นวค.ลั่น Dogecoin มีโอกาสแตะ $1 หากทะลุผ่านแนวต้านสำเร็จ!

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
พร้อมหรือยัง? นวค.ชี้กราฟ Dogecoin ปรากฏสัญญาณการกลับตัว!

Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัว เพราะการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคล่าสุดบ่งชี้ถึงโอกาสในการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่

นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคชี้ให้เห็นถึงเส้นทางของ Dogecoin สู่เป้าหมายราคา 1 ดอลลาร์ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาอย่างยาวนานได้สำเร็จ

วิเคราะห์ Dogecoin ทะลุกรอบขาลง

ขอบคุณรูปภาพจาก MMBTtrader

จากการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนราย 3 วันโดย MMBTtrader พบว่า Dogecoin ได้ทะลุออกจากช่องขนานขาลง (Descending Parallel Channel) ซึ่งเป็นกรอบราคาที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024

การทะลุครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดจากแรงขายที่ถูกดำเนินอย่างต่อเนื่องไปสู่ทิศทางใหม่

หลังจากที่ Dogecoin ทะลุกรอบดังกล่าวขึ้นมาได้สำเร็จ ราคาได้มีการย่อตัวกลับลงมาทดสอบบริเวณเส้นแนวโน้มด้านบนของช่องขนานอีกครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการยืนยันว่าฝั่งกระทิงได้กลับเข้ามาควบคุมตลาดแล้วอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ราคาของ Dogecoin ได้กลับมาทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณระดับ Fibonacci Retracement 0.618 หรือประมาณ 0.188 ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นและปิดแท่งเทียน 3 วันเป็นบวกติดต่อกันถึง 3 แท่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่าแรงขายจากนักลงทุนที่ใช้ Leverage สูง ๆ ได้หมดไปแล้ว ทำให้ราคา Dogecoin อยู่ในสถานะที่พร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นต่อไป

เปิดเส้นทางสู่ 1 ดอลลาร์ — Dogecoin ต้องผ่านด่านไหนบ้าง?

ขอบคุณรูปภาพจาก TradingView

เมื่อ Dogecoin ดูเหมือนจะดีดตัวขึ้นจากการทดสอบแนวรับได้สำเร็จ นักวิเคราะห์ได้ชี้เป้าหมายราคาสำคัญบนเส้นทางสู่ 1 ดอลลาร์

โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ 0.32 ดอลลาร์ซึ่งตรงกับแนวต้าน Fibonacci 0.236 และเคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในอดีต หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้สำเร็จจะถือเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม ด่านที่สำคัญที่สุดที่ต้องจับตาคือแนวต้านบริเวณ 0.40 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์มองว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านระดับราคานี้ไปได้ จะเป็นการยืนยันสภาวะตลาดกระทิงและจะปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตครั้งใหญ่ไปสู่แนวต้านถัดไปที่ 0.73 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์ และ 1 ดอลลาร์ตามลำดับ

จับตา Pepenode เหรียญมีมมาใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเช่นกัน

หนึ่งในโครงการที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้คือ Pepenode เหรียญมีมมาใหม่ที่มาพร้อมกับแนวคิด “MINE-TO-EARN” ตัวแรกของโลก

Pepenode พลิกโฉมการพรีเซลแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อด้วยการผสมผสานเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) เข้ากับระบบการ Stake ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง ‘เหมืองเสมือน’ และเริ่มรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อโดยไม่ต้องรอจนถึงช่วงแจกจ่ายโทเคน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ด้วยระบบการเผาเหรียญโทเคนสูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ในการซื้อและอัปเกรด ยิ่งทำให้ Pepenode มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในระยะยาว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเหรียญ

รอบพรีของ Pepenode ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 40,000 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพในโมเดลเกมจำลองการขุดนี้

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญทางเลือกนอกเหนือจาก Dogecoin และต้องการเข้าร่วมโครงการที่มีโอกาสเติบโตสูงตั้งแต่ช่วงแรก นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากราคาพรีเซลจะปรับตัวสูงขึ้นในแต่ละรอบ

ไปยัง Pepenode

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
