Base พุ่งแรง 22.5% แต่ Bitcoin Hyper โดดเด่นสุดด้วยความเร็วระดับ Solana และความปลอดภัยของ Bitcoin
ในช่วงที่ตลาด Layer-2 ส่วนใหญ่ชะลอตัว เครือข่าย Base กลับสร้างความประหลาดใจด้วยปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นถึง 22.5% เมื่อเทียบรายเดือน สะท้อนถึงกิจกรรมบนเครือข่ายที่เติบโตสวนกระแส แต่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวทั้งหมด ชื่อของ Bitcoin Hyper (HYPER) กลับถูกพูดถึงมากที่สุดในฐานะโปรเจกต์ที่ “กำลังจะเปลี่ยนเกม” ของระบบ Layer-2 บน Bitcoin
แม้ Base และ Bitcoin Hyper จะอยู่คนละฝั่ง โดย Base สร้างบน Ethereum (ETH) ส่วน Bitcoin Hyper ถูกพัฒนาบน Bitcoin (BTC) แต่ทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันคือการ “ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายหลัก” ให้รองรับการใช้งานระดับใหม่ได้จริง ความต่างอยู่ที่วิธีการของแต่ละโปรเจกต์ — และ Bitcoin Hyper กำลังแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นในแนวทางนั้น
โปรเจกต์นี้ถือเป็นรายแรกที่รวมความเร็วระดับ Solana ผ่านเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เข้ากับความปลอดภัยและความกระจายศูนย์ของ Bitcoin base layer ได้สำเร็จ สร้างเครือข่ายที่ทั้งเร็วและเชื่อถือได้ในระดับที่เหมาะกับการสร้างแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูง
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการระดมทุนของ Bitcoin Hyper ยังคงได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาซื้อเพิ่มจนยอด Presale พุ่งแตะ 24.6 ล้านดอลลาร์ แล้วในเดือนนี้ ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา มากที่สุดในวงการตอนนี้
รอบขายปัจจุบันยังคงเปิดอยู่ นักลงทุนรายใหม่สามารถซื้อ HYPER ได้ที่ราคา $0.013155 ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
Base ขยายอิทธิพลในระบบนิเวศ Ethereum ขณะกิจกรรมบนเครือข่ายเร่งตัว
ท่ามกลางบรรดา Layer-2 ชั้นนำบน Ethereum นั้น Base เป็นเพียงเครือข่ายเดียวที่มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการเติบโตของ dApp ภายในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในปัจจัยที่หนุนแรงโมเมนตัมนี้ คือกระแสคาดการณ์ว่า Base อาจมีการเปิดตัวโทเคนของตัวเอง หลังจากมีรายงานว่าทีมงานเริ่มจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน tokenomics และ governance นอกจากนี้ ในงาน BaseCamp 2025 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ยังมีการประกาศแผนเชื่อมสะพานกับ Solana เพื่อเปิดทางให้สินทรัพย์ SOL สามารถเคลื่อนย้ายข้ามเชนระหว่าง Base และ Solana ได้
หากการเปิดตัวโทเคนเกิดขึ้นจริง นั่นจะเป็นหมุดหมายสำคัญของ Base ที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีหลังเปิดตัวในปี 2023 ก็สามารถขึ้นแท่นผู้นำฝั่ง Ethereum Layer-2 ได้อย่างรวดเร็ว
Base โดดเด่นด้วยธุรกรรมที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ เฉลี่ยสูงสุดถึง 167 ธุรกรรมต่อวินาที ซึ่งเหนือกว่า Arbitrum หรือ OP Mainnet และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหล ช่วยเร่งการขยายตัวของระบบนิเวศได้มาก
อย่างไรก็ตาม Base ยังคงเผชิญข้อจำกัดจากสถาปัตยกรรมของ Ethereum ที่เป็นฐานหลัก ซึ่งหมายความว่า หาก Ethereum มีปัญหาความหนาแน่นของธุรกรรมหรือค่าก๊าซพุ่งสูง การส่งต่อผลกระทบก็จะมาถึง Base ด้วยเช่นกัน อีกทั้ง EVM ยังประมวลผลธุรกรรมแบบเรียงลำดับ จึงไม่สามารถรันคำสั่งแบบขนานได้ ต่างจากสถาปัตยกรรม SVM ที่ Bitcoin Hyper ใช้ ซึ่งรองรับการทำงานแบบขนานหลายพันธุรกรรมต่อวินาทีได้อย่างแท้จริง
ในมุมมองของนักลงทุนหลายราย นี่คือเหตุผลที่ Bitcoin Hyper ถูกยกให้เป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพราะผสานความเร็วระดับ Solana เข้ากับรากฐานความปลอดภัยของ Bitcoin ได้อย่างลงตัว
Bitcoin Hyper ผสานความเร็วระดับ Solana เข้ากับความปลอดภัยของ Bitcoin
