BTC $112,607.95 2.01%
ETH $4,152.09 6.19%
SOL $206.22 7.33%
PEPE $0.0000075 5.31%
SHIB $0.000010 4.31%
BNB $1,190.47 0.93%
DOGE $0.20 4.29%
XRP $2.50 3.25%
Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

เทรดเดอร์ผู้ชนะ Flash Crash กลับมาอีกครั้ง! Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลุ $23.5 ล้าน ดึงดูด Smart Money ทั่วโลก

Bitcoin Hyper
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
มาสคอต Bitcoin Hyper ช่อสายฟ้า Bitcoin วิ่งด้วยพลังความเร็ว

เทรดเดอร์รายหนึ่งที่เคยสร้างชื่อจากการ “จับจังหวะตลาด” ได้อย่างแม่นยำในเหตุการณ์ Flash Crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา กลับมาอีกครั้ง พร้อมเปิดสถานะ Short มูลค่ามหาศาลใน Bitcoin (BTC) ซึ่งสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าตลาดอาจกำลังจะเผชิญแรงเหวี่ยงครั้งใหม่ในไม่ช้า

ขณะนี้ราคา Bitcoin ปรับลดลงมาบริเวณ $112,000 แต่ในขณะที่เงินทุนไหลออกจากเหรียญหลักอันดับหนึ่งของโลก เหล่า “Smart Money” กลับเคลื่อนย้ายเข้าสู่โปรเจ็กต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในหมวด Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในชุมชนคริปโตทั่วโลก

ปัจจุบัน Bitcoin Hyper สามารถระดมทุนได้กว่า $23.5 ล้าน โดยเพียงสองสัปดาห์ล่าสุดมีเงินไหลเข้าเพิ่มกว่า $4.5 ล้าน นักลงทุนจำนวนไม่น้อยมองว่า HYPER คือโอกาสในการเข้าลงทุน “ก่อนกระแสหลัก” ในสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจมีโอกาสเติบโตมากกว่า BTC ในรอบหน้า

สิ่งที่ทำให้โปรเจ็กต์นี้น่าสนใจคือ “บทบาทเชื่อมต่อระหว่าง Bitcoin และโลกแอปพลิเคชันใหม่” HYPER ถูกออกแบบให้สร้างสภาพคล่องหมุนกลับสู่ Bitcoin และขยายกรณีใช้งานของเครือข่ายในช่วงตลาดขาลงได้อย่างชาญฉลาด

การพรีเซลยังคงเปิดอยู่ แต่ความเร็วของการระดมทุนชี้ให้เห็นว่าช่องว่างอาจปิดลงในไม่ช้า โดยรอบปัจจุบันจะสิ้นสุดในอีก 28 ชั่วโมง และราคาโทเค็นอยู่ที่ $0.013115 ต่อ HYPER ก่อนการปรับขึ้นครั้งถัดไป

ตลาดยังระวังแรงกระแทก แต่เงินทุนยังคงหลั่งไหลเข้า Bitcoin Hyper

เหตุการณ์ Flash Crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมสร้างความตื่นตระหนกทั่วตลาดคริปโต ราคาบิทคอยน์ร่วงจาก $122,000 เหลือเพียง $104,000 ภายในไม่กี่นาที มูลค่าการล้างพอร์ตจากสัญญา Leverage พุ่งทะลุ $19,000 ล้าน กลายเป็นหนึ่งในวันที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา

ข้อมูลออนเชนเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ มีการเปิดสถานะ Short มหาศาลในแพลตฟอร์มอนุพันธ์ Hyperliquid โดยกระเป๋าที่เกี่ยวข้องได้รับกำไรมากถึง $191 ล้านจากการร่วงลงครั้งนั้น

ล่าสุดกระเป๋าเดียวกันกลับมาอีกครั้ง คราวนี้เปิดสถานะ Short ใน BTC มูลค่ารวมกว่า $392 ล้าน ซึ่งนักวิเคราะห์ใน X (Twitter) อย่าง “LordOfAlts” เชื่อว่า นี่อาจเป็นทั้ง “ดีลที่รู้ข้อมูลวงในที่สุดในตลาด” หรือ “กับดัก Short Squeeze” ที่อาจเขย่าตลาดครั้งใหญ่

สิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีเทรดเดอร์รายใหญ่ที่เปิด Short ต่อเนื่อง แต่ในอีกฝั่งหนึ่ง โปรเจ็กต์อย่าง Bitcoin Hyper กลับได้รับเงินลงทุนมหาศาลราวกับเป็นการวางเดิมพันระยะยาวบนอนาคตของนวัตกรรมบน Bitcoin — การแตกต่างระหว่าง “ผู้เก็งกำไร” และ “ผู้สร้าง” นี่เองที่อาจนิยามวัฏจักรตลาดรอบใหม่ได้อย่างชัดเจน

นักลงทุนเชื่อมั่นในบทบาทของ Bitcoin Hyper ต่อวัฏจักรถัดไปของ BTC

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินลงทุนกว่า $4.5 ล้านไหลเข้าสู่พรีเซลของ Bitcoin Hyper โดยมีธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการจากกระเป๋านักลงทุนรายใหญ่ หนึ่งในนั้นลงทุนกว่า $833,000 เพื่อซื้อ HYPER จำนวนมหาศาล ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในศักยภาพของโปรเจ็กต์

หลังจากนั้น นักลงทุนรายย่อยเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมียอดซื้อรวมกว่า $1 ล้านในสัปดาห์เดียว และอีก $500,000 ภายในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

