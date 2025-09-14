หยุดคิดแบบนี้! Arthur Hayes ชี้กลยุทธ์ Bitcoin ที่ทำให้นักลงทุนพัง
Bitcoin ทำให้รวยเร็ว? ใครคิดแบบนี้อาจต้องคิดใหม่! Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ออกมาเตือนสตินักลงทุน โดยเฉพาะมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดคริปโตด้วยความหวังที่จะรวยทางลัดจากการลงทุนใน BTC โดยเขาย้ำว่าการไล่ตามกำไรระยะสั้นเป็น “กลยุทธ์ที่พ่ายแพ้” และสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงของ BTC ในระยะยาว ซึ่งสวนทางกับความคิดของนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมาก
วิเคราะห์มุมมอง Arthur Hayes: ทำไม Bitcoin ถึงดีกว่าทองคำและหุ้น?
ในบทสัมภาษณ์ล่าสุด Arthur Hayes ได้กล่าวถึงความหลงใหลในการเปรียบเทียบราคา BTC กับสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างหุ้นและทองคำที่กำลังทำสถิติสูงสุดใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาด
ปัจจุบัน ราคา BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $116,007 ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $124,100 ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และทองคำเพิ่งทำสถิติใหม่ที่ $6,587 และ $3,674 ตามลำดับ ทำให้เกิดคำถามว่าทำไม BTC ถึงไม่พุ่งตาม
Hayes โต้แย้งว่า “หลักการของคำถามนั้นมีข้อบกพร่อง” เขาชี้ว่าเมื่อพิจารณาถึงการด้อยค่าของสกุลเงินและภาวะเงินเฟ้อแล้ว “BTC คือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา” เขายกตัวอย่างว่าหากปรับมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยทองคำ ราคาในปัจจุบันยังไม่เข้าใกล้ระดับปี 2008 ด้วยซ้ำ และแม้แต่ S&P 500 ก็ดูอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับทองคำ
สำหรับ Hayes แล้ว BTC คือเกมการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่การเทรดเพื่อรวยเร็ว เขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “ถ้าคุณคิดว่าซื้อ Bitcoin วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้ขับ Lamborghini คุณอาจกำลังจะถูกล้างพอร์ต”
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น เขายังคงเชื่อมั่นว่า BTC จะทำผลงานได้ดีกว่าในระยะยาว โดยเคยคาดการณ์ไว้ว่าราคาอาจสูงถึง $250,000 ภายในสิ้นปี 2025
มุมมองที่แตกต่าง: ราคา BTC แตะ $1 ล้าน ดั่งฝันหรือฝันร้าย?
ในขณะที่ Hayes สนับสนุนการมองภาพระยะยาว ก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับอนาคตของราคา Bitcoin โดย Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital ได้ออกมาเตือนว่าการที่ราคา BTC จะพุ่งไปถึง 1 ล้านดอลลาร์ในเร็วๆ นี้ อาจเป็นสัญญาณของ “วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ” มากกว่าจะเป็นชัยชนะของวงการคริปโต เขาให้ความเห็นว่า “ผมยอมให้ราคา BTC ต่ำลงในสภาวะที่สหรัฐฯ มีเสถียรภาพ ดีกว่าสถานการณ์ตรงกันข้าม”
ในทางกลับกัน Eric Trump ได้ย้ำมุมมองเชิงบวกของเขา โดยคาดการณ์ว่าราคา BTC จะแตะ 1 ล้านดอลลาร์ได้อย่างแน่นอน โดยอ้างถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมุมมองที่แตกต่างกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการประเมินมูลค่าของ BTC
อย่างไรก็ตาม คำเตือนของ Hayes ดูเหมือนจะสวนทางกับแนวโน้มในปัจจุบัน เพราะจากผลสำรวจล่าสุดพบว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวกลายเป็นกลุ่มประชากรหลักที่เข้ามาในตลาดคริปโต โดยมองว่าสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่แค่การลงทุน แต่เป็นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Hayes เชื่อว่าน่าเป็นห่วง
