เทรดเดอร์ผู้ชนะ Flash Crash กลับมาอีกครั้ง! Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลุ $23.5 ล้าน ดึงดูด Smart Money ทั่วโลก
เทรดเดอร์รายหนึ่งที่เคยสร้างชื่อจากการ “จับจังหวะตลาด” ได้อย่างแม่นยำในเหตุการณ์ Flash Crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา กลับมาอีกครั้ง พร้อมเปิดสถานะ Short มูลค่ามหาศาลใน Bitcoin (BTC) ซึ่งสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าตลาดอาจกำลังจะเผชิญแรงเหวี่ยงครั้งใหม่ในไม่ช้า
ขณะนี้ราคา Bitcoin ปรับลดลงมาบริเวณ $112,000 แต่ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากเหรียญหลักอันดับหนึ่งของโลก เหล่า “Smart Money” กลับเคลื่อนย้ายเข้าสู่โปรเจ็กต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในหมวด Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในชุมชนคริปโตทั่วโลก
ปัจจุบัน Bitcoin Hyper สามารถระดมทุนได้กว่า $23.5 ล้าน โดยเพียงสองสัปดาห์ล่าสุดมีเงินไหลเข้าเพิ่มกว่า $4.5 ล้าน นักลงทุนจำนวนไม่น้อยมองว่า HYPER คือโอกาสในการเข้าลงทุน “ก่อนกระแสหลัก” ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจมีโอกาสเติบโตมากกว่า BTC ในรอบหน้า
สิ่งที่ทำให้โปรเจ็กต์นี้น่าสนใจคือ “บทบาทเชื่อมต่อระหว่าง Bitcoin และโลกแอปพลิเคชันใหม่” HYPER ถูกออกแบบให้สร้างสภาพคล่องหมุนกลับสู่ Bitcoin และขยายกรณีใช้งานของเครือข่ายในช่วงตลาดขาลงได้อย่างชาญฉลาด
การพรีเซลยังคงเปิดอยู่ แต่ความเร็วของการระดมทุนชี้ให้เห็นว่าช่องว่างอาจปิดลงในไม่ช้า โดยรอบปัจจุบันจะสิ้นสุดในอีก 28 ชั่วโมง และราคาโทเค็นอยู่ที่ $0.013115 ต่อ HYPER ก่อนการปรับขึ้นครั้งถัดไป
ตลาดยังระวังแรงกระแทก แต่เงินทุนยังคงหลั่งไหลเข้า Bitcoin Hyper
เหตุการณ์ Flash Crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมสร้างความตื่นตระหนกทั่วตลาดคริปโต ราคาบิทคอยน์ร่วงจาก $122,000 เหลือเพียง $104,000 ภายในไม่กี่นาที มูลค่าการล้างพอร์ตจากสัญญา Leverage พุ่งทะลุ $19,000 ล้าน กลายเป็นหนึ่งในวันที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา
ข้อมูลออนเชนเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ มีการเปิดสถานะ Short มหาศาลในแพลตฟอร์มอนุพันธ์ Hyperliquid โดยกระเป๋าที่เกี่ยวข้องได้รับกำไรมากถึง $191 ล้านจากการร่วงลงครั้งนั้น
ล่าสุดกระเป๋าเดียวกันกลับมาอีกครั้ง คราวนี้เปิดสถานะ Short ใน BTC มูลค่ารวมกว่า $392 ล้าน ซึ่งนักวิเคราะห์ใน X (Twitter) อย่าง “LordOfAlts” เชื่อว่า นี่อาจเป็นทั้ง “ดีลที่รู้ข้อมูลวงในที่สุดในตลาด” หรือ “กับดัก Short Squeeze” ที่อาจเขย่าตลาดครั้งใหญ่
สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีเทรดเดอร์รายใหญ่ที่เปิด Short ต่อเนื่อง แต่ในอีกฝั่งหนึ่ง โปรเจ็กต์อย่าง Bitcoin Hyper กลับได้รับเงินลงทุนมหาศาลราวกับเป็นการวางเดิมพันระยะยาวบนอนาคตของนวัตกรรมบน Bitcoin — การแตกต่างระหว่าง “ผู้เก็งกำไร” และ “ผู้สร้าง” นี่เองที่อาจนิยามวัฏจักรตลาดรอบใหม่ได้อย่างชัดเจน
นักลงทุนเชื่อมั่นในบทบาทของ Bitcoin Hyper ต่อวัฏจักรถัดไปของ BTC
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินลงทุนกว่า $4.5 ล้านไหลเข้าสู่พรีเซลของ Bitcoin Hyper โดยมีธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการจากกระเป๋านักลงทุนรายใหญ่ หนึ่งในนั้นลงทุนกว่า $833,000 เพื่อซื้อ HYPER จำนวนมหาศาล ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในศักยภาพของโปรเจ็กต์
หลังจากนั้น นักลงทุนรายย่อยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมียอดซื้อรวมกว่า $1 ล้านในสัปดาห์เดียว และอีก $500,000 ภายในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แรงซื้อเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพราะกระแส แต่เพราะแนวคิดของ HYPER ที่จะสร้าง “โครงสร้างใหม่ของดีมานด์” ให้กับ Bitcoin ผ่านการเพิ่มประโยชน์ใช้สอย (Utility Demand) แทนการเก็งกำไรระยะสั้น
