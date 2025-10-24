จับตาให้ดี! Bitcoin Hyper L2 ระดมทุนทะลุ $24.6 ล้าน
ในขณะที่กิจกรรมบนเครือข่าย Base เติบโตอย่างน่าทึ่งสวนกระแสตลาดคริปโตโดยรวม เหล่านักลงทุนรายใหญ่ (Smart Money) กำลังจับตามองคลื่นลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆ ในระบบนิเวศของ Bitcoin นั่นคือ Bitcoin Hyper (HYPER) โปรเจกต์ Layer 2 ที่อาจกลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ด้วยการระดมทุนรอบ Presale ที่ร้อนแรงทะลุ 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้ว โปรเจกต์นี้กำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงศักยภาพในการปฏิวัติการใช้งานบนเครือข่าย Bitcoin
วิเคราะห์ Base โตสวนตลาด แต่ทำไม Bitcoin Hyper ถึงน่าจับตากว่า?
เครือข่าย Base ซึ่งเป็น Layer 2 บน Ethereum ได้แสดงการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยมีจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึง 22.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สวนทางกับ L2 อื่นๆ ที่ชะลอตัวลง การเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจากกระแสคาดการณ์เรื่องการเปิดตัวโทเคนของตัวเอง อย่างไรก็ตาม Base ยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมของ Ethereum Virtual Machine (EVM) ที่ประมวลผลธุรกรรมแบบตามลำดับ ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านความสามารถในการขยายตัว (Scalability)
ในทางตรงกันข้าม Bitcoin Hyper ได้สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยการสร้างบนเครือข่าย Bitcoin และนำ Solana Virtual Machine (SVM) มาใช้ ซึ่งรองรับการประมวลผลธุรกรรมแบบขนาน (Parallelized Execution) ทำให้ในทางทฤษฎีสามารถรองรับธุรกรรมได้หลายพันรายการต่อวินาที (TPS) การผสมผสานนี้ทำให้ Bitcoin Hyper ไม่เพียงแต่มีความเร็วสูง แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยระดับสูงสุดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกจากเครือข่าย Bitcoin อีกด้วย
เจาะลึกเทคโนโลยี Bitcoin Hyper: ผสานความเร็ว Solana กับความแกร่งของ Bitcoin
หัวใจสำคัญของ Bitcoin Hyper คือกลไก Canonical Bridge ที่เชื่อมต่อระบบนิเวศเข้ากับ Base Layer ของ Bitcoin อย่างมั่นคง ผู้ใช้งานสามารถล็อกเหรียญ BTC ของตนในบริดจ์เพื่อสร้าง (Mint) เหรียญ Wrapped BTC ขึ้นมาสำหรับใช้ทำธุรกรรมต่างๆ บนแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) ภายในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper
เหรียญ Wrapped BTC นี้มีการค้ำประกันแบบ 1:1 กับเหรียญ BTC จริงบนเชนหลัก ทำให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสและความปลอดภัยสูงสุด และเมื่อผู้ใช้ต้องการแลก BTC คืน ก็สามารถทำได้โดยการเผา (Burn) เหรียญ Wrapped BTC เพื่อปลดล็อก BTC จำนวนเท่ากันจากบริดจ์ กลไกนี้ทำให้ Bitcoin Hyper สามารถดึงจุดแข็งที่สุดของ Bitcoin ทั้งด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มาผสานกับความเร็วในการประมวลผลของ Solana ได้อย่างลงตัว
เปิดเหตุผลที่นักลงทุนรายใหญ่ทุ่มเงินใน Bitcoin Hyper Presale กว่า $24.6M
ความสำเร็จในการระดมทุนรอบ Presale ที่สูงถึง 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุนกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ที่หลั่งไหลเข้ามาในเดือนนี้ และมีนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) รายหนึ่งที่ลงทุนสูงถึง 800,000 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงในโปรเจกต์นี้ เหตุผลหลักคือ Bitcoin Hyper มีศักยภาพที่จะขยายโปรไฟล์ความต้องการของ Bitcoin จากเดิมที่เป็นเพียงสินทรัพย์รักษามูลค่า (Store of Value) ให้กลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) ที่ใช้งานได้จริงในหลากหลายแอปพลิเคชัน
นอกจากนี้ โทเคน $HYPER ซึ่งเป็น Altcoin ที่น่าจับตา ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ทั้งในฐานะ Governance Token, สกุลเงินสำหรับจ่ายค่า Gas และเป็นสินทรัพย์สำหรับการ Staking โดยปัจจุบันมีการนำโทเคน $HYPER ไป Staking แล้วกว่า 1 พันล้านโทเคน หรือคิดเป็น 53% ของโทเคนทั้งหมดที่ขายในรอบ Presale
วิธีเข้าร่วม Presale ของ Bitcoin Hyper ก่อนราคาปรับขึ้นรอบถัดไป
สำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ สามารถเข้าร่วมการขาย Presale ของ Bitcoin Hyper ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของโปรเจกต์ โดยรองรับการชำระเงินหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต
ผู้ซื้อยังสามารถนำโทเคน $HYPER ไป Staking ได้ทันทีเพื่อรับผลตอบแทน 48% APY ผ่านโปรโตคอลของ Bitcoin Hyper เอง โดยราคา Presale ในรอบปัจจุบันอยู่ที่ $0.013155 และกำลังจะมีการปรับราคาขึ้นในอีกไม่ช้า นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและประกาศต่างๆ ได้ผ่านช่องทาง Telegram และ X (Twitter) ของโปรเจกต์
ถ้าคุณต้องการกำหนดกลยุทธ์ Bitcoin Hyper อย่างมั่นใจ สามารถพิจารณา บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อยืนยันแนวทางของคุณ
รับเนื้อหาแบบเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมเก็บอินไซต์สดใหม่ได้ที่ X และ ช่อง Telegram
