Bitcoin Hyper พุ่งแรง! พรีเซลล์ทะลุ 19.4 ล้านดอลลาร์ เหลือเวลาอีกเพียง 12 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปรับราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ตลาดคริปโตในปี 2025 ยังคงเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper (HYPER) เลเยอร์-2 ที่เร็วที่สุดของ Bitcoin ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 หลังจากระดมทุนพรีเซลล์ได้ทะลุ 19.4 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อย ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่าล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับที่ร้อนแรงจากทั้งรายย่อยและนักลงทุนรายใหญ่
หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการเข้ามาของวาฬคริปโต ที่มองเห็นศักยภาพของ HYPER ในการเชื่อมจุดแข็งระหว่างความปลอดภัยของ Bitcoin และความเร็วสูงของ Solana ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ตอบโจทย์อนาคตของ DeFi และ dApps ได้อย่างแท้จริง
กระแสการเข้าซื้อ HYPER จากวาฬ ยืนยันความมั่นใจ
เพียงไม่กี่นาทีในค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา วาฬรายใหญ่ได้เข้าซื้อ HYPER มูลค่ากว่า 327,000 ดอลลาร์ ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที โดยการซื้อครั้งใหญ่สามรายการรวมกว่า 24.6 ล้านโทเค็น ทำให้ยอดพรีเซลพุ่งทะลุ 19 ล้านดอลลาร์ได้เร็วกว่าการไต่ระดับจาก 17 ล้านไป 18 ล้านที่เคยใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์เต็ม
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอกย้ำว่า ซื้อ Bitcoin Hyper ไม่ได้เป็นเพียงการเก็งกำไรสั้นๆ แต่เป็นการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ “Smart Money” ที่กำลังมองเห็นศักยภาพระยะยาว หากนักลงทุนรายย่อยสามารถเกาะกระแสเหล่านี้ทัน ก็อาจเป็นโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนก้าวกระโดดในอนาคต
ทำไม HYPER ถึงน่าจับตา?
สิ่งที่ทำให้หลายคนพูดถึง เหรียญ Presale ที่ต้องจับตา อย่าง HYPER คือแนวคิดการยกระดับ Bitcoin จากเพียงแค่ Store of Value ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการใช้งานจริงในเชิง Utility
HYPER ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงบนเครือข่าย Bitcoin ได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบ Canonical Bridge ที่ให้ผู้ใช้สามารถล็อก BTC บนเชนหลักแล้วนำมาใช้ในรูปแบบ Wrapped Token เพื่อเข้าร่วมในโลก DeFi, dApps และระบบการเงินรูปแบบใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น
โทเค็น HYPER เองก็เป็นหัวใจสำคัญของระบบ ใช้เป็นค่าธรรมเนียม (Gas), กลไกการโหวต และการวางสเตกเพื่อรับผลตอบแทน ทำให้เกิด Demand ที่มั่นคงในระยะยาว
ศักยภาพการเติบโต: จากหลักแสนสู่หลักสิบล้าน
หากมองตามโมเดลของ Bitcoin Hyper เพียงแค่มีการล็อก BTC ประมาณ 0.5% ของซัพพลายทั้งหมดเข้ามาในระบบ มูลค่าที่ไหลเข้ามาอาจสูงถึงกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สามารถขับเคลื่อนราคา HYPER ได้มหาศาล
ด้วยการคำนวณจากมูลค่าพรีเซลปัจจุบัน (21,000 ล้านโทเค็นที่ราคา $0.013) หากโครงสร้างนี้เติบโตตามที่คาดการณ์ ราคาโทเค็น HYPER อาจพุ่งขึ้นไปแตะ 0.50 ดอลลาร์ต่อเหรียญได้ ในกรณีนี้ วาฬที่ลงทุน 327,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์นี้ อาจถือครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่า 12.3 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว
นักลงทุนจะเข้าร่วม Bitcoin Hyper ทันกระแสหรือไม่?
ในตอนนี้ เหลือเวลาอีกเพียง 12 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่ราคาพรีเซลจะขยับขึ้น นักลงทุนยังสามารถเข้าซื้อได้ที่ราคา $0.013005 ผ่านเว็บไซต์ของ Bitcoin Hyper โดยรองรับทั้ง SOL, ETH, BNB, USDT, USDC และแม้แต่การชำระผ่านบัตรเครดิต
ผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนยังสามารถนำ HYPER ไป Staking เพื่อรับผลตอบแทนกว่า 61% APY อีกด้วย
เพื่อที่จะเข้าร่วมพรีเซล HYPER เราขอแนะนำ Best Wallet ซึ่งจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตามากที่สุดในหมวด Upcoming Tokens ทำให้ง่ายต่อการติดตามและรับโทเค็นในอนาคต
Bitcoin Hyper ไม่เพียงแค่เป็นเลเยอร์-2 ที่เร็วที่สุดของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังเป็นโปรเจ็กต์ที่มีโครงสร้างรองรับการเติบโตระยะยาว เหมาะกับทั้งนักลงทุนที่ต้องการเกาะกระแสการเติบโต และผู้ที่มองหา เหรียญมีมใหม่มาแรง ที่มีพื้นฐานเทคโนโลยีจริงรองรับ
ด้วยเป้าหมายการระดมทุนที่ใกล้แตะ 20 ล้านดอลลาร์และแรงหนุนจากวาฬคริปโต ทำให้ Bitcoin Hyper กลายเป็นโปรเจ็กต์ที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาความเป็นไปได้ในการสร้างผลตอบแทนก้าวกระโดดในรอบนี้
ติดตามข้อมูลอื่นๆ ของโปรเจกต์เพิ่มเติมได้ที่ X และ Telegram