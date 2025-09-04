นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Bitcoin เสี่ยงตลาดหมีเร็วๆ นี้ ตามวัฏจักร 4 ปี
ตลาดคริปโตกำลังเผชิญความไม่แน่นอนครั้งใหม่ หลังนักวิเคราะห์ออกมาเตือนว่า Bitcoin (BTC) อาจกำลังจะสิ้นสุดวัฏจักรขาขึ้น 4 ปี และเข้าสู่ตลาดหมีเต็มตัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่าราคาอาจดิ่งลงไปถึง $50,000 บทวิเคราะห์นี้สร้างความกังวลและคำถามมากมายว่าวัฏจักรราคา BTC แบบเดิมๆ จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ ในยุคที่สถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
วิเคราะห์ทฤษฎี 4-Year Cycle: Bitcoin จบขาขึ้นในเดือนตุลาคมจริงหรือ?
Joao Wedson ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของแพลตฟอร์มวิเคราะห์คริปโต Alphractal ได้นำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า “Repetition Fractal Cycle” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าราคา BTC กำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาที่ตลาดหมีมักจะเข้ามาควบคุมตามวัฏจักร 4 ปีในอดีต โดยคาดว่าอาจเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้
Wedson ยอมรับว่าการสรุปว่าวัฏจักรขาขึ้นของ BTC จะจบลงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านั้น อาจเป็นการด่วนสรุปเกินไป แต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลานี้อาจเพียงพอที่จะให้ราคา BTC พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $140,000 ก่อนที่จะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ วัฏจักรนี้จะยังคงแม่นยำอยู่หรือไม่? ท่ามกลางการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันและกองทุน Bitcoin ETF ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่เคยมีมาก่อนในวัฏจักรก่อนหน้า
หากทฤษฎีนี้เป็นจริงและตลาดหมีเข้ามาควบคุมสถานการณ์ นักวิเคราะห์ได้วางเป้าหมายราคาต่ำสุดของ BTC ไว้ที่ระดับ $50,000 ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2026 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
จับตาแนวรับสำคัญ! BTC เดิมพันที่ $100,000 ก่อนตัดสินทิศทาง
นอกเหนือจากทฤษฎีวัฏจักรระยะยาวแล้ว ในระยะสั้น นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์จำนวนมากต่างให้ความสำคัญกับแนวรับทางจิตวิทยาที่ระดับราคา $100,000 ซึ่งถือเป็นจุดชี้วัดสำคัญของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน
Killa เทรดเดอร์ชื่อดังในวงการคริปโต ได้ให้ความเห็นว่าการที่ราคา BTC จะสามารถยืนเหนือระดับ $100,000 ได้หรือไม่นั้น จะเป็นตัวตัดสินว่าตลาดกระทิงจะยังคงดำเนินต่อไป หรือจะยอมแพ้และเข้าสู่ตลาดหมีอย่างเต็มตัว
ในขณะนี้ ราคา BTC กำลังพยายามที่จะทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่กดดันราคามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม การต่อสู้ที่แนวรับและแนวต้านสำคัญนี้จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตา เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของ BTC ว่าจะสามารถกลับไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ (New ATH) ได้อีกครั้ง หรือจะยืนยันสัญญาณขาลงตามที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ไว้กันแน่
