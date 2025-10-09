BTC $121,822.16 -0.93%
Bitcoin วัดใจ นับถอยหลัง 100 วัน! จะพุ่งแบบพาราโบลิกหรือสิ้นสุดขาขึ้น

อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin จะสร้างกราฟรูปพาราโบลิก หรือกระทิงสิ้นสุด

Bitcoin (BTC) กำลังเข้าสู่ช่วงตัดสินครั้งสำคัญภายใน 100 วันข้างหน้า จากสัญญาณทางเทคนิค Bollinger Bands ที่บีบตัวแคบที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งทะยานแบบพาราโบลิก หรือในทางกลับกัน อาจเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดกระทิงที่ดำเนินมาเกือบ 3 ปี

สัญญาณ Bollinger Bands บีบตัว! จุดชี้ชะตาของ Bitcoin

Tony “The Bull” Severino นักเทรดและนักวิเคราะห์ชื่อดัง ได้เปิดเผยผ่าน X (Twitter) ว่า อินดิเคเตอร์วัดความผันผวนสุดคลาสสิกอย่าง Bollinger Bands บนกราฟรายสัปดาห์ของ BTC ได้บีบตัวเข้าหากันในระดับที่แคบที่สุดเป็นประวัติการณ์

โดยปกติแล้ว สภาวะที่แถบ Bollinger Bands บีบตัวแคบลงอย่างมาก มักจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ (breakout) ในไม่ช้า แต่นักวิเคราะห์ยังคงเสียงแตก ว่าการ breakout ครั้งนี้จะเกิดขึ้นในทิศทางใด ทั้งนี้ ราคา BTC ยังไม่สามารถทะลุผ่านแถบด้านบน (upper band) ได้อย่างแข็งแกร่งนัก

วิเคราะห์กรอบเวลา 100 วัน – BTC จะพุ่งหรือจะร่วง?

Severino คาดการณ์ว่าการ breakout ครั้งสำคัญอาจใช้เวลาอีกกว่า 3 เดือน หรือประมาณ 100 วัน โดยอ้างอิงจากช่วงสะสมพลังในอดีต เขากล่าวว่า “ตามกรอบการสะสมพลังในอดีต อาจต้องใช้เวลานานถึง 100+ วัน กว่าจะเกิดการ breakout (หรือ breakdown)” ที่ชัดเจน

กราฟราคา Bitcoin (BTC/USD) รายสัปดาห์ พร้อมข้อมูล Bollinger Bands 09-10-2025

เขายังเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิด “head fakes” หรือสัญญาณหลอก ซึ่งราคาอาจพุ่งขึ้นหรือลงชั่วครู่ก่อนจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามในภายหลัง โดยอ้างอิงถึงการทำจุดสูงสุดใหม่ล่าสุดเหนือ $126,000 ว่าอาจเป็นหนึ่งในสัญญาณหลอกดังกล่าว

Severino สรุปอย่างน่าสนใจว่า “สิ่งนี้มีศักยภาพที่จะส่ง BTC ไปสู่ภาวะพาราโบลิก หรืออาจทำให้ตลาดกระทิงที่ดำเนินมา 3 ปีต้องสิ้นสุดลง”

มุมมองต่างจาก Rekt Capital – Bitcoin ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของรอบนี้

ในขณะเดียวกัน Rekt Capital นักวิเคราะห์ชื่อดังอีกราย กลับมองว่าวัฏจักรของราคา BTC กำลังยาวนานขึ้น ไม่ได้สั้นลง โดยเขาให้เหตุผลว่า “ไม่น่าเป็นไปได้ที่ BTC จะถึงจุดสูงสุดของตลาดกระทิงไปแล้ว เพราะนั่นจะหมายความว่าวัฏจักรนี้เป็นหนึ่งในรอบที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์”

มุมมองนี้ถูกเสนอในขณะที่ราคายังคงอยู่ที่ $124,500 ซึ่งยังเป็นจุดสูงสุดในขณะนั้น ล่าสุด Rekt Capital ยังได้ประกาศถึงความเป็นไปได้ของการเริ่มต้น “แนวโน้มขาขึ้นสู่การค้นพบราคาใหม่” (price discovery uptrend) ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าราคา BTC ยังมีโอกาสไปต่อได้อีกไกล

สรุปแนวโน้มราคา BTC: นักลงทุนควรจับตาอะไรเป็นพิเศษ?

ในช่วง 100 วันข้างหน้านี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทิศทางของ Bitcoin นักลงทุนควรจับตาสัญญาณการ breakout ออกจากกรอบ Bollinger Bands อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการปิดแท่งเทียนรายวันทะลุผ่านแถบด้านบนหรือด้านล่างได้อย่างชัดเจน

สถานการณ์ตอนนี้มีสองทางแยกที่ชัดเจน คือการที่ราคา BTC อาจเข้าสู่ช่วงพาราโบลิกตามที่ Rekt Capital วิเคราะห์ หรืออาจเผชิญกับการปรับฐานครั้งใหญ่และสิ้นสุดตลาดกระทิงตามคำเตือนของ Severino การเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของตลาดคริปโตในรอบนี้

