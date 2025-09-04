BTC $110,732.95 -0.77%
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Bitcoin เสี่ยงตลาดหมีเร็วๆ นี้ ตามวัฏจักร 4 ปี

Bitcoin จะสิ้นสุดขาขึ้นในเดือนตุลาคมจริงหรือ?

ตลาดคริปโตกำลังเผชิญความไม่แน่นอนครั้งใหม่ หลังนักวิเคราะห์ออกมาเตือนว่า Bitcoin (BTC) อาจกำลังจะสิ้นสุดวัฏจักรขาขึ้น 4 ปี และเข้าสู่ตลาดหมีเต็มตัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาอาจดิ่งลงไปถึง $50,000 บทวิเคราะห์นี้สร้างความกังวลและคำถามมากมายว่าวัฏจักรราคา BTC แบบเดิมๆ จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ ในยุคที่สถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

วิเคราะห์ทฤษฎี 4-Year Cycle: Bitcoin จบขาขึ้นในเดือนตุลาคมจริงหรือ?

Joao Wedson ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของแพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโต Alphractal ได้นำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า “Repetition Fractal Cycle” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าราคา BTC กำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาที่ตลาดหมีมักจะเข้ามาควบคุมตามวัฏจักร 4 ปีในอดีต โดยคาดว่าอาจเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้

Wedson ยอมรับว่าการสรุปว่าวัฏจักรขาขึ้นของ BTC จะจบลงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านั้น อาจเป็นการด่วนสรุปเกินไป แต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลานี้อาจเพียงพอที่จะให้ราคา BTC พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $140,000 ก่อนที่จะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่

กราฟวงจร Fractal Cycle ซ้ำของ Bitcoin แหล่งที่มา: Joao Wedson บน X
ที่มา: Joao Wedson บน X

อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ วัฏจักรนี้จะยังคงแม่นยำอยู่หรือไม่? ท่ามกลางการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันและกองทุน Bitcoin ETF ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่เคยมีมาก่อนในวัฏจักรก่อนหน้า

หากทฤษฎีนี้เป็นจริงและตลาดหมีเข้ามาควบคุมสถานการณ์ นักวิเคราะห์ได้วางเป้าหมายราคาต่ำสุดของ BTC ไว้ที่ระดับ $50,000 ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2026 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

จับตาแนวรับสำคัญ! BTC เดิมพันที่ $100,000 ก่อนตัดสินทิศทาง

นอกเหนือจากทฤษฎีวัฏจักรระยะยาวแล้ว ในระยะสั้น นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์จำนวนมากต่างให้ความสำคัญกับแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับราคา $100,000 ซึ่งถือเป็นจุดชี้วัดสำคัญของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน

Killa เทรดเดอร์ชื่อดังในวงการคริปโต ได้ให้ความเห็นว่าการที่ราคา BTC จะสามารถยืนเหนือระดับ $100,000 ได้หรือไม่นั้น จะเป็นตัวตัดสินว่าตลาดกระทิงจะยังคงดำเนินต่อไป หรือจะยอมแพ้และเข้าสู่ตลาดหมีอย่างเต็มตัว

ในขณะนี้ ราคา BTC กำลังพยายามที่จะทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่กดดันราคามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม การต่อสู้ที่แนวรับและแนวต้านสำคัญนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตา เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ BTC ว่าจะสามารถกลับไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ (New ATH) ได้อีกครั้ง หรือจะยืนยันสัญญาณขาลงตามที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ไว้กันแน่

Bitcoin Hyper: อนาคตใหม่ ตัวแบก BTC ที่คุณต้องรู้จัก!

Bitcoin Hyper ($HYPER) ได้ระดมทุนไปแล้วกว่า $13.45M ภายใน 2 เดือน สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก โครงการนี้มุ่งยกระดับ BTC จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture โดยเป็น Layer-2 รุ่นบุกเบิกที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM)

Bitcoin Hyper เหรียญที่อาจช่วยยกระดับ BTC

HYPER แก้ปัญหาข้อจำกัดของ BTC ดั้งเดิม ทั้งความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่จำกัด ค่าธรรมเนียมที่สูงในช่วงการใช้งานหนาแน่น และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาทีและค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไม่ถึง 0.001 ดอลลาร์ พร้อมคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)

นอกจากนี้ ยังรองรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การสร้างโทเค็น (Meme Coin Factory), DeFi สำหรับ BTC, Micropayment, GameFi/NFT และมี Cross-Chain Bridge ตั้งแต่วันแรก

ส่วนโทเค็น $HYPER จะถูกใช้เป็นค่า Gas สำหรับธุรกรรมบน Layer-2 เป็นกุญแจในการเข้าถึง dApps และฟีเจอร์พรีเมียม รวมถึงใช้ในระบบ DAO Governance เพื่อให้ผู้ถือโทเค็นมีสิทธิ์กำหนดทิศทางโครงการ

ราคา Presale เริ่มต้นที่ $0.0115 และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือกองทุนใหญ่ ซึ่งนักลงทุนสามารถซื้อได้ด้วย ETH, SOL, USDT, USDC, BNB หรือบัตรเครดิต และสามารถ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันทีด้วย

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา HYPER หรือศึกษาวิธีซื้อ HYPER ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ HYPER หรือทางโซเชียลมีเดีย X และ Telegram

