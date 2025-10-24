แรงไม่หยุด! Aster โต 1900% ใน 5 วัน น่าเข้าตอนนี้ไหม?
Aster (ASTER) กลายเป็นดาวเด่นในวงการคริปโตเพียงชั่วข้ามคืน หลังราคาดีดตัวแรงถึง 1900% ภายใน 5 วันเท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจาก Changpeng Zhao (CZ) อดีต CEO ของ Binance ทำให้ Aster ถูกจับตามองในฐานะคู่แข่งคนสำคัญของ Hyperliquid และเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ คำถามสำคัญที่นักลงทุนต่างสงสัยคือ ด้วยราคานี้ยังน่าเข้าอยู่หรือไม่ หรือควรรอจังหวะย่อตัว บทความนี้จะพาไปเจาะลึกทุกแง่มุมเพื่อหาคำตอบว่า Aster อาจเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ได้จริงหรือไม่
เจาะลึก Aster คืออะไร? ไพ่เด็ดของ CZ สู้ศึก Hyperliquid
Aster คือแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไฮบริด (CEX-DEX Hybrid) รุ่นใหม่ที่ผสมผสานความปลอดภัยของการเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เข้ากับประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็วและราบรื่นเหมือนแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ (CEX) โดยโปรเจกต์นี้ถือกำเนิดขึ้นจากการสนับสนุนของ YZilabs (อดีต Binance Labs) และเป็นการควบรวมกิจการระหว่าง APX Finance (ApolloX) กับ Astherus ในช่วงปลายปี 2024
จุดเด่นของ Aster คือการให้บริการทั้งการเทรดแบบ Spot และสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Futures) ที่สามารถใช้เลเวอเรจได้สูงสุดถึง 1001 เท่า ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งอย่าง Hyperliquid ที่ให้เลเวอเรจสูงสุด 40 เท่า นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ “Private Orders” ที่ช่วยให้นักลงทุนรายใหญ่สามารถซ่อนข้อมูลการซื้อขายของตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงมองว่า Aster คือคำตอบของ CZ และ Binance เพื่อมาท้าชิงตำแหน่งผู้นำกับ Hyperliquid ที่กำลังเติบโตอย่างน่ากลัว ปัจจุบัน Aster มีปริมาณการซื้อขายรวมกว่า 525,000 ล้านดอลลาร์ และมีผู้ใช้งานทะลุ 2 ล้านคนไปแล้ว
วิเคราะห์ราคา Aster หลังแรลลี่ 1900% ทำจุดสูงสุดใหม่
ราคาเหรียญ Aster สร้างความฮือฮาอย่างมาก โดยเริ่มซื้อขายที่ราคาเพียง $0.10 ในวันที่ 17 กันยายน และพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) ที่ $1.97 ในวันที่ 21 กันยายน คิดเป็นการเติบโตสูงถึง 1900% ในเวลาเพียง 5 วัน ณ จุดสูงสุดนั้น มูลค่าตลาดของ Aster แตะระดับ 3,260 ล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาดเมื่อปรับลดเต็มที่ (Fully Diluted Market Cap) สูงถึง 15,770 ล้านดอลลาร์
กระแสความร้อนแรงนี้ถูกโหมกระหน่ำโดย CZ ที่ได้โพสต์ชาร์ตราคาของ Aster บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยในอดีตเขาเคยโพสต์เพียง 3 ชาร์ตเท่านั้นคือ Bitcoin, BNB และล่าสุดคือ Aster การกระทำดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและแรงซื้อเข้ามาในเหรียญนี้อย่างมหาศาล
ส่องความเสี่ยง Aster: ปัญหา Tokenomics และการกระจุกตัวของเหรียญ
แม้ว่า Aster จะเปิดตัวได้อย่างสวยงาม แต่ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Tokenomics จากการตรวจสอบพบว่า อุปทานเหรียญทั้งหมดกว่า 88.25% ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเพียง 4 ใบ ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมโดย SafeProxy multisigs ซึ่งในทางทฤษฎีหมายความว่าทีมพัฒนาสามารถเทขายเหรียญจำนวนมหาศาลออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุน
นักวิเคราะห์นามว่า StarPlatinum ได้ชี้ให้เห็นว่ากระเป๋าเงิน 5 อันดับแรกถือครองอุปทานรวมกันถึง 93.5% และมีเพียงกระเป๋าเดียวที่ถือครองเหรียญมากถึง 44.7% ของอุปทานทั้งหมด นอกจากนี้ อุปทานสูงสุดของ Aster ที่ 8,000 ล้านเหรียญ ยังสูงกว่าของ Hyperliquid ที่มีเพียง 1,000 ล้านเหรียญ ซึ่งอาจส่งผลต่อความหายากและศักยภาพการเติบโตของราคาในระยะยาว
คาดการณ์ราคา Aster: ควร FOMO เข้าตอนนี้ หรือรอจังหวะย่อตัว?
สำหรับนักลงทุนที่กำลังคิดจะเข้าซื้อ Aster ในตอนนี้ อาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาได้แสดงสัญญาณอ่อนตัวในรูปแบบ Rising Wedge Pattern ซึ่งเป็นแพทเทิร์นขาลง นอกจากนี้ กราฟรายชั่วโมงยังแสดงให้เห็นสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง การที่ราคาหลุดแนวรับ $1.70 และกำลังทดสอบแนวรับ $1.50 ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐานลงต่อ
เมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญ HYPER ของ Hyperliquid ที่เคยพุ่งขึ้น 17.5 เท่าใน 20 วัน ก่อนจะปรับฐานลงแรงถึง 70% การที่ Aster พุ่งขึ้นเกือบ 20 เท่าใน 5 วัน ก็อาจตามมาด้วยการเทขายทำกำไรครั้งใหญ่เช่นกัน แม้ว่านักวิเคราะห์บางส่วนจะยังคงมองเป้าหมายระยะกลางไว้ที่ $4 และระยะยาวที่ $10 แต่การรอจังหวะให้ราคาปรับฐานเพื่อหาจุดเข้าที่ได้เปรียบกว่าอาจเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้
Best Wallet Token อีกหนึ่งโปรเจกต์ DeFi ที่น่าจับตาแทน Aster
ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงถึง 2,300 ล้านดอลลาร์แล้ว โอกาสที่เหรียญ Aster จะเติบโต 10 เท่าจากจุดนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก ทำให้นักลงทุนแบบ Smart Money เริ่มมองหาทางเลือกอื่นที่มีศักยภาพ หนึ่งในนั้นคือ Best Wallet Token (BEST) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ยังอยู่ในช่วงพรีเซล แต่สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 16 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น
ความสำเร็จของ Hyperliquid และ Aster ได้สร้างกระแสความสนใจในเหรียญ Native Token ของแพลตฟอร์มเทรดดิ้งยุคใหม่ ทำให้โปรเจกต์อย่าง BEST ได้รับความสนใจตามไปด้วย Best Wallet คือกระเป๋าเงินคริปโตแบบ Multi-chain Non-custodial ที่มีแผนจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเทรดแบบครบวงจร รวมถึงการรองรับการเทรดตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งอาจทำให้กลายเป็นคู่แข่งรายต่อไปในตลาด DEX ได้ในอนาคต ด้วยยอดผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) ที่มากกว่า 200,000 คน และอัตราการเติบโตของการติดตั้งแอปรายเดือนที่ 630% ทำให้ BEST ถูกจับตาว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