ราคาบิทคอยน์ในปัจจุบันยังคงสะท้อนความเป็นทั้ง “สินทรัพย์เก็บมูลค่า” และ “สินทรัพย์เสี่ยง” ที่ไวต่อปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายดอลลาร์แข็ง หรือการเทขายทำกำไรหลังราคาขึ้นสูงในเดือนมกราคม รวมถึงความกังวลเรื่องภาษีและสงครามการค้าระหว่างประเทศในเดือนเมษายนที่กดดันตลาด
โปรเจ็กต์ Bitcoin Hyper ตั้งเป้าจะเปลี่ยนสมการนี้ โดยสร้างระบบนิเวศที่ให้แอปพลิเคชันแบบไฮบริดสามารถทำงานบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วเหมือน Solana แต่ยังคงความปลอดภัยของ Bitcoin นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็น DeFi, เกม หรือการใช้งานในโลกจริง หากเพียงส่วนหนึ่งของ BTC ไหลเวียนในระบบนี้ ก็อาจเพิ่มมูลค่ารวมของบิทคอยน์ในภาพใหญ่ได้อย่างมีนัยสำคัญ
และด้วยโมเดลนี้เอง Bitcoin Hyper จึงถูกจับตามองในฐานะหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา แห่งปี 2025 ที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดได้เลยทีเดียว
กิจกรรมของวาฬบ่งชี้ว่า Bitcoin Hyper กำลังซ่อนความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
การที่เหล่าวาฬเข้าซื้อ HYPER ต่อเนื่องในช่วงตลาดผันผวน ถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตา เพราะนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้มักมีข้อมูลเชิงลึกหรือการเข้าถึงข้อมูลระดับโปรเจ็กต์ที่คนทั่วไปไม่มี
ดังนั้น เมื่อพวกเขาลดการถือครอง BTC แต่กลับเพิ่มพอร์ตใน Bitcoin Hyper ก็ย่อมสะท้อนมุมมองว่าอนาคตของตลาดอาจหมุนไปในทิศทางใหม่ที่อยู่บนรากฐานของ Bitcoin เอง
ความมั่นใจนี้ยังสะท้อนในกิจกรรมการ Stake ที่ทะลุ 1 พันล้านโทเค็นไปแล้ว โดยผู้ถือโทเค็นทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างล็อกเหรียญเพื่อรับผลตอบแทน APY สูงถึง 50% ซึ่งบ่งบอกถึงการถือระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรสั้นๆ
สื่อคริปโตรายใหญ่หลายแห่ง เช่น 99Bitcoins รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สายวิเคราะห์อย่าง Borch Crypto และ Crypto Gains ต่างคาดการณ์ว่า HYPER มีศักยภาพเติบโตได้มากกว่า 100 เท่า เนื่องจากเป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างประโยชน์จริงในระบบ Bitcoin และอาจกลายเป็น เหรียญใหม่ที่จะเข้า Binance ในอนาคต หากพัฒนาไปตามโรดแมปได้ตามเป้า
ร่วมเคลื่อนไหวไปกับเหล่าวาฬ ก่อนพรีเซลจะปิดรอบ
ในโลกคริปโต ผู้ที่มองเห็นโอกาสก่อนมักเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ของตลาด การติดตามการเคลื่อนไหวของวาฬจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ “นักลงทุนฉลาด” เข้าใจทิศทางของทุนได้ดียิ่งขึ้น
หากต้องการเคลื่อนไหวไปพร้อมพวกเขา นักลงทุนยังสามารถเข้าร่วมพรีเซลของ Bitcoin Hyper ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการ โดยรองรับเหรียญ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิต
โปรเจ็กต์แนะนำให้ใช้กระเป๋า Best Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าคริปโตที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับเก็บ Bitcoin และโทเค็นอื่นๆ โดยภายในแอปยังมีการแสดงรายการ “Upcoming Tokens” ซึ่งรวมถึง HYPER เพื่อให้ติดตามและซื้อได้สะดวก
ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นและกระแสพูดถึงจากชุมชนทั่วโลก Bitcoin Hyper จึงเริ่มถูกมองว่าเป็น เหรียญมีมมาแรง ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวสนุก แต่มีเทคโนโลยีจริงรองรับอย่างแข็งแรง
นักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของโปรเจ็กต์ได้ที่ Telegram และ X (Twitter) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ BitcoinHyper.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: