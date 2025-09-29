BTC $111,843.99 2.14%
Bitcoin ETF เงินไหลออก $902.5M – แรงเทขายส่งท้ายไตรมาส!

ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
ภาพสัญลักษณ์บิตคอยน์ที่มีแสงสว่างและรอยแตกในพื้นหลังมืด 29-09-2025

ตลาดกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ พลิกกลับมาเป็นสีแดงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในช่วงสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 โดยมีเงินไหลออกสุทธิสูงถึง 902.5 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยุติสถิติเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่องยาวนาน 4 สัปดาห์

การเทขายครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทุนยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และ Fidelity อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงมองว่านี่เป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้น และแนวโน้มระยะยาวของ BTC ยังคงแข็งแกร่ง

เจาะลึกสาเหตุ Bitcoin ETF เงินไหลออกกว่า $900M

ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิรวม 902.50 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 30 วัน โดยแรงเทขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน ซึ่งมีเงินไหลออกสูงถึง 418.25 ล้านดอลลาร์

เงินทุนที่ไหลเข้า-ออกของ Bitcoin Spot ETF ในตลาด
ที่มา: SoSoValue

กองทุนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ FBTC ของ Fidelity ซึ่งมีเงินไหลออกในวันศุกร์วันเดียวถึง 300.41 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย IBIT ของ BlackRock ที่มีเงินไหลออก 37.25 ล้านดอลลาร์

Shawn Young หัวหน้านักวิเคราะห์จาก MEXC Research ให้ความเห็นว่าปรากฏการณ์นี้เป็นผลมาจาก “การทำกำไร” และการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนเมื่อใกล้สิ้นสุดไตรมาส

แม้จะมีการเทขายเกิดขึ้น แต่ Young เชื่อว่าตลาดยังมีโอกาสไปต่อได้อีกไกล โดยชี้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำลังถูกซื้อขายอย่างแข็งขันในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดการพอร์ตโฟลิโอหลัก และ “ทิศทางระยะยาวของการยอมรับจากสถาบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง”

นักวิเคราะห์มองทิศทางราคา BTC อย่างไร หลังการปรับฐานครั้งนี้?

หลังจากที่ราคา BTC พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ที่ระดับกว่า 124,000 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ตลาดก็ดูเหมือนจะพยายามหาแรงส่งเพื่อกลับไปสู่จุดนั้นอีกครั้ง แม้จะเผชิญแรงเทขาย แต่ผลตอบแทนของ BTC ในเดือนกันยายนยังคงเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 3.07% หลังจากแตะจุดต่ำสุดที่ 108,600 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาซื้อขายที่ประมาณ 111,800 ดอลลาร์

Shawn Young กล่าวว่าการที่ตลาดยังสามารถดูดซับแรงกดดันจากการขายได้โดยไม่ร่วงลงไปมากกว่านี้ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาด โดยเขาชี้ว่าสถานะปัจจุบันของ BTC เป็นการพักฐาน (consolidation) ไม่ใช่ภาวะอ่อนแอ

“โดยพื้นฐานแล้ว ตลาดกำลังรอสัญญาณชี้นำทางเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นโยบายของรัฐบาล หรือแนวโน้มสภาพคล่อง ก่อนที่จะตัดสินใจเคลื่อนไหวครั้งต่อไป”

ทั้งนี้ หากมองไปข้างหน้า บรรยากาศยังคงเป็นไปในทางบวก เนื่องจากโดยปกติแล้วไตรมาสที่ 4 มักจะเป็นช่วงที่แข็งแกร่งสำหรับ BTC โดยให้ผลตอบแทนมากกว่า 50% ในช่วงตลาดกระทิงที่ผ่านมา Young คาดการณ์ว่าจะเกิด “ความผันผวนที่สูงขึ้น” และมีโอกาสเกิด “การเคลื่อนไหวที่กำหนดเทรนด์” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน

Bitcoin Hyper เหรียญ Layer-2 ที่พร้อมโตไปกับ BTC รับไตรมาสสุดท้าย

Bitcoin Hyper ($HYPER) พัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง โครงการระดมทุนได้กว่า $18.79M แล้ว

Bitcoin Hyper โซลูชัน Layer-2

โปรเจกต์ HYPER แก้ปัญหาเดิมของเครือข่าย BTC ที่ช้า ค่าธรรมเนียมสูง และไม่รองรับการเขียนโปรแกรม ด้วยการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที แต่มีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์เท่านั้น พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน ZKP หรือ Zero-Knowledge Proof

ผู้ใช้สามารถสร้าง Meme Coin, ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi, ทำธุรกรรมขนาดเล็ก และนำชุมชน Solana สู่ Bitcoin Layer-2 ได้ทันที นอกจากนี้ ระบบ Cross-Chain Bridge ยังเชื่อมโยง BTC, ETH และ SOL เข้าด้วยกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ปลอดภัยและใช้งานได้หลากหลาย

ความสำเร็จในการระดมทุนและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส ทำให้โครงการนี้เป็นที่น่าจับตา โดยเหรียญ $HYPER มีประโยชน์ใช้สอยจริง ทั้งเป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ซึ่งช่วยให้ผู้ถือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ ไม่ใช่แค่การเก็งกำไร ด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและการออกแบบที่สมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสิทธิภาพ HYPER จึงมีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดคริปโตปัจจุบัน

หากคุณสนใจ เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จากบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือดูคู่มือวิธีซื้อ HYPER แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ และใช้ช่องทาง X หรือ Telegram เพื่อติดตามบรรยากาศตลาดแบบเรียลไทม์

ไปยัง HYPER

