฬแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กดดันราคา BTC คือการไหลออกของเงินทุน (outflow) จากกองทุน Spot ETF ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่ลดลง ข้อมูลจาก Soso Value ระบุว่าระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม กองทุน Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลออกสุทธิสูงถึง 1.17 พันล้านดอลลาร์ โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock มีเงินไหลออกมากที่สุดถึง 615 ล้านดอลลาร์

สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ BTC เท่านั้น เพราะกองทุน Ethereum ETF ก็กลับมามีเงินไหลออกสุทธิ 238 ล้านดอลลาร์เช่นกัน เป็นการหยุดสถิติเงินไหลเข้า (inflow) ต่อเนื่อง 14 สัปดาห์ลง

Ali Martinez ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายคริปโตได้ให้ความเห็นว่า ราคา BTC จำเป็นต้องยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ระดับ 112,000 ดอลลาร์ให้ได้ เพื่อที่จะมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้านที่ 120,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เนื่องจากโซนราคานี้เป็นโซนที่มีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคาไว้หลายครั้งในเดือนที่ผ่านมา หากราคา BTC ไม่สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงไปอีก

มองหาที่พักเงินช่วงตลาดผันผวน? Best Wallet อาจเป็นคำตอบ

Best Wallet

ท่ามกลางความผันผวนของตลาด Bitcoin นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Best Wallet ($BEST) คือกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับช่วงเวลานี้

ด้วยการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยระดับสถาบันโดยใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และการไม่บังคับใช้ KYC ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุม BTC และสินทรัพย์อื่น ๆ ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

Best Wallet ไม่ได้รองรับแค่ Bitcoin แต่ยังรวมถึง Ethereum, Solana และเชนอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอเป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ โทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking APY ที่สูงถึง 89%, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale ก่อนใคร และค่าธรรมเนียมที่ถูกลงภายในแอป ในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน การมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ อย่างเหรียญ Presale ที่มีศักยภาพ อาจเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างได้

ขณะนี้ Presale ของ $BEST กำลังเปิดระดมทุนและใกล้จะปรับราคาขึ้นในรอบถัดไปแล้ว ถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตในระยะยาว

สรุป: BTC เผชิญความท้าทายระยะสั้น จับตาแนวรับสำคัญ

โดยรวมแล้ว ตลาดคริปโตและราคา BTC กำลังเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้นจากแรงกดดันสองด้าน ทั้งการเทขายของวาฬและการไหลออกของเงินทุนจาก ETF ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนสูงและทำให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แนวรับที่ระดับ 112,000 ดอลลาร์จึงกลายเป็นจุดชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทิศทางของ BTC ในอนาคตอันใกล้นี้

หากราคาสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ก็ยังมีโอกาสฟื้นตัว แต่หากหลุดแนวรับนี้ไป อาจต้องเผชิญกับแรงเทขายเพิ่มเติม

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันการถือครองแตะ 19,000 BTC
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?
Eric Trump คาด Bitcoin พุ่งแรง – พร้อมเตรียมเยือน Metaplanet ถึงญี่ปุ่น
เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
2025-08-23 06:20:16
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
2025-08-25 14:55:59
,
โดย Pattada Lertwattana

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,061,367,764,981
-1.55
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
2025-08-23 06:20:16
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
2025-08-25 14:55:59
,
โดย Pattada Lertwattana

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันการถือครองแตะ 19,000 BTC
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-25 12:51:04
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-25 09:39:41
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า