Cryptonews วงการคริปโต

Arthur Hayes ฟันธง! 3 เหรียญ Altcoin ที่น่าลงทุน มีสิทธิ์พุ่งกว่า 100 เท่าใน 3 ปี พร้อมเหรียญมาแรงที่น่าจับตา

Altcoins
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ประตูทองเปิดเผย 3 เหรียญ Altcoin พร้อม Arthur Hayes นำทาง

Arthur Hayes อดีตซีอีโอของ BitMEX ได้ออกมาสร้างความฮือฮาในวันที่ 28 สิงหาคม ด้วยการคาดการณ์ว่า เหรียญ Altcoin ที่น่าลงทุน บางตัวอาจมีโอกาสทำกำไรได้สูงถึง 100 เท่าภายใน 3 ปีข้างหน้า คำพูดนี้ถูกเผยแพร่ผ่านบล็อกส่วนตัวของเขาและได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอีกครั้ง

ตามการวิเคราะห์ของ Hayes เขามองว่า Ethena (ENA) มีโอกาสพุ่ง 51 เท่า, Ether.fi (ETHFI) อาจโตได้ถึง 34 เท่า และ Hype (HYPE) มีศักยภาพทำกำไรได้มากถึง 126 เท่า โดยทั้งหมดนี้ถูกจับตามองว่าเป็นตัวเลือกเสริมจาก Bitcoin ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญใหม่มาแรง ในตลาดคริปโต

Ethena (ENA) – ศักยภาพเติบโต 51 เท่า

เหรียญแรกที่ Hayes ยกขึ้นมาคือ Ethena (ENA) ซึ่งเขามองว่ามีโอกาสเติบโตได้ถึง 51 เท่า ปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของ USDe (USDE) ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์แบบ Synthetic Dollar ที่ Ethena เป็นผู้พัฒนา ในเวลาไม่ถึง 2 ปี USDe ก้าวขึ้นมาเป็นสเตเบิลคอยน์อันดับ 3 ของตลาดในแง่ปริมาณการหมุนเวียน

Hayes มองว่า หาก Ethena สามารถพัฒนาระบบได้ต่อเนื่อง USDe อาจไต่ขึ้นเหนือ USDC และกลายเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับ USDT ในอนาคต ทำให้ ENA กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ที่น่าลงทุน สำหรับผู้ที่ต้องการเกาะกระแสการเติบโตของตลาดสเตเบิลคอยน์ระดับโลก

Ether.fi (ETHFI) – โอกาสทำกำไร 34 เท่า

เหรียญต่อมาคือ Ether.fi (ETHFI) ที่ Hayes เชื่อว่ามีโอกาสเติบโต 34 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวพันกับระบบ Staking ของ Ethereum และระบบนิเวศ DeFi โดยตรง จุดเด่นอยู่ที่การพัฒนาเป็นโทเค็นสำหรับการใช้จ่าย (Spending Token)

Hayes ชี้ว่า Ether.fi อาจกลายเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างโลกการเงินดิจิทัลกับโลกการใช้จ่ายจริง ผ่านความร่วมมือกับ Visa ในการออกบัตรชำระเงินที่เชื่อมกับคริปโต ETHFI จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับผู้ที่ต้องการเห็นการประยุกต์ใช้คริปโตในชีวิตประจำวัน

Hype (HYPE) – เป้าหมายสูงสุด 126 เท่า

Hype (HYPE) ถูกจัดให้เป็นโปรเจกต์ที่ Hayes มีความมั่นใจมากที่สุด โดยเขาคาดการณ์ว่าเหรียญนี้สามารถเติบโตได้ถึง 126 เท่า Hype ถูกสร้างบนบล็อกเชน L1 ที่ออกแบบมาสำหรับการเทรดฟิวเจอร์แบบไร้วันหมดอายุ (Perpetual Futures) และยังเปิดโอกาสให้มีเลเวอเรจแบบไร้ข้อจำกัด

จุดที่น่าจับตาคือ Hype มีโมเดลรายได้จากค่าธรรมเนียมและปริมาณ Open Interest ที่ขยายตัวต่อเนื่อง หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป Hype อาจกลายเป็นแพลตฟอร์มที่แซง Binance ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนาดตลาดสเตเบิลคอยน์ทั่วโลกถูกคาดว่าจะโตแตะ 10 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2028

นี่คือหนึ่งใน เหรียญ Altcoin ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะโมเดลธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลของตลาดคริปโตทั้งหมด

Bitcoin Hyper (HYPER) – ความเป็นไปได้ใหม่บนโลก BTC

นอกเหนือจากการคาดการณ์เกี่ยวกับ Altcoin แล้ว Hayes ยังให้ความสนใจกับโปรเจกต์ในฝั่ง Bitcoin โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper (HYPER) ที่กำลังสร้างกระแสแรงในฐานะ BTC Layer-2 ที่แตกต่าง

Bitcoin Hyper Presale เร็วที่สุด ระดมทุนทะลุ 13 ล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลใน Whitepaper, HYPER ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อให้สามารถรัน Smart Contract ได้อย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ Bitcoin Ecosystem รองรับทั้ง DeFi และ NFT ได้จริง การซื้อ HYPER สามารถทำได้ด้วย ETH, USDT และ BNB โดยขณะนี้การ Presale สามารถระดมทุนทะลุ 13.4 ล้านดอลลาร์แล้ว และเตรียมเปิด Mainnet ในไตรมาส 3 ปี 2025

HYPER ถูกมองว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ Bitcoin Ecosystem โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลงทุนใน เหรียญ Presale ที่ต้องจับตา ซึ่งมีพื้นฐานโยงกับ Bitcoin โดยตรง

ไปยัง BTC Hyper

สรุป

แม้ Hayes จะยอมรับว่าความแม่นยำในการคาดการณ์ของเขามีเพียง 25% แต่การคาดการณ์ครั้งนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อจิตวิทยาตลาด และกระตุ้นให้นักลงทุนหันมามองหาโอกาสใหม่ๆ ใน Altcoin ทั้ง Ethena, Ether.fi, Hype และ Bitcoin Hyper ล้วนเป็นโปรเจกต์ที่อาจเปลี่ยนแปลงสมการของตลาดคริปโตในอีก 3 ปีข้างหน้า

การมองหาโครงการใหม่ๆ ที่น่าลงทุนเหล่านี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้ก่อนใคร

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