แรงซื้อเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพราะกระแส แต่เพราะแนวคิดของ HYPER ที่จะสร้าง “โครงสร้างใหม่ของดีมานด์” ให้กับ Bitcoin ผ่านการเพิ่มประโยชน์ใช้สอย (Utility Demand) แทนการเก็งกำไรระยะสั้น

ราคาบิทคอยน์ในปัจจุบันยังคงสะท้อนความเป็นทั้ง “สินทรัพย์เก็บมูลค่า” และ “สินทรัพย์เสี่ยง” ที่ไวต่อปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายดอลลาร์แข็ง หรือการเทขายทำกำไรหลังราคาขึ้นสูงในเดือนมกราคม รวมถึงความกังวลเรื่องภาษีและสงครามการค้าระหว่างประเทศในเดือนเมษายนที่กดดันตลาด

ราคา Bitcoin ปรับฐานลงสู่ 111,766 ดอลลาร์ เดือนตุลาคม 2025

โปรเจ็กต์ Bitcoin Hyper ตั้งเป้าจะเปลี่ยนสมการนี้ โดยสร้างระบบนิเวศที่ให้แอปพลิเคชันแบบไฮบริดสามารถทำงานบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วเหมือน Solana แต่ยังคงความปลอดภัยของ Bitcoin นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเป็น DeFi, เกม หรือการใช้งานในโลกจริง หากเพียงส่วนหนึ่งของ BTC ไหลเวียนในระบบนี้ ก็อาจเพิ่มมูลค่ารวมของบิทคอยน์ในภาพใหญ่ได้อย่างมีนัยสำคัญ

และด้วยโมเดลนี้เอง Bitcoin Hyper จึงถูกจับตามองในฐานะหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา แห่งปี 2025 ที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดได้เลยทีเดียว

กิจกรรมของวาฬบ่งชี้ว่า Bitcoin Hyper กำลังซ่อนความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

การที่เหล่าวาฬเข้าซื้อ HYPER ต่อเนื่องในช่วงตลาดผันผวน ถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตา เพราะนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้มักมีข้อมูลเชิงลึกหรือการเข้าถึงข้อมูลระดับโปรเจ็กต์ที่คนทั่วไปไม่มี

ดังนั้น เมื่อพวกเขาลดการถือครอง BTC แต่กลับเพิ่มพอร์ตใน Bitcoin Hyper ก็ย่อมสะท้อนมุมมองว่าอนาคตของตลาดอาจหมุนไปในทิศทางใหม่ที่อยู่บนรากฐานของ Bitcoin เอง

ความมั่นใจนี้ยังสะท้อนในกิจกรรมการ Stake ที่ทะลุ 1 พันล้านโทเค็นไปแล้ว โดยผู้ถือโทเค็นทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างล็อกเหรียญเพื่อรับผลตอบแทน APY สูงถึง 50% ซึ่งบ่งบอกถึงการถือระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรสั้นๆ

หน้า Stake ของ Bitcoin Hyper แสดงรางวัล 50% ต่อปี

สื่อคริปโตรายใหญ่หลายแห่ง เช่น 99Bitcoins รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์สายวิเคราะห์อย่าง Borch Crypto และ Crypto Gains ต่างคาดการณ์ว่า HYPER มีศักยภาพเติบโตได้มากกว่า 100 เท่า เนื่องจากเป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างประโยชน์จริงในระบบ Bitcoin และอาจกลายเป็น เหรียญใหม่ที่จะเข้า Binance ในอนาคต หากพัฒนาไปตามโรดแมปได้ตามเป้า

ร่วมเคลื่อนไหวไปกับเหล่าวาฬ ก่อนพรีเซลจะปิดรอบ

ในโลกคริปโต ผู้ที่มองเห็นโอกาสก่อนมักเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ของตลาด การติดตามการเคลื่อนไหวของวาฬจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้ “นักลงทุนฉลาด” เข้าใจทิศทางของทุนได้ดียิ่งขึ้น

หากต้องการเคลื่อนไหวไปพร้อมพวกเขา นักลงทุนยังสามารถเข้าร่วมพรีเซลของ Bitcoin Hyper ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการ โดยรองรับเหรียญ SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิต

โปรเจ็กต์แนะนำให้ใช้กระเป๋า Best Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าคริปโตที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับเก็บ Bitcoin และโทเค็นอื่นๆ โดยภายในแอปยังมีการแสดงรายการ “Upcoming Tokens” ซึ่งรวมถึง HYPER เพื่อให้ติดตามและซื้อได้สะดวก

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นและกระแสพูดถึงจากชุมชนทั่วโลก Bitcoin Hyper จึงเริ่มถูกมองว่าเป็น เหรียญมีมมาแรง ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวสนุก แต่มีเทคโนโลยีจริงรองรับอย่างแข็งแรง

นักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของโปรเจ็กต์ได้ที่ Telegram และ X (Twitter) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ BitcoinHyper.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$23,700,442.11 Raised so far
$0.0115 → $0.013115

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยังเว็บไซต์ Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,070,526,731,223
-8.49
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
BNB Chain แจกหนัก! Airdrop $45M เยียวยาสายมีม
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-10-15 14:52:58
ข่าวคริปโต
เขียวสวนตลาด! XRP และ AVAX พุ่งแรง 15% นำทัพตลาดคริปโตฟื้นตัว
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-15 12:59:48
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า