Cryptonews บิทคอยน์

สัญญาณเตือน! Bitcoin เผชิญแรงกดดันหนัก ดัชนีชี้ชัด

Bitcoin
อัปเดตล่าสุด: 
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure

ตลาดคริปโตกลับมาเผชิญความผันผวนอีกครั้ง โดยราคา Bitcoin ยังคงซื้อขายอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก หลังจากร่วงลงต่ำกว่าระดับ 105,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นๆ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอน ล่าสุดข้อมูล On-chain ที่วิเคราะห์โดย Axel Adler Jr. จาก CryptoQuant ได้เปิดเผยสัญญาณที่น่ากังวลผ่านดัชนีความเครียดในตลาด (Local Stress Index – LSI) ซึ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าสถานการณ์ของ Bitcoin ซึ่งหลายคนมองว่าเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ

เจาะลึก 2 ระลอกคลื่นความเครียดในตลาด Bitcoin

จากข้อมูลของ Axel Adler Jr. ตลาด Bitcoin ได้เผชิญกับช่วงเวลาแห่งความเครียดสูงถึงสองระลอกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระลอกแรกเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม ซึ่งดัชนี LSI พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 74-75% สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลดลงของราคาจาก 113,000 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 106,000 ดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้นและแรงเทขายอย่างหนักหน่วง (Aggressive Selling Ratio – ASR > 0.52) หลังจากนั้น ตลาดได้มีช่วงพักตัวสั้นๆ ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน โดยดัชนี LSI ลดลงมาอยู่ที่ 30-40% และราคา Bitcoin ฟื้นตัวกลับไปที่ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้เป็นเพียงการหยุดพักชั่วคราวก่อนที่แรงกดดันจากการเทขายจะกลับมาอีกครั้ง คลื่นความเครียดระลอกที่สองเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายนและยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน โดยดัชนี LSI ได้ดีดตัวกลับขึ้นไปสู่ระดับวิกฤตที่ 67-73% อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 ชั่วโมง (6-hour SMA) ความผันผวนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง (RV z-score > 5) และอัตราส่วนการเทขายที่สูงกว่า 0.51

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มราคา Bitcoin

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน ดัชนี LSI อยู่ที่ 58.6% ซึ่งยังคงอยู่ในสภาวะที่น่าจับตา (ELEVATED condition) ขณะที่ราคา Bitcoin ได้ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 104,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวมตลาดแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นและสภาพคล่องที่ไหลออกเป็นลบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งขายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

การที่ดัชนี LSI ยังคงอยู่ในระดับสูงและสภาพคล่องที่อ่อนแอลง ชี้ให้เห็นว่าตลาด Bitcoin ยังคงเปราะบางหลังจากการพยายามฟื้นตัวที่ไม่สำเร็จในสัปดาห์ที่แล้ว หาก Bitcoin ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือเส้น 6-hour SMA และสร้างฐานราคาที่มั่นคงเหนือ 110,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ ความเครียดที่นักวิเคราะห์ตรวจพบอาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ทำให้นักเทรดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความเสี่ยงจากเลเวอเรจที่สูงกับโมเมนตัมที่กำลังแผ่วลง

ในภาวะเช่นนี้นักลงทุนในเหรียญหลักอย่าง Bitcoin อาจพิจารณาการกระจายความเสี่ยงไปยัง Altcoin ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งการกระจายความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต ท่ามกลางความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน

