เหลือจะเชื่อ! นักวิเคราะห์คาด Dogecoin อาจแตะ $3.25 ใน 3 เดือน
วงการคริปโตกำลังจับตามอง Dogecoin อย่างใกล้ชิด หลังนักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาคาดการณ์ว่า Dogecoin อาจมีโอกาสพุ่งทะยานอย่างรุนแรงถึง 1,500% ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือนข้างหน้า
การวิเคราะห์นี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชน Dogecoin เป็นอย่างมาก โดยมีการชี้ไปที่ปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างที่อาจเป็นตัวจุดชนวนให้ราชาแห่ง Meme Coin สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
เจาะลึกเป้าหมายราคา Dogecoin ที่ 3.25 ดอลลาร์ใน 3 เดือน
นักวิเคราะห์ Anthony ได้สร้างความฮือฮาผ่านโพสต์บน X โดยระบุว่า Dogecoin มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นไปถึง 3.25 ดอลลาร์ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งหากเป็นจริง จะหมายถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 1,500% จากระดับราคาปัจจุบันที่ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 0.19 ดอลลาร์
เป้าหมายดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ยังเป็นการทำลายสถิติราคาสูงสุดตลอดกาลเดิมของ Dogecoin ที่เคยทำไว้ที่ 0.73 ดอลลาร์
แม้ว่านักวิเคราะห์ไม่ได้ระบุถึงปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนราคาในโพสต์แรก แต่การคาดการณ์ราคา Dogecoin ที่สูงอย่างน่าทึ่งเช่นนี้ก็ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในตลาดอย่างกว้างขวาง
เปิดปัจจัยหนุน Tesla และ Dogecoin ETF จะดันราคาจริงหรือ?
เขาได้แสดงการคาดการณ์ในอีกโพสต์หนึ่งว่าหาก Tesla เริ่มยอมรับการชำระเงินด้วย Dogecoin เขาเชื่อว่าข่าวนี้อาจผลักดันให้ราคา Dogecoin เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่าจากราคาปัจจุบัน นี่จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายคนจับตามอง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากอีลอน มัสก์ (Elon Musk) หรือ Tesla เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการนำ Dogecoin ไปใช้ในระบบการชำระเงินของ X ของมัสก์ก็ยังคงเป็นที่น่าจับตา ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นปัจจัยบวกมหาศาลต่อราคาเหรียญ
อีกหนึ่งความหวังสำคัญคือกองทุน Dogecoin ETF ซึ่งเขามองว่าจะช่วยเปิดประตูให้กระแสเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของ Dogecoin ได้โดยตรง
ล่าสุดนี้ Rex-Osprey ได้เปิดตัว ETF Dogecoin ไปแล้วและมีปริมาณการซื้อขายกว่า 54 ล้านดอลลาร์ในวันแรก แสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของ Dogecoin
วิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณกระทิงของ Dogecoin เริ่มปรากฏ
ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์อีกราย EtherNasyonaL ได้ชี้ให้เห็นว่าราคา Dogecoin กำลังสะสมกำลังบนแนวโน้มขาขึ้น โดยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วันได้อย่างแข็งแกร่ง และยังสามารถทะลุกรอบ Falling Channel พร้อมกลับมาทดสอบแนวรับได้สำเร็จ
เขาชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นรูปแบบที่ดูคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในรอบขาขึ้นครั้งใหญ่ 2 รอบก่อนหน้านี้และเขาชี้เป้าหมายขาขึ้นรอบนี้ไว้ที่ 1.9 ดอลลาร์
ขณะที่ในระยะสั้น นักวิเคราะห์ Crypto Kaleo คาดการณ์ว่าราคา Dogecoin จะกลับไปทดสอบที่ระดับ 0.25 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าในช่วงที่โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตโดยรวม ราคา Dogecoin ได้ร่วงลงมาจาก 0.20 ดอลลาร์สู่ระดับ 0.10 ดอลลาร์และดีดตัวไปที่ 0.17 ดอลลาร์ ซึ่งเขามองว่าราคายังมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีก
ภาพรวมตลาดและสถานการณ์ราคา Dogecoin ปัจจุบัน
จากข้อมูลของ CoinMarketCap ณ เวลาที่รายงาน ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.19 ดอลลาร์ ซึ่งมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนในระยะสั้นของตลาด แต่ในภาพรวม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่ออนาคตของ Dogecoin
แม้จะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและความผันผวนของตลาด แต่สัญญาณทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การยอมรับจาก Tesla หรือ ETF ยังคงเป็นความหวังสำคัญที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากยังคงจับตาดู Dogecoin อย่างใกล้ชิด และลุ้นให้ราคาพุ่งทะยานสู่เป้าหมายที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้
