ลุ้นพุ่งแรงซ้ำ? นวค.ชี้ Dogecoin เข้าสู่โซนซื้อที่เคยเกิดตลาดกระทิงอีกครั้ง!
Dogecoin กำลังเคลื่อนไหวในโซนราคาที่น่าจับตาอย่างยิ่ง โดยนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ชี้ให้เห็นว่า Dogecoin ได้เข้าสู่ “โซนซื้อที่แข็งแกร่งในอดีต” ซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง
สัญญาณนี้กำลังปลุกความหวังของนักลงทุนว่าเราอาจได้เห็น Dogecoin พุ่งทะยานอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้!
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin จากสัญญาณจาก Ascending Channel ในอดีต
นักวิเคราะห์นามแฝง Ali Martinez ได้แบ่งปันกราฟราคาของ Dogecoin ในกรอบเวลารายสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นรูปแบบที่เรียกว่า “Ascending Channel” หรือกรอบราคาขาขึ้นที่ดำเนินมาเกือบทศวรรษ
รูปแบบนี้เกิดจากเส้นแนวโน้ม 2 เส้นที่ขนานกันและมีความชันขึ้น โดยเส้นบนทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และเส้นล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ
จากข้อมูลในอดีต แม้ว่าราคา Dogecoin มีการหลุดลงมาใต้เส้นแนวรับล่างของกรอบราคานี้บ้าง แต่ทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้หรือแตะโซนดังกล่าว นักวิเคราะห์เรียกว่า “โซนซื้อที่แข็งแกร่งในอดีต” ที่มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นขาขึ้นและนำไปสู่ตลาดกระทิงครั้งสำคัญเสมอ
ปัจจุบัน ราคาของ Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ในโซนสำคัญนี้อีกครั้ง ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอย และนี่อาจเป็นโอกาสในการเข้าสะสมก่อนที่ราคาจะดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
จับตา Dogecoin จะสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่?
คำถามสำคัญในตอนนีคือ Dogecoin จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อีกครั้งหรือไม่ เพราะแม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคจะดูเป็นบวกอย่างมาก แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่
จากข้อมูลล่าสุด ราคา Dogecoin ได้พยายามที่จะกลับเข้าไปในกรอบ Ascending Channel หลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีแรงต้านทานอยู่
นักลงทุนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า Dogecoin จะสามารถทะลุแนวต้านและกลับเข้าไปในกรอบราคาขาขึ้นได้สำเร็จหรือไม่ หากทำได้ นี่อาจเป็นสัญญาณยืนยันการเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่ แต่หากไม่สามารถทำได้ รูปแบบในอดีตก็อาจไม่เกิดขึ้นในรอบนี้
ณ เวลาที่รายงาน Dogecoin มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.21 ดอลลาร์ซึ่งปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดหลังจากที่ราคาได้ย่อตัวลงมาในโซนที่น่าสนใจนี้
การเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินทิศทางของ Dogecoin ในระยะกลางถึงยาว
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-past-bull-runs-have-taken-off-analyst/
จับตา Maxi Doge เหรียญมีมน้องใหม่ที่อาจแซงหน้า Dogecoin
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Dogecoin ที่กำลังอยู่ในจุดที่น่าสนใจ ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมน้องใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง และหนึ่งในนั้นคือ Maxi Doge ที่กำลังสร้างกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วในชุมชนคริปโต
Maxi Doge ถูกมองว่าเป็น “เหรียญชิบะที่จะแซง Dogecoin” มาในคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายยิมที่บ้าพลังและคลั่งกราฟ สะท้อนวัฒนธรรมเทรดเดอร์ที่ “เล่นแรงและเขียวให้สุด”
ความน่าสนใจของ Maxi Doge คือการถูกวางแผนที่จะนำขึ้นสู่กระดานเทรดที่มี Leverage สูงสุด 1,000x ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันราคาให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และการนำเสนอผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุดถึง 800% ต่อปี
การขาย Maxi Doge รอบพรีเซลได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะยอดระดมทุนได้ทะลุ 500,000 ดอลลาร์หลังจากการเปิดตัวเพียง 7 วัน
นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge มีโอกาสพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญทางเลือกที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ นอกเหนือจาก Dogecoin ในตลาดกระทิงรอบนี้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge และวิธีการซื้อโทเคนรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 7 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 8 สิงหาคม 2025
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 6 สิงหาคม 2025
- การโหวต SEC จะจุดไฟให้ XRP พุ่ง หรือเปิดฉากแรงขาย? ขณะ BTC แตะ $115K
- ตลาดแดง! Bitcoin, Dogecoin และ XRP ร่วงตามหุ้น นักวิเคราะห์แนะ “ช้อนซื้อ”
