Dogecoin

ลุ้นพุ่งแรงซ้ำ? นวค.ชี้ Dogecoin เข้าสู่โซนซื้อที่เคยเกิดตลาดกระทิงอีกครั้ง!

Dogecoin
Somchai Wang
Somchai Wang
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ลุ้นกลับตัวแรง? นวค.ชี้จุดเข้าซื้อที่คุ้มค่าความเสี่ยง!

Dogecoin กำลังเคลื่อนไหวในโซนราคาที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ชี้ให้เห็นว่า Dogecoin ได้เข้าสู่ “โซนซื้อที่แข็งแกร่งในอดีต” ซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง

สัญญาณนี้กำลังปลุกความหวังของนักลงทุนว่าเราอาจได้เห็น Dogecoin พุ่งทะยานอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้!

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin จากสัญญาณจาก Ascending Channel ในอดีต

นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้แบ่งปันกราฟราคาของ Dogecoin ในกรอบเวลารายสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบที่เรียกว่า “Ascending Channel” หรือกรอบราคาขาขึ้นที่ดำเนินมาเกือบทศวรรษ

รูปแบบนี้เกิดจากเส้นแนวโน้ม 2 เส้นที่ขนานกันและมีความชันขึ้น โดยเส้นบนทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และเส้นล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ

จากข้อมูลในอดีต แม้ว่าราคา Dogecoin มีการหลุดลงมาใต้เส้นแนวรับล่างของกรอบราคานี้บ้าง แต่ทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้หรือแตะโซนดังกล่าว นักวิเคราะห์เรียกว่า “โซนซื้อที่แข็งแกร่งในอดีต” ที่มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นขาขึ้นและนำไปสู่ตลาดกระทิงครั้งสำคัญเสมอ

ปัจจุบัน ราคาของ Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ในโซนสำคัญนี้อีกครั้ง ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอย และนี่อาจเป็นโอกาสในการเข้าสะสมก่อนที่ราคาจะดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

จับตา Dogecoin จะสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่?

คำถามสำคัญในตอนนีคือ Dogecoin จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อีกครั้งหรือไม่ เพราะแม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคจะดูเป็นบวกอย่างมาก แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่

จากข้อมูลล่าสุด ราคา Dogecoin ได้พยายามที่จะกลับเข้าไปในกรอบ Ascending Channel หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีแรงต้านทานอยู่

นักลงทุนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า Dogecoin จะสามารถทะลุแนวต้านและกลับเข้าไปในกรอบราคาขาขึ้นได้สำเร็จหรือไม่ หากทำได้ นี่อาจเป็นสัญญาณยืนยันการเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่ แต่หากไม่สามารถทำได้ รูปแบบในอดีตก็อาจไม่เกิดขึ้นในรอบนี้

ณ เวลาที่รายงาน Dogecoin มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดหลังจากที่ราคาได้ย่อตัวลงมาในโซนที่น่าสนใจนี้

การเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินทิศทางของ Dogecoin ในระยะกลางถึงยาว

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-past-bull-runs-have-taken-off-analyst/

จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin

พี่ใหญ่ DOGE ขยับ วาฬปั๊ม MAXI DOGE ทะลุ $450K ในพริบตา

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่กำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจ ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมน้องใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง และหนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ที่กำลังสร้างกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วในชุมชนคริปโต

Maxi Doge ถูกมองว่าเป็น “เหรียญชิบะที่จะแซง Dogecoin” มาในคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายยิมที่บ้าพลังและคลั่งกราฟ สะท้อนวัฒนธรรมเทรดเดอร์ที่ “เล่นแรงและเขียวให้สุด”

ความน่าสนใจของ Maxi Doge คือการถูกวางแผนที่จะนำขึ้นสู่กระดานเทรดที่มี Leverage สูงสุด 1,000x ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันราคาให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และการนำเสนอผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุดถึง 800% ต่อปี

การขาย Maxi Doge รอบพรีเซลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะยอดระดมทุนได้ทะลุ 500,000 ดอลลาร์หลังจากการเปิดตัวเพียง 7 วัน

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge มีโอกาสพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญทางเลือกที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ นอกเหนือจาก Dogecoin ในตลาดกระทิงรอบนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ

XRP ข่าวล่าสุด
XRP จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ไหม?
XRP ข่าวล่าสุด
SEC กับ Ripple ยุติข้อพิพาททางกฎหมาย หลังยกเลิกการยื่นอุทธรณ์
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
