ตลาดนิ่งน่ากลัว! Bitcoin สู่จุดวัดใจ อาจเป็นกับดักหมี?
Bitcoin (BTC) ยังต่อสู้กับความผันผวนหลังจากร่วงหนักในสัปดาห์ก่อน แม้ราคาจะเริ่มทรงตัวในระยะสั้น แต่ยังไม่ปรากฏสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยเฉพาะกราฟของราคา BTC ที่เคลื่อนไหวในรูปแบบการกระจาย (Distribution Pattern) ซึ่งมักมากับความผันผวนสูง
นักวิเคราะห์ Michael Pizzino เตือนว่าความสงบในช่วงนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตา และตลาดคริปโตกำลังอยู่บนทางแยกที่จะตัดสินทิศทางราคาต่อไป
สัญญาณอันตรายจากวอลุ่มเทรด Bitcoin ที่เหือดแห้ง
Michael Pizzino นักวิเคราะห์ตลาดคริปโตชื่อดัง ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่น่ากังวล นั่นคือปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันวอลุ่มเทรดรายวันของ BTC อยู่ที่ประมาณ 266,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงเกือบ 7% จากช่วงก่อนหน้า
Pizzino เตือนว่าการที่ราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ลดลง (Low Volume Rallies) ไม่ใช่สัญญาณของความแข็งแกร่ง และมักจะจบลงด้วยการ “เทขาย” ในที่สุด
รูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในเดือนมกราคม พฤษภาคม และกรกฎาคม ที่ตลาดจะมีปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น ก่อนที่จะถูกเทขายกลับลงมาอย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวที่เป็นคลื่นเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ฝั่งผู้ขายยังคงกลับมาคุมเกมได้เสมอ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามสำหรับทิศทางราคา BTC ในอนาคต
วิเคราะห์ตลาด BTC: ความกลัวสุดขีด & เงินทุนไหลออก
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สภาพจิตใจของนักลงทุนในตลาดก็เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ โดยดัชนี Fear-and-Greed Index ในปัจจุบันยังคงอยู่ในโซน ‘ความกลัวสุดขีด’ (Extreme Fear) ซึ่งสะท้อนถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด BTC
สถานการณ์นี้ยิ่งถูกซ้ำเติมจากการที่กองทุน Bitcoin ETF เริ่มมีเงินทุนไหลออก (Outflows) มากขึ้น สวนทางกับช่วงก่อนหน้าที่มีแต่เงินทุนไหลเข้า (Inflows) สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากอาจกำลังตื่นตระหนกและเทขายสินทรัพย์ออกมา แม้ในอดีต ภาวะความกลัวสุดขีดมักจะเกิดขึ้นใกล้กับจุดต่ำสุดของตลาด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกได้หากราคาสามารถกลับมาทรงตัวได้ในไม่ช้า แต่คำถามสำคัญคือ ตลาดได้ขับไล่นักลงทุนที่อ่อนไหวออกไปเพียงพอแล้วหรือยังที่จะเริ่มต้นรอบใหม่
เจาะลึกแนวรับ-แนวต้านสำคัญของ Bitcoin
ในเชิงเทคนิค Michael Pizzino มองว่าแนวโน้มระยะสั้นของ BTC ยังคงเป็นขาลง และยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนในกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ เขาได้ให้แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญไว้ดังนี้:
แนวต้านแรกที่ต้องจับตามองคือบริเวณ 112,000 ดอลลาร์ และหากราคา BTC สามารถทะลุระดับ 114,000 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ พร้อมกับมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเข้ามาสนับสนุน ก็อาจเป็นสัญญาณบวกแรกในรอบหลายสัปดาห์ ที่จะผลักดันราคาไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 120,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากราคาย่อตัวลงมา แนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญอย่างยิ่งคือ 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ 50% Fibonacci Retracement ของรอบขาขึ้นล่าสุด หากราคา BTC สามารถลงมาทดสอบและดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างรวดเร็ว ก็อาจเป็นสัญญาณของการจบรอบปรับฐาน แต่หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไปอย่างชัดเจน ความเสี่ยงที่จะเกิดการเทขายครั้งใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