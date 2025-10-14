BNB ที่ Binance เคยบริจาค มูลค่าพุ่งเป็น $39M แต่มอลตายังเมิน!
ผู้บริหารจาก Coinbase ออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดทึ่งว่า เงินบริจาคในรูปของเหรียญ BNB ที่ Binance และผู้ใช้งานคริปโตได้ร่วมกันบริจาคให้กับกองทุนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในประเทศมอลตาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งมีมูลค่าเริ่มต้นเพียง 200,000 ดอลลาร์ ปัจจุบันได้พุ่งสูงขึ้นเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับยังไม่มีใครมารับเงินจำนวนดังกล่าวไป
เจาะลึกที่มา! เงินบริจาค BNB มูลค่า $39 ล้านที่ถูกลืม
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดย Conor Grogan ผู้บริหารของ Coinbase ซึ่งได้โพสต์ผ่าน X (Twitter) ว่าเงินบริจาคจำนวนมหาศาลนี้ยังคงอยู่ในวอลเล็ตโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เขาได้เรียกร้องให้พลเมืองมอลตาช่วยกันแจ้งรัฐบาลของตนให้ทราบว่าเงินทุนก้อนนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ พร้อมชี้ว่าเงินจำนวนนี้ “สามารถนำไปจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่จำเป็นได้”
ย้อนกลับไปในปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่มอลตากำลังผลักดันแคมเปญ “เกาะบล็อกเชน” (Blockchain Island) เพื่อดึงดูดบริษัทสตาร์ทอัพด้านคริปโต Binance ได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 200,000 ดอลลาร์ในรูปของเหรียญ Binance Coin ให้กับกองทุน Malta Community Chest Fund ผ่านมูลนิธิ Blockchain Charity Foundation ของตนเอง แต่ด้วยมูลค่าของเหรียญที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เงินบริจาคก้อนนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 200 เท่า
ย้อนรอยคดีความ: เหตุใดเงินบริจาค BNB จึงเกือบสูญหาย?
เส้นทางของเงินบริจาคก้อนนี้ไม่ได้ราบรื่นนัก เพราะในเดือนพฤศจิกายน 2020 กองทุน Malta Community Chest Fund ได้ยื่นฟ้องร้องโดยอ้างว่ามูลนิธิของ Binance พยายามที่จะยกเลิกข้อตกลงการบริจาคฝ่ายเดียว และกล่าวหาว่า Binance พยายามหลีกเลี่ยงภาระผูกพันในขณะที่กำลังย้ายสินทรัพย์ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ที่ศาลมอลตาไม่มีเขตอำนาจอยู่
อย่างไรก็ตาม ในปี 2021 มีรายงานว่าคดีความดังกล่าวได้ถูกถอนฟ้องหลังจากที่สามารถระบุตำแหน่งของเงินทุนได้แล้ว แต่ถึงกระนั้น เงินบริจาคก้อนนี้ก็ยังคงไม่ถูกแตะต้องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับชุมชนคริปโตเป็นอย่างมาก
ภาพลักษณ์ใจบุญ: Binance และ CZ กับการบริจาคในปัจจุบัน
แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องเงินบริจาคที่ยังไม่ถูกรับ แต่ Binance ภายใต้การนำของ CEO คนปัจจุบันอย่าง Richard Teng และผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng Zhao (CZ) ยังคงเดินหน้าโครงการเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา CZ ก็ได้บริจาค 1,000 เหรียญ (มูลค่าประมาณ 598,025 ดอลลาร์) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเมียนมาและไทย
นอกจากนี้ Binance Charity ยังได้เปิดตัวโครงการ Airdrop เหรียญมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และล่าสุด แพลตฟอร์มการศึกษา Giggle Academy ของ CZ ก็สามารถระดมทุนในรูปของ BNB ได้มากกว่า 11 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 20 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้คริปโตเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง
มอลตากับความท้าทายด้านกฎระเบียบ และเงินบริจาคที่รอการค้นพบ
นอกเหนือจากเงินบริจาคที่ให้กับมอลตาแล้ว Conor Grogan ยังได้ชี้ไปที่เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในญี่ปุ่นตะวันตกอีก 38 ล้านดอลลาร์ที่ยังคงอยู่ในวอลเล็ตที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกรณีของเงินบริจาคคริปโตที่รอการนำไปใช้ประโยชน์
ในขณะเดียวกัน ประเทศมอลตากำลังเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบ โดยได้ออกมาคัดค้านข้อเสนอจากฝรั่งเศส อิตาลี และออสเตรีย ที่ต้องการให้ European Securities and Markets Authority (ESMA) มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทคริปโตขนาดใหญ่ทั่วสหภาพยุโรปโดยตรง
หน่วยงานกำกับดูแลของมอลตา (MFSA) ระบุว่าเห็นด้วยกับการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในแต่ละประเทศ แต่ไม่เห็นด้วยกับการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยให้เหตุผลว่าการทำเช่นนั้นจะ “เพิ่มขั้นตอนทางราชการโดยไม่จำเป็น” และอาจทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ
ด้านฝรั่งเศสแสดงความกังวลต่อการบังคับใช้กฎการออกใบอนุญาตคริปโตที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การกีดกันบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศสมาชิกอื่นไม่ให้ดำเนินการภายในประเทศได้
ก่อนหน้านี้ ESMA เคยตั้งข้อสังเกตต่อกระบวนการออกใบอนุญาตคริปโตของมอลตา หลังจากการตรวจสอบพบว่า MFSA “ทำได้เพียงบางส่วนตามมาตรฐานที่คาดหวัง” และยังมีประเด็นสำคัญหลายข้อที่ไม่ได้รับการแก้ไขในการอนุมัติใบอนุญาต ทั้งนี้ ESMA ย้ำว่าความสม่ำเสมอในการกำกับดูแลระหว่างประเทศสมาชิกเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้กรอบกฎหมาย MiCA