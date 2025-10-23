BTC $109,277.40 1.16%
Dogecoin

เหลือจะเชื่อ! นักวิเคราะห์คาด Dogecoin อาจแตะ $3.25 ใน 3 เดือน

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

วงการคริปโตกำลังจับตามอง Dogecoin อย่างใกล้ชิด หลังนักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจมีโอกาสพุ่งทะยานอย่างรุนแรงถึง 1,500% ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนข้างหน้า

การวิเคราะห์นี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชน Dogecoin เป็นอย่างมาก โดยมีการชี้ไปที่ปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างที่อาจเป็นตัวจุดชนวนให้ราชาแห่ง Meme Coin สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

เจาะลึกเป้าหมายราคา Dogecoin ที่ 3.25 ดอลลาร์ใน 3 เดือน

นักวิเคราะห์ Anthony ได้สร้างความฮือฮาผ่านโพสต์บน X โดยระบุว่า Dogecoin มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นไปถึง 3.25 ดอลลาร์ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งหากเป็นจริง จะหมายถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 1,500% จากระดับราคาปัจจุบันที่ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 0.19 ดอลลาร์

เป้าหมายดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ยังเป็นการทำลายสถิติราคาสูงสุดตลอดกาลเดิมของ Dogecoin ที่เคยทำไว้ที่ 0.73 ดอลลาร์

แม้ว่านักวิเคราะห์ไม่ได้ระบุถึงปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนราคาในโพสต์แรก แต่การคาดการณ์ราคา Dogecoin ที่สูงอย่างน่าทึ่งเช่นนี้ก็ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในตลาดอย่างกว้างขวาง

เปิดปัจจัยหนุน Tesla และ Dogecoin ETF จะดันราคาจริงหรือ?

เขาได้แสดงการคาดการณ์ในอีกโพสต์หนึ่งว่าหาก Tesla เริ่มยอมรับการชำระเงินด้วย Dogecoin เขาเชื่อว่าข่าวนี้อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าจากราคาปัจจุบัน นี่จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามอง

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากอีลอน มัสก์ (Elon Musk) หรือ Tesla เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการนำ Dogecoin ไปใช้ในระบบการชำระเงินของ X ของมัสก์ก็ยังคงเป็นที่น่าจับตา ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นปัจจัยบวกมหาศาลต่อราคาเหรียญ

อีกหนึ่งความหวังสำคัญคือกองทุน Dogecoin ETF ซึ่งเขามองว่าจะช่วยเปิดประตูให้กระแสเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของ Dogecoin ได้โดยตรง

ล่าสุดนี้ Rex-Osprey ได้เปิดตัว ETF Dogecoin ไปแล้วและมีปริมาณการซื้อขายกว่า 54 ล้านดอลลาร์ในวันแรก แสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของ Dogecoin

วิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณกระทิงของ Dogecoin เริ่มปรากฏ

ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์อีกราย EtherNasyonaL ได้ชี้ให้เห็นว่าราคา Dogecoin กำลังสะสมกำลังบนแนวโน้มขาขึ้น โดยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วันได้อย่างแข็งแกร่ง และยังสามารถทะลุกรอบ Falling Channel พร้อมกลับมาทดสอบแนวรับได้สำเร็จ

เขาชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นรูปแบบที่ดูคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในรอบขาขึ้นครั้งใหญ่ 2 รอบก่อนหน้านี้และเขาชี้เป้าหมายขาขึ้นรอบนี้ไว้ที่ 1.9 ดอลลาร์

ขณะที่ในระยะสั้น นักวิเคราะห์ Crypto Kaleo คาดการณ์ว่าราคา Dogecoin จะกลับไปทดสอบที่ระดับ 0.25 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าในช่วงที่โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตโดยรวม ราคา Dogecoin ได้ร่วงลงมาจาก 0.20 ดอลลาร์สู่ระดับ 0.10 ดอลลาร์และดีดตัวไปที่ 0.17 ดอลลาร์ ซึ่งเขามองว่าราคายังมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีก

ภาพรวมตลาดและสถานการณ์ราคา Dogecoin ปัจจุบัน

จากข้อมูลของ CoinMarketCap ณ เวลาที่รายงาน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.19 ดอลลาร์ ซึ่งมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนในระยะสั้นของตลาด แต่ในภาพรวม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่ออนาคตของ Dogecoin

แม้จะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและความผันผวนของตลาด แต่สัญญาณทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การยอมรับจาก Tesla หรือ ETF ยังคงเป็นความหวังสำคัญที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากยังคงจับตาดู Dogecoin อย่างใกล้ชิด และลุ้นให้ราคาพุ่งทะยานสู่เป้าหมายที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-is-headed-to-3-25/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
