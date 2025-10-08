วาฬกวาดซื้อ Bitcoin Hyper ดันยอดพรีเซลทะลุ 22 ล้านดอลลาร์ จุดประกายกระแสลงทุนโปรเจกต์คริปโตแรงสุดในปีนี้
จากเดิมที่เพิ่งผ่านระดับ $21 ล้านไปในช่วงสุดสัปดาห์ ล่าสุด Bitcoin Hyper (HYPER) โปรเจ็กต์เลเยอร์ 2 ที่เร็วที่สุดบนเครือข่าย Bitcoin สามารถระดมทุนทะลุ $22 ล้านได้แล้วภายในวันจันทร์ที่ผ่านมา
แรงขับเคลื่อนสำคัญของความสำเร็จครั้งนี้ มาจากการเข้าซื้อของเหล่าวาฬคริปโตที่ยังคงเร่งสะสม HYPER อย่างต่อเนื่อง กระแสการเก็บสะสมจำนวนมากในสัปดาห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายใหญ่ต่ออนาคตของโปรเจ็กต์นี้
การซื้อสะสมอย่างต่อเนื่องบ่งบอกชัดว่า วาฬเหล่านี้มองเห็นศักยภาพมหาศาลใน Bitcoin Hyper และการเข้าซื้อซ้ำ ๆ พร้อมบรรยากาศของ FOMO ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อโปรเจ็กต์ก้าวพ้นช่วง Presale
สำหรับนักลงทุนรายย่อย สัญญาณจากการสะสมของวาฬถือว่าเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนว่า ราคาปัจจุบันอาจเป็นโอกาสทองที่คุ้มค่าในการเข้าลงทุน
ณ ตอนนี้ HYPER เปิดขายที่ $0.013075 ต่อโทเคน โดยรอบ Presale ปัจจุบันจะปิดลงภายใน 29 ชั่วโมง หรือทันทีที่ยอดระดมทุนแตะ $22.4 ล้าน ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนถึงเส้นตายหากความต้องการยังคงร้อนแรงเช่นนี้
เมื่อเทียบกับราคาเมื่อวานที่ $0.013065 จะเห็นว่ามีการปรับขึ้นอีกเล็กน้อย ซึ่งอาจบ่งบอกว่าการขึ้นราคาครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
วาฬกวาดซื้อหลายล้าน HYPER หนุนโปรเจ็กต์ทำลายสถิติ 4 ครั้งในรอบสัปดาห์เดียว
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Bitcoin Hyper สร้างประวัติศาสตร์การระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยไต่จาก $18.8 ล้านเมื่อวันที่ 29 กันยายน ผ่านระดับ $19 ล้าน, $20 ล้าน, $21 ล้าน และล่าสุดแตะ $22 ล้านภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ซึ่งหมายถึงมีเงินใหม่ไหลเข้ามากกว่า $3.3 ล้านภายในไม่กี่วัน
ทุกการก้าวกระโดดนั้น มาพร้อมการเข้าซื้อของนักลงทุนรายใหญ่ เช่น การซื้อ 24.6 ล้าน HYPER คิดเป็นมูลค่า $327,000 ตามด้วยวาฬอีกสองรายที่ซื้อรวม 25.65 ล้าน HYPER มูลค่า $333,000
ในช่วงสุดสัปดาห์ วาฬรายใหญ่เข้าซื้ออีก 42.2 ล้าน HYPER มูลค่า $560,000 และเมื่อเข้าสู่วันจันทร์ที่มียอดระดมทุน $21.6 ล้าน วาฬรายเดิม (กระเป๋า 0xDd00D150C7a38aA26b590De42e31C7086F494669) ยังเพิ่มอีก 20 ล้าน HYPER มูลค่า $273,000
นี่คือรูปแบบที่สะท้อนชัดเจนว่านักลงทุนที่มักจะตัดสินใจจากข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ระดับสูง กำลังเข้ามาจับจองพื้นที่ก่อน โดยมองว่า Bitcoin Hyper มีศักยภาพในการกลายเป็นโปรเจ็กต์ชั้นนำที่จะขับเคลื่อนยุคใหม่ของแอปพลิเคชัน Layer-2 ที่ผสมผสานความเร็วระดับ Solana เข้ากับความปลอดภัยของ Bitcoin
Bitcoin Hyper เดินเกมสมดุล: เร็ว ปลอดภัย แต่ไม่ทิ้งการกระจายศูนย์
โจทย์ใหญ่ของการออกแบบบล็อกเชนคือการหาสมดุลระหว่างความปลอดภัย ความกระจายศูนย์ และความเร็ว หากเน้นความปลอดภัยและการกระจายศูนย์ ก็มักจะเสียด้านสเกล แต่หากเลือกความเร็วสูง ก็มักต้องยอมลดทอนความกระจายศูนย์หรือความปลอดภัยลง
Ethereum แก้โจทย์นี้ด้วย Layer-2 เช่น Optimism, Arbitrum และ zkSync ที่ช่วยให้รองรับธุรกรรมมากขึ้นโดยไม่ทิ้งความปลอดภัยของเลเยอร์หลัก แต่ข้อจำกัดยังอยู่ที่การทำงานบน EVM ซึ่งแม้จะเป็นมาตรฐาน แต่ยังต้องประมวลผลธุรกรรมแบบทีละรายการ ไม่สามารถขนานได้
