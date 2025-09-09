สถาบันเมิน Bitcoin มากขึ้นในช่วงปลายปี? สวนทาง Layer-2 ใหม่ปริศนา
ความต้องการซื้อ Bitcoin (BTC) จากสถาบันอาจชะลอตัวลงบ้างในเดือนสิงหาคม เนื่องจากหลายฝ่ายเริ่มระมัดระวังในการจัดสรรพอร์ต แต่ในทางกลับกัน ความสนใจต่อ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 ที่เร็วที่สุดบนเครือข่าย Bitcoin กำลังพุ่งขึ้น โดยโครงการสามารถระดมทุนพรีเซลได้แล้วเกือบ 14.7 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่านักลงทุนรายย่อยและสาย early อาจมองเห็นโอกาสก่อนสถาบัน
กระแสนี้เกิดจากศักยภาพของ Bitcoin Hyper ที่สร้างการใช้งานจริงให้กับ BTC ผ่าน dApps ซึ่งเปิดทางสู่นวัตกรรมใหม่บนเครือข่าย นักลงทุนจึงมองว่าโทเค็น HYPER อาจเป็นโอกาสครั้งที่ 2 ในการสร้างผลตอบแทนมหาศาลแบบที่ Bitcoin เคยทำ แต่ครั้งนี้มาพร้อมระบบนิเวศที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง
อย่างไรก็ตาม ราคาพิเศษในรอบพรีเซลจะปรับขึ้นทีละนิดไปทีละสเตจ ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจ นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการเข้าซื้อที่ราคาต่ำ เพราะเมื่อเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจดันราคา HYPER ให้สูงขึ้นอีก
การซื้อ Bitcoin จากสถาบันชะลอตัว บอกอะไรเรา
ข้อมูลออนเชนจาก CryptoQuant ชี้ว่า การเข้าซื้อ Bitcoin ของบริษัทและสถาบันเริ่มลดความร้อนแรงลงเมื่อเทียบกับต้นปี โดยในเดือนสิงหาคม Strategy ซื้อเพิ่มเพียง 1,200 BTC ขณะที่บริษัทอื่น ๆ เฉลี่ยเพียง 343 BTC เท่านั้น
กระแสอ่อนแรงนี้ยังเห็นได้จาก ETF ที่เริ่มชะลอตั้งแต่ปลายกรกฎาคม และในสัปดาห์ของวันที่ 18 สิงหาคม มีเงินไหลออกจาก Bitcoin ETFs กว่า 1 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นหนึ่งในสัญญาณถอนทุนที่แรงที่สุดของปี
ความต้องการที่ชะลอลงทำให้ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยแกว่งราว 111,000-113,000 ดอลลาร์ ลดลง 4.31% ในช่วง 30 วันล่าสุด
แม้บริษัทต่าง ๆ จะถือ Bitcoin ไว้เป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อและเก็บมูลค่าในระยะยาว แต่ Bitcoin ก็ยังตามหลังทองคำที่มีบทบาทมากกว่า ทั้งการใช้ในอุตสาหกรรมและคุณค่าทางวัฒนธรรม ขณะที่ BTC ยังถูกมองเป็นเพียงสินทรัพย์ดิจิทัลเก็บมูลค่า ที่ไม่สามารถใช้ได้จริงเหมือนทอง
ดังนั้น หาก Bitcoin ต้องการท้าชิงตำแหน่ง “ทองคำดิจิทัล” อย่างแท้จริง จำเป็นต้องสร้างการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าการเป็นที่เก็บมูลค่า และนี่คือจุดที่ Bitcoin Hyper เข้ามาเสริมบทบาท โดยมีเป้าหมายทำให้ BTC ใช้งานได้จริงยิ่งกว่าการเป็นเพียงสินทรัพย์สะสมในพอร์ตของสถาบันหรือรายย่อย
Bitcoin Hyper ออกแบบมาแก้โจทย์ Blockchain Trilemma
Bitcoin Hyper เปิดทางให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันที่แทบเป็นไปไม่ได้บนเชนหลัก โดยเลือกใช้ Solana Virtual Machine (SVM) เป็น execution layer ทำให้ dApps และสัญญาทั้งหมดบน Hyper ทำงานด้วยเอนจินเดียวกับ Solana ได้ จึงได้ทั้งความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมยึดกับความปลอดภัยของ Bitcoin
ด้วยความที่ SVM รองรับมาตรฐาน SPL นักพัฒนาที่เคยสร้างบน Solana จึงย้ายโปรเจกต์มายัง Bitcoin Hyper ได้ง่าย ส่งผลให้หลายโครงการสามารถขยายเข้าสู่ระบบนิเวศ Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
จุดเชื่อมสำคัญคือ Canonical Bridge ที่อนุญาตให้นำ BTC จากเชนหลักมาแปลงเป็น wrapped BTC และใช้งานในระบบ Hyper ได้อย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อผู้ใช้อยากได้ BTC กลับ ก็เพียง burn โทเค็นเพื่อปลดล็อก BTC เดิมกลับคืน ทำให้แม้ Hyper จะเพิ่มทั้งความเร็วและการขยายขนาด แต่ก็ยังคงอิงความปลอดภัยของ Layer-1 ไว้อย่างครบถ้วน
ด้วยการผสานข้อดีของทั้งสองโลก นักลงทุนบางส่วนจึงมองว่า Bitcoin Hyper อาจเป็นคำตอบที่แข็งแกร่งที่สุดต่อ Blockchain Trilemma ที่ Vitalik Buterin เคยตั้งโจทย์ไว้
มุมมองเชิงบวกต่อ HYPER
การย้ายแอปพลิเคชันจาก Solana มาสู่ระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ทำได้ง่าย ทำให้นักพัฒนาสามารถใช้ความเร็วของ Solana ควบคู่ไปกับความปลอดภัยบนเครือข่ายที่กระจายศูนย์และต้านทานการเซ็นเซอร์มากที่สุดในโลก
ดีไซน์นี้ไม่เพียงเสริมบทบาทของ Bitcoin แต่ยังสร้างความต้องการโดยตรงต่อโทเค็น HYPER ซึ่งใช้จ่ายค่าธรรมเนียม กำกับดูแล และสเตกกิ้ง ขณะที่ BTC ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนในระบบ HYPER คือตัวขับเคลื่อนให้เครือข่ายทำงาน
นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงมองว่า HYPER คือโอกาสครั้งที่สองที่พวกเขาพลาดไปกับ Bitcoin ในช่วงแรก หาก Bitcoin Hyper กลายเป็นศูนย์กลางของ dApps ได้จริง HYPER ก็จะกลายเป็นใจกลางของความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นกับ BTC
ตัวอย่างเช่น แค่ภาค DeFi บน Solana มีมูลค่าล็อกกว่า 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์ หากเพียงหนึ่งในสี่ของกิจกรรมนั้นไหลเข้ามายัง Bitcoin Hyper ก็อาจก่อให้เกิดธุรกรรม BTC มหาศาลที่ไม่ได้มีเป้าหมายแค่เก็งกำไรระยะยาว และเมื่อรวมกับภาคอื่นอย่างเกม, NFT และสินทรัพย์จริงที่ถูกโทเค็น โอกาสการเติบโตยิ่งขยายไปได้ไกลกว่าเดิม
นี่จึงเป็นเหตุผลที่อินฟลูเอนเซอร์คริปโตชื่อดังอย่าง Crypto Gains ต่างชี้ว่า Bitcoin Hyper อาจมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนได้ถึง 100 เท่า
