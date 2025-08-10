นวค.ลั่น Dogecoin มีโอกาสแตะ $1 หากทะลุผ่านแนวต้านสำเร็จ!
Dogecoin กำลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัว เพราะการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคล่าสุดบ่งชี้ถึงโอกาสในการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่
นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคชี้ให้เห็นถึงเส้นทางของ Dogecoin สู่เป้าหมายราคา 1 ดอลลาร์ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาอย่างยาวนานได้สำเร็จ
วิเคราะห์ Dogecoin ทะลุกรอบขาลง
จากการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนราย 3 วันโดย MMBTtrader พบว่า Dogecoin ได้ทะลุออกจากช่องขนานขาลง (Descending Parallel Channel) ซึ่งเป็นกรอบราคาที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024
การทะลุครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดจากแรงขายที่ถูกดำเนินอย่างต่อเนื่องไปสู่ทิศทางใหม่
หลังจากที่ Dogecoin ทะลุกรอบดังกล่าวขึ้นมาได้สำเร็จ ราคาได้มีการย่อตัวกลับลงมาทดสอบบริเวณเส้นแนวโน้มด้านบนของช่องขนานอีกครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการยืนยันว่าฝั่งกระทิงได้กลับเข้ามาควบคุมตลาดแล้วอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ราคาของ Dogecoin ได้กลับมาทดสอบแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณระดับ Fibonacci Retracement 0.618 หรือประมาณ 0.188 ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นและปิดแท่งเทียน 3 วันเป็นบวกติดต่อกันถึง 3 แท่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่าแรงขายจากนักลงทุนที่ใช้ Leverage สูง ๆ ได้หมดไปแล้ว ทำให้ราคา Dogecoin อยู่ในสถานะที่พร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นต่อไป
เปิดเส้นทางสู่ 1 ดอลลาร์ — Dogecoin ต้องผ่านด่านไหนบ้าง?
เมื่อ Dogecoin ดูเหมือนจะดีดตัวขึ้นจากการทดสอบแนวรับได้สำเร็จ นักวิเคราะห์ได้ชี้เป้าหมายราคาสำคัญบนเส้นทางสู่ 1 ดอลลาร์
โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ 0.32 ดอลลาร์ซึ่งตรงกับแนวต้าน Fibonacci 0.236 และเคยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในอดีต หาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านนี้ได้สำเร็จจะถือเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด่านที่สำคัญที่สุดที่ต้องจับตาคือแนวต้านบริเวณ 0.40 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์มองว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุผ่านระดับราคานี้ไปได้ จะเป็นการยืนยันสภาวะตลาดกระทิงและจะปลดล็อกศักยภาพในการเติบโตครั้งใหญ่ไปสู่แนวต้านถัดไปที่ 0.73 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์ และ 1 ดอลลาร์ตามลำดับ
จับตา Pepenode เหรียญมีมมาใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเช่นกัน
หนึ่งในโครงการที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้คือ Pepenode เหรียญมีมมาใหม่ที่มาพร้อมกับแนวคิด “MINE-TO-EARN” ตัวแรกของโลก
Pepenode พลิกโฉมการพรีเซลแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อด้วยการผสมผสานเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) เข้ากับระบบการ Stake ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง ‘เหมืองเสมือน’ และเริ่มรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อโดยไม่ต้องรอจนถึงช่วงแจกจ่ายโทเคน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
ด้วยระบบการเผาเหรียญโทเคนสูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ในการซื้อและอัปเกรด ยิ่งทำให้ Pepenode มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในระยะยาว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเหรียญ
รอบพรีของ Pepenode ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 40,000 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพในโมเดลเกมจำลองการขุดนี้
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเหรียญทางเลือกนอกเหนือจาก Dogecoin และต้องการเข้าร่วมโครงการที่มีโอกาสเติบโตสูงตั้งแต่ช่วงแรก นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากราคาพรีเซลจะปรับตัวสูงขึ้นในแต่ละรอบไปยัง Pepenode
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม