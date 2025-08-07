พูดเป็นเล่น! นวค.ลั่น Dogecoin ขาลงจบแล้วพร้อมมุ่งหน้าสู่ $5!
แม้ว่า Dogecoin เผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นสัญญาณว่าวัฏจักรขาลงอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วและบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาอาจทะยานครั้งใหญ่สู่เป้าหมายใหม่ที่ระดับ 5 ดอลลาร์
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin ในอดีต: สัญญาณสู่เป้าหมาย 5 ดอลลาร์มาแล้ว?
นักวิเคราะห์ชื่อดัง CryptoELITES ได้เปิดเผยมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของราคา Dogecoin ผ่าน X โดยชี้ว่า Dogecoin อาจกำลังเดินตามเส้นทางสู่เป้าหมายขาขึ้นครั้งสำคัญที่ระดับราคา 5 ดอลลาร์
จากการวิเคราะห์ของเขา กราฟราคา Dogecoin ในระยะยาวได้แสดงรูปแบบที่เรียกว่า ‘Descending Triangle’ หรือสามเหลี่ยมขาลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
โดยในอดีต ทุกครั้งที่ราคาทะลุออกจากกรอบสามเหลี่ยมนี้มักจะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรุนแรง ซึ่งแต่ละครั้งก็สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่ารอบก่อนหน้าได้เสมอ
ปัจจุบัน กราฟราคา Dogecoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงอีกครั้ง หลังจากช่วงพักตัวนับตั้งแต่จุดสูงสุดในปี 2021 ตอนนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณโซนเบรกเอาต์ ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดการพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์มาแล้ว
หากรูปแบบในอดีตเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้ง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ Dogecoin จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถึง 5.14 ดอลลาร์
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-crash-could-end-soon/
Maxi Doge เหรียญมีม ‘Doge’ เวอร์ชันเล่นกล้ามที่อาจมาแรงแซงหน้า Dogecoin?
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาดเหรียญมีมตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และหนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ($MAXI) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
Maxi Doge คือเหรียญมีมบน Ethereum ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Alpha Dog” สายยิมบ้าพลัง สะท้อนวัฒนธรรมของเทรดเดอร์ที่ “เล่นแรง เขียวให้สุด และไม่หยุดจนกว่าจะชนะ”
จุดเด่นของโครงการ Maxi Doge คือการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีโอกาสเป็นไวรัลสูง พร้อมกลยุทธ์การตลาดที่แหวกแนวผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครองโทเคนถึง 25% ของอุปทานทั้งหมด
สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge แตกต่างคือการเปิดพรีเซลอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงในราคาเริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์ซึ่งราคาจะถูกปรับขึ้นทุก 5 วัน
การขาย Maxi Doge รอบพรีเซลประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยระดมทุนได้มากกว่า 450,000 ดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมที่จะมาแซง Dogecoin”
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 5 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
- XRP พาตลาดคริปโตฟื้นตัว ขณะที่ BTC แตะใกล้ $115K แต่ภาษีทรัมป์บั่นทอนบรรยากาศขาขึ้น
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 5 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
- XRP พาตลาดคริปโตฟื้นตัว ขณะที่ BTC แตะใกล้ $115K แต่ภาษีทรัมป์บั่นทอนบรรยากาศขาขึ้น