Bitcoin Hyper แก้ปัญหานี้ด้วยการทำงานบน Solana Virtual Machine (SVM) ที่สามารถประมวลผลหลายธุรกรรมพร้อมกัน ทำให้รองรับได้หลายพันธุรกรรมต่อวินาที เกินขีดจำกัดของ EVM อย่างชัดเจน
แต่ความเร็วอย่างเดียวไม่พอ หากไร้ความปลอดภัยจุดแข็งก็จะไร้ความหมาย ตรงนี้คือสิ่งที่ Bitcoin Hyper โดดเด่น เพราะเลเยอร์ประมวลผลอันรวดเร็ว ยังคงยึดโยงกับเครือข่ายหลักของ Bitcoin ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นระบบที่กระจายศูนย์และปลอดภัยที่สุดในโลก
การรวมคุณสมบัติทั้งสองด้านไว้ด้วยกันคือเหตุผลที่นักลงทุนจับตามอง และทำให้ HYPER ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
Bitcoin Hyper สร้าง Demand ใหม่ให้กับ BTC
การมาของ Bitcoin Hyper จะเปิดประตูให้เกิดแอปพลิเคชันยุคใหม่อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาถูกออกแบบให้ใช้งานคุ้นเคย เช่น Rust SDKs และ API ที่คล้ายกับของ Solana ช่วยย่นเวลาเรียนรู้และพัฒนา
เมื่อระบบถูกใช้งานจริง ส่วนหนึ่งของ Bitcoin จะถูกล็อกไว้ใน Canonical Bridge ทำให้เหรียญที่หมุนเวียนในตลาดลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของ BTC ภายนอกปรับตัวสูงขึ้น
ที่สำคัญ Bitcoin ที่ถูกล็อกไม่ใช่สินทรัพย์ที่นอนนิ่ง แต่จะถูกแปลงเป็น BTC เวอร์ชัน Wrapped เพื่อนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ทั้ง DeFi เกม และโปรเจ็กต์ Real World Assets ทำให้เกิดอุปสงค์จริงต่อ BTC
แม้เพียง 1% ของ Bitcoin ทั้งหมดไหลเข้าสู่ระบบนี้ ก็มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะในช่วงที่ราคา BTC มีเป้าหมาย $130,000
นักลงทุนจึงเร่งสะสม HYPER และเรียกมันว่า “Bitcoin 2.0” เพราะมันคือโทเคนหลักที่เชื่อมต่อการเติบโตของเครือข่าย ทั้งค่าธรรมเนียม Gas, การ Staking และการกำกับดูแลระบบ
ด้วยเหตุนี้ สื่อและนักวิเคราะห์หลายแห่งตั้งแต่ 99Bitcoins, Cryptodnes ไปจนถึง Influencer อย่าง CryptoTV ต่างก็จับตามอง ว่ามันอาจกลายเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่สามารถทำกำไรได้คล้ายกับ Bitcoin ในยุคแรกเริ่ม
จะถึง $23 ล้านในสัปดาห์นี้หรือไม่?
ด้วยกระแสที่แรงขึ้นทุกวัน ไม่แปลกที่การระดมทุนของ Bitcoin Hyper จะยังเดินหน้าต่อ และคำถามตอนนี้คือ จะสามารถแตะ $23 ล้านได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่
เมื่อดูจากตัวเลขในรอบ 7 วันที่ผ่านมา โอกาสนั้นเป็นไปได้สูงมาก แต่ต้องไม่ลืมว่าช่วง Presale จะไม่เปิดตลอดไป เมื่อถึงเป้าหมาย การขายล่วงหน้าก็จะปิดทันที
นักลงทุนที่สนใจยังสามารถเข้าซื้อได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper โดยใช้ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิตก็ได้
ผู้ถือใหม่ยังสามารถ Staking ได้ทันที โดยปัจจุบันให้ผลตอบแทนสูงถึง 53% APY และมี HYPER กว่า 1 พันล้านเหรียญถูกนำไป Stake แล้ว
นอกจากนี้ Best Wallet ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยที่สุด ได้เพิ่ม HYPER ไว้ในหมวด Upcoming Tokens ทำให้การซื้อ การติดตาม และการรับโทเคนเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
อย่าลืมติดตามชุมชน Bitcoin Hyper ผ่าน Telegram และ X เพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุด เพราะนี่คือโปรเจ็กต์ที่หลายคนมองว่าอาจกลายเป็น เหรียญมีมมาแรง ผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมจริง ที่พร้อมสร้างการเติบโตครั้งใหญ่ให้ตลาดคริปโตไปยังเพจ Bitcoin Hyper