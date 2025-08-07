BTC $116,414.20 1.24%
พูดเป็นเล่น! นวค.ลั่น Dogecoin ขาลงจบแล้วพร้อมมุ่งหน้าสู่ $5!

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
พร้อมหรือยัง? นวค.ชี้กราฟ Dogecoin ปรากฏสัญญาณการกลับตัว!

แม้ว่า Dogecoin เผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นสัญญาณว่าวัฏจักรขาลงอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วและบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาอาจทะยานครั้งใหญ่สู่เป้าหมายใหม่ที่ระดับ 5 ดอลลาร์

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin ในอดีต: สัญญาณสู่เป้าหมาย 5 ดอลลาร์มาแล้ว?

นักวิเคราะห์ชื่อดัง CryptoELITES ได้เปิดเผยมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของราคา Dogecoin ผ่าน X โดยชี้ว่า Dogecoin อาจกำลังเดินตามเส้นทางสู่เป้าหมายขาขึ้นครั้งสำคัญที่ระดับราคา 5 ดอลลาร์

จากการวิเคราะห์ของเขา กราฟราคา Dogecoin ในระยะยาวได้แสดงรูปแบบที่เรียกว่า ‘Descending Triangle’ หรือสามเหลี่ยมขาลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยในอดีต ทุกครั้งที่ราคาทะลุออกจากกรอบสามเหลี่ยมนี้มักจะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง ซึ่งแต่ละครั้งก็สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่ารอบก่อนหน้าได้เสมอ

ปัจจุบัน กราฟราคา Dogecoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงอีกครั้ง หลังจากช่วงพักตัวนับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2021 ตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณโซนเบรกเอาต์ ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์มาแล้ว

หากรูปแบบในอดีตเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้ง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ Dogecoin จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถึง 5.14 ดอลลาร์

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-crash-could-end-soon/

Maxi Doge เหรียญมีม ‘Doge’ เวอร์ชันเล่นกล้ามที่อาจมาแรงแซงหน้า Dogecoin?

Maxi Doge

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และหนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ($MAXI) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

Maxi Doge คือเหรียญมีมบน Ethereum ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Alpha Dog” สายยิมบ้าพลัง สะท้อนวัฒนธรรมของเทรดเดอร์ที่ “เล่นแรง เขียวให้สุด และไม่หยุดจนกว่าจะชนะ”

จุดเด่นของโครงการ Maxi Doge คือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเป็นไวรัลสูง พร้อมกลยุทธ์การตลาดที่แหวกแนวผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครองโทเคนถึง 25% ของอุปทานทั้งหมด

สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge แตกต่างคือการเปิดพรีเซลอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงในราคาเริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์ซึ่งราคาจะถูกปรับขึ้นทุก 5 วัน

การขาย Maxi Doge รอบพรีเซลประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยระดมทุนได้มากกว่า 450,000 ดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

