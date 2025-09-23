สงคราม Wallet เดือด! Best Wallet ระดมทุนทะลุ $16M
Best Wallet (BEST) กระเป๋าเงินคริปโตแบบ Non-custodial แห่งยุค Web3 สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนรอบพรีเซลทะลุ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในสงคราม Crypto Wallet ที่กำลังดุเดือด ในขณะที่คู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง MetaMask และ Base ของ Coinbase กำลังซุ่มพัฒนาเหรียญของตัวเอง ความสำเร็จของ Best Wallet ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุน แต่ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของเหรียญ BEST ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ ทั้งการลดค่าธรรมเนียม, ผลตอบแทน Staking และประตูสู่ฟีเจอร์แห่งอนาคต
ยักษ์ใหญ่แห่งสมรภูมิ Crypto Wallet คือใคร
วงการ Crypto Wallet กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อผู้เล่นรายหลักต่างเตรียมออกเหรียญสำหรับระบบนิเวศของตนเอง MetaMask ซึ่งเป็น Non-custodial Wallet ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้รับการยืนยันจากบริษัทแม่ Consensys แล้วว่าจะมีการเปิดตัวเหรียญ Native Token ในเร็วๆ นี้ หลังจากบอกใบ้มานานหลายปี โดยคาดว่าเหรียญจะมีบทบาทด้าน Governance และสร้างแรงจูงใจให้ระบบนิเวศเติบโต
ในขณะเดียวกัน Rainbow Wallet สำหรับ Ethereum ก็ไม่น้อยหน้า ประกาศเตรียมเปิดตัวเหรียญ RNBW ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโปรแกรมสะสมคะแนนของแพลตฟอร์มโดยตรง พร้อมปรับโฉมแอปพลิเคชันให้ทันสมัยและมีแผนเพิ่มการเทรด Futures ในอนาคต
ด้าน Coinbase ก็กำลังศึกษาการสร้างเหรียญ Native Token ผ่านเครือข่าย Layer-2 อย่าง Base โดย Jesse Pollak ผู้สร้าง Base กล่าวว่าเหรียญจะช่วยเร่งการกระจายอำนาจและสนับสนุนนักพัฒนา แต่ยังไม่มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านกฎระเบียบ ท่ามกลางกระแสการเก็งกำไรเหล่านี้ Best Wallet ได้ก้าวขึ้นมาสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมไปแล้ว
การแข่งขันที่ดุเดือดนี้ทำให้นักลงทุนมีตัวเลือกมากมาย ซึ่งการเลือกใช้บริการก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหา Crypto Wallet ที่น่าใช้และปลอดภัยสำหรับปี 2025
เจาะลึกยูทิลิตี้เหรียญ BEST: ขุมพลังขับเคลื่อน Best Wallet
เหรียญ BEST คือหัวใจที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของ Best Wallet ทั้งหมด โดยมีประโยชน์ใช้สอยที่ครอบคลุมตั้งแต่การลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม, การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล (Governance), การ Staking เพื่อรับผลตอบแทน และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์สุดพิเศษต่างๆ ที่กำลังจะตามมา
ผู้ถือเหรียญ BEST จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ไม่ใช่แค่สำหรับการทำธุรกรรมบน Wallet เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบนกระดานเทรดแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่ผสานรวมอยู่ด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากการเทรดและการโอนทุกครั้ง
ยิ่งไปกว่านั้น ประโยชน์ใช้สอยของเหรียญกำลังจะขยายตัวขึ้นอีกในอนาคตกับบริการใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็น BEST Card บัตรเดบิตที่จะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Wallet เข้ากับการใช้จ่ายในโลกแห่งความจริง และในเฟสที่ 3 ของ Roadmap ยังมีแผนที่จะเปิดตัวการเทรดตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งจะทำให้เหรียญ BEST มีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง
ปลดล็อกผลตอบแทน DeFi สูงสุดด้วย Staking บน Best Wallet