สิ่งที่ทำให้ Bitcoin Hyper โดดเด่นคือระบบที่สามารถรวม “ความเร็ว” และ “ความปลอดภัย” ไว้ในเครือข่ายเดียวได้จริง ผ่านกลไก canonical bridge ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลของ Bitcoin
ในระบบของ Bitcoin Hyper，นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงโดยใช้ภาษา Rust และเครื่องมือจาก Solana SDK ที่คุ้นเคยทั้งหมด ทำงานบนโครงสร้างของ SVM ที่มีความเร็วเหนือ Layer-2 อื่นๆ
หัวใจสำคัญคือการเชื่อมโยงกับ Bitcoin base layer ผู้ใช้จะต้องนำ BTC ไปล็อกไว้ใน canonical bridge เพื่อสร้างโทเคน BTC เวอร์ชัน wrapped สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมหรือในแอป DeFi ต่างๆ ภายในระบบนิเวศ โดยเหรียญ wrapped นี้มีการสำรอง 1:1 กับ BTC จริงบนเชนหลัก เพื่อคงความโปร่งใสและความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
เมื่อผู้ใช้ต้องการถอน BTC กลับ ก็สามารถเผา Wrapped Token นั้นได้ทันที ระบบจะปล่อย BTC จริงในจำนวนเท่ากันออกจากสะพาน ทำให้กลไกนี้มีความเรียบง่ายแต่น่าเชื่อถือสูง
การออกแบบเช่นนี้ช่วยให้ Bitcoin Hyper สามารถส่งต่อจุดแข็งของ Bitcoin ทั้งในด้าน “ความน่าเชื่อถือ” และ “ความปลอดภัยระดับโลก” พร้อมทั้งผสานกับความเร็วของ Solana ได้ใน Layer-2 เดียว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการสร้าง dApp ที่มีทั้งประสิทธิภาพและความไว้วางใจ
ความเชื่อมั่นนักลงทุนหนุน Bitcoin Hyper ก้าวสู่อนาคตของ Bitcoin Utility
ไม่แปลกที่กระแสเงินลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ เพราะสิ่งที่ Bitcoin Hyper กำลังสร้างคือแนวคิดใหม่ในการยกระดับศักยภาพของ Bitcoin
เฉพาะเดือนนี้มีเงินทุนกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ เข้ามาในรอบ Presale โดยมีนักลงทุนรายใหญ่หลายรายเข้าร่วม หนึ่งในนั้นลงทุนมากกว่า 800,000 ดอลลาร์ เพื่อกว้านซื้อโทเคน HYPER ก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นอีก
ความเชื่อมั่นนี้เกิดจากการที่ Bitcoin Hyper ไม่เพียงสร้างแอปแบบไฮบริดได้เท่านั้น แต่ยังออกแบบให้ Bitcoin มีความต้องการใช้งานในเชิงธุรกรรมมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าเหมือนในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับกระแส เหรียญใหม่ ที่เน้นการสร้างยูทิลิตี้จริงบนเชน
ในระบบนี้ HYPER จะทำหน้าที่เป็นทั้งโทเคนสำหรับกำกับดูแล ใช้เป็นค่าก๊าซในการทำธุรกรรม และใช้สำหรับการ Stake เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในระบบ ขณะนี้มีการ Stake โทเคนแล้วมากกว่า 1 พันล้าน HYPER คิดเป็นราว 53% ของจำนวนเหรียญที่ถูกซื้อในรอบ Presale ทั้งหมด
สิ่งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองว่า Bitcoin Hyper คือการยกระดับ Bitcoin สู่ยุคใหม่ เช่นเดียวกับที่กระแส เหรียญมีมมาแรง ในปีนี้ช่วยดันตลาดให้คึกคักขึ้นอีกครั้ง แต่ในกรณีของ HYPER นั้นมีพื้นฐานเทคโนโลยีรองรับอย่างแท้จริง
เข้าร่วม Presale ของ Bitcoin Hyper ก่อนโอกาสจะหลุดมือ
หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในปีนี้ คุณสามารถเข้าร่วมการขายล่วงหน้าของ Bitcoin Hyper ได้โดยตรงผ่าน เว็บไซต์ทางการของโปรเจกต์ โดยสามารถชำระเงินได้ทั้ง SOL, ETH, USDT, USDC, BNB หรือแม้แต่บัตรเครดิต
โทเคน HYPER ยังสามารถนำไป Stake เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ทันที ผ่านระบบ staking ดั้งเดิมของ Bitcoin Hyper ที่ให้ APY สูงถึง 48%
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการกระเป๋าคริปโตที่ใช้งานง่ายที่สุด ทีมพัฒนาแนะนำ Best Wallet ซึ่งเป็น กระเป๋า Bitcoin และคริปโตที่ดีที่สุด ในตลาดตอนนี้ โดย HYPER ได้รับการจัดอยู่ในหมวด “Upcoming Tokens” ทำให้ติดตามและซื้อขายได้สะดวกตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทรด
หากคุณสนใจ Bitcoin Hyper เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram
