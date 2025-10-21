BTC $113,840.32 3.32%
ETH $4,102.52 4.26%
SOL $196.94 5.71%
PEPE $0.0000073 4.08%
SHIB $0.000010 3.65%
BNB $1,106.51 1.36%
DOGE $0.20 3.55%
XRP $2.52 3.06%
Cryptonews บิทคอยน์

ตลาดนิ่งน่ากลัว! Bitcoin สู่จุดวัดใจ อาจเป็นกับดักหมี?

BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ตลาดนิ่งน่ากลัว! Bitcoin (BTC) สู่จุดวัดใจ อาจเป็นกับดักหมี

Bitcoin (BTC) ยังต่อสู้กับความผันผวนหลังจากร่วงหนักในสัปดาห์ก่อน แม้ราคาจะเริ่มทรงตัวในระยะสั้น แต่ยังไม่ปรากฏสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยเฉพาะกราฟของราคา BTC ที่เคลื่อนไหวในรูปแบบการกระจาย (Distribution Pattern) ซึ่งมักมากับความผันผวนสูง

นักวิเคราะห์ Michael Pizzino เตือนว่าความสงบในช่วงนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตา และตลาดคริปโตกำลังอยู่บนทางแยกที่จะตัดสินทิศทางราคาต่อไป

สัญญาณอันตรายจากวอลุ่มเทรด Bitcoin ที่เหือดแห้ง

การวิเคราะห์รูปแบบจาก Pizzino เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 21-10-2025
รูปแบบจากการวิเคราะห์ BTC ของ Pizzino แหล่งที่มา: Youtube

Michael Pizzino นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่น่ากังวล นั่นคือปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันวอลุ่มเทรดรายวันของ BTC อยู่ที่ประมาณ 266,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงเกือบ 7% จากช่วงก่อนหน้า

Pizzino เตือนว่าการที่ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ลดลง (Low Volume Rallies) ไม่ใช่สัญญาณของความแข็งแกร่ง และมักจะจบลงด้วยการ “เทขาย” ในที่สุด

รูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกรกฎาคม ที่ตลาดจะมีปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น ก่อนที่จะถูกเทขายกลับลงมาอย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวที่เป็นคลื่นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ฝั่งผู้ขายยังคงกลับมาคุมเกมได้เสมอ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามสำหรับทิศทางราคา BTC ในอนาคต

วิเคราะห์ตลาด BTC: ความกลัวสุดขีด & เงินทุนไหลออก

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สภาพจิตใจของนักลงทุนในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยดัชนี Fear-and-Greed Index ในปัจจุบันยังคงอยู่ในโซน ‘ความกลัวสุดขีด’ (Extreme Fear) ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด BTC

สถานการณ์นี้ยิ่งถูกซ้ำเติมจากการที่กองทุน Bitcoin ETF เริ่มมีเงินทุนไหลออก (Outflows) มากขึ้น สวนทางกับช่วงก่อนหน้าที่มีแต่เงินทุนไหลเข้า (Inflows) สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากอาจกำลังตื่นตระหนกและเทขายสินทรัพย์ออกมา แม้ในอดีต ภาวะความกลัวสุดขีดมักจะเกิดขึ้นใกล้กับจุดต่ำสุดของตลาด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกได้หากราคาสามารถกลับมาทรงตัวได้ในไม่ช้า แต่คำถามสำคัญคือ ตลาดได้ขับไล่นักลงทุนที่อ่อนไหวออกไปเพียงพอแล้วหรือยังที่จะเริ่มต้นรอบใหม่

เจาะลึกแนวรับ-แนวต้านสำคัญของ Bitcoin

ในเชิงเทคนิค Michael Pizzino มองว่าแนวโน้มระยะสั้นของ BTC ยังคงเป็นขาลง และยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนในกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ เขาได้ให้แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญไว้ดังนี้:

แนวต้านแรกที่ต้องจับตามองคือบริเวณ 112,000 ดอลลาร์ และหากราคา BTC สามารถทะลุระดับ 114,000 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ พร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเข้ามาสนับสนุน ก็อาจเป็นสัญญาณบวกแรกในรอบหลายสัปดาห์ ที่จะผลักดันราคาไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 120,000 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) จาก Pizzino บน Youtube 21-10-2025
รูปแบบจากการวิเคราะห์ BTC ของ Pizzino แหล่งที่มา: Youtube

ในทางกลับกัน หากราคาย่อตัวลงมา แนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญอย่างยิ่งคือ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ 50% Fibonacci Retracement ของรอบขาขึ้นล่าสุด หากราคา BTC สามารถลงมาทดสอบและดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างรวดเร็ว ก็อาจเป็นสัญญาณของการจบรอบปรับฐาน แต่หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไปอย่างชัดเจน ความเสี่ยงที่จะเกิดการเทขายครั้งใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวบิทคอยน์ล่าสุด
ตลาดนิ่งน่ากลัว! Bitcoin สู่จุดวัดใจ อาจเป็นกับดักหมี?
บิ๊กดีลสะเทือนวงการ! Evernorth ทุ่มพันล้านดอลล์ไล่ซื้อ XRP
เปิดผลสำรวจ! สถาบัน 67% มอง Bitcoin เป็นขาขึ้นถึงปี 2026
ที่ปรึกษาทรัมป์ชี้ ชัตดาวน์ US จ่อจบสัปดาห์นี้! เหรียญไหนได้อานิสงส์บ้าง?
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin หลัง Andrew Tate เตือน Bitcoin เสี่ยงพังแรง! ท่ามกลางสภาพคล่องที่ตึงตัว
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 21 ตุลาคม 2025

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,024,038,619,595
-0.87
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
บิ๊กดีลสะเทือนวงการ! Evernorth ทุ่มพันล้านดอลล์ไล่ซื้อ XRP
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-21 20:27:41
XRP ข่าวล่าสุด
สัญญาณมาแล้ว! XRP จ่อทะลุ $3 รับกระแส Altcoin Season
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-21 19:51:50
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า