ในฝั่งของ DeFi เหรียญ BEST จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่าน Staking Aggregator ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวม Pool ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดจากทั่วทั้งวงการมาไว้ในที่เดียว และยังเพิ่มผลตอบแทนพิเศษ (Yield Boost) ให้กับผู้ถือเหรียญ BEST อีกด้วย
นอกจากนี้ Best Wallet ยังมีโปรโตคอล Staking ของตัวเองสำหรับเหรียญ BEST โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมอบผลตอบแทนรายปี (APY) แบบไดนามิกที่น่าดึงดูดสูงถึง 83% ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้ เหรียญ BEST ยังถูกคาดหวังว่าจะมอบสิทธิ์ในการกำกับดูแล (Governance Rights) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือเหรียญมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของ Best Wallet และมีสิทธิ์มีเสียงในการพัฒนาแพลตฟอร์มโดยตรง ทำให้เป็นมากกว่าแค่สินทรัพย์ดิจิทัล แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง
วิสัยทัศน์ ‘Super App’ เหตุผลที่ Best Wallet แซงหน้าคู่แข่ง
เมื่อเร็วๆ นี้ Brian Armstrong, CEO ของ Coinbase ได้เผยวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะพัฒนา Exchange ไปสู่การเป็น “Super App” ที่สามารถแทนที่ธนาคารแบบดั้งเดิมด้วยบริการทางการเงินครบวงจร อย่างไรก็ตาม แผนการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผน
ในทางตรงกันข้าม Best Wallet กลับเคลื่อนไหวได้เร็วกว่ามาก ด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า 250,000 รายที่กำลังเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ที่เปิดให้ใช้งานแล้ว เช่น DEX ของตัวเอง และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่กำลังจะตามมาใน Roadmap ไม่ว่าจะเป็นการเทรด Derivatives, การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเชิงลึก, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และระบบป้องกัน MEV
สิ่งที่ทำให้ Best Wallet แตกต่างจาก Exchange อย่าง Coinbase อย่างแท้จริง คือโมเดลแบบ Non-custodial ที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุม Private Key ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ขจัดความเสี่ยงจากศูนย์กลาง โดยใช้เทคโนโลยี MPC-CMP ของ Fireblocks ที่แบ่ง Private Key ออกเป็นส่วนๆ ที่เข้ารหัสไว้ (Encrypted Shards) และกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่แยกจากกัน ทำให้สามารถขจัดจุดอ่อนที่อาจทำให้ระบบล่ม (Single Point of Failure) ได้ทั้งหมด
โอกาสสุดท้าย! เข้าร่วมพรีเซล BEST ก่อนราคาปรับขึ้น
การระดมทุนรอบพรีเซลของ Best Wallet ยังคงดำเนินต่อไป แต่เหลือเวลาอีกไม่นาน โดยตามข้อมูลล่าสุดจะสิ้นสุดลงในอีกเพียง 32 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งนี่คือโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาเหรียญศักยภาพสูงก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นในรอบถัดไป
ปัจจุบันเหรียญ BEST ยังคงมีราคาอยู่ที่ $0.025685 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์พรีเซลอย่างเป็นทางการของ Best Wallet และซื้อเหรียญ BEST ได้โดยตรงผ่านบัตรธนาคาร หรือแลกเปลี่ยนด้วย ETH และ USDT ภายในแอปพลิเคชัน
ด้วยความสำเร็จในการระดมทุน, ยูทิลิตี้ที่ชัดเจน, และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล การค้นหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้อาจจบลงที่ Best Wallet ซึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน Google Play และ Apple App Store ด้วยเหตุนี้เอง เหรียญ BEST จึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 โดยทีมงานของเรา
ถ้าคุณอยากวิเคราะห์แผนการลงทุนใน Best Wallet สามารถใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ
รับเนื้อหาแบบเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet