BTC $116,455.47 -0.23%
ETH $4,257.35 5.12%
SOL $181.85 2.38%
PEPE $0.000012 4.45%
SHIB $0.000013 4.43%
BNB $804.98 1.22%
DOGE $0.24 6.29%
XRP $3.26 -1.38%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Kaleo คาดการณ์ Dogecoin จ่อทะยานแรงหลังราคากลับสู่ $0.24

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
นักวิเคราะห์ชี้ Dogecoin มีลุ้นพุ่ง 500% จับตา Maxi Doge จ่อแซงหน้า

Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดอีกครั้ง หลังราคาดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรงทะลุระดับ 0.24 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

การฟื้นตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ Dogecoin มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นแซงหน้าเหรียญคริปโต 10 อันดับแรกเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการวิเคราะห์ที่น่าตื่นเต้นจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง Kaleo ที่คาดการณ์ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพุ่งทะยานครั้งประวัติศาสตร์ของ Dogecoin!

วิเคราะห์ราคา Dogecoin ทำไมถึงกลับมาพุ่งแรง?

ราคา Dogecoin กลับมาเป็นที่จับตามองหลังจากพุ่งขึ้นกว่า 8% ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด แตะระดับสูงสุดที่ 0.24 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 วันติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม โดยฟื้นตัวจากระดับ 0.18 ดอลลาร์

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ Dogecoin กลายเป็นเหรียญที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด โดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นกว่า 23% แซงหน้า Ethereum ที่เพิ่มขึ้น 20% และ Cardano ที่เพิ่มขึ้น 15%

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟื้นตัวของราคา Dogecoin ครั้งนี้คือการเข้าสะสมของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ โดยข้อมูลจากนักวิเคราะห์คริปโต Ali Martinez เปิดเผยว่ามีการเข้าซื้อ Dogecoin มากถึง 230,000,000 DOGE ภายใน 24 ชั่วโมง

การเคลื่อนไหวนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม ‘Smart Money’ กำลังเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

Kaleo คาดการณ์ Dogecoin อาจทำซ้ำรอยประวัติศาสตร์ปี 2020

Kaleo นักเทรดและนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาแสดงควาคิดเห็นผ่าน X ว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ในอีกไม่ช้า

เขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อ Dogecoin เริ่มมีแรงส่ง มักจะ “ใช้เวลาเพียงวันเดียวหรือน้อยกว่านั้นในการวิ่งกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิม” ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความผันผวนและโมเมนตัมที่รุนแรงของเหรียญ

ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ของ Kaleo คือการเปรียบเทียบสถานการณ์ของ Dogecoin ในปัจจุบันกับช่วงต้นเดือนธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานอย่างมหาศาลถึง 26,000%

เขามองว่าราคา Dogecoin ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสะสมตัวคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาอาจพุ่งแรงหากมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/insane-dogecoin-prediction-made-by-top-analyst-as-doge-returns-to-023

Snorter Token: เหรียญมีมของบอทเทรด Snorter

Snorter Bot

นอกจากกระแสที่ร้อนแรงของ Dogecoin แล้ว Snorter Token ก็เป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่น่าจับตาอย่างยิ่ง เพราะนี่ไม่ใช่แค่เหรียญตามกระแส แต่เป็นเหรียญที่มีประโยชน์ใช้งานได้จริงผ่าน Snorter Bot บน Telegram

Snorter Bot ถูกออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย “Degen” โดยเฉพาะ โดยรวบรวมฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการ Swap การ Snipe เหรียญเปิดตัวใหม่ การตั้ง Stop-Loss และอีกมากมาย

ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่าน Telegram โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินให้ยุ่งยาก จุดเด่นคือความเร็วระดับมิลลิวินาทีบนเครือข่าย Solana ด้วยเทคโนโลยี Custom RPC ที่ช่วยลดความหน่วงและหลีกเลี่ยงความแออัดของเครือข่าย

นอกจากนี้ Snorter Bot ยังมีระบบป้องกัน Rug Pull และ Honeypot ที่ตรวจจับเหรียญหลอกลวงได้ถึง 85%

Snorter Token ได้รับความสนใจจากชุมชนและระดมทุนไปแล้วกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ในรอบพรีเซลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโครงการที่มีทั้ง “กระแส” และ “การใช้งาน” จริง

ไปยัง Snorter Token

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,132,347,813,431
9.02
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
Dogecoin จะทะลุ $0.50 ได้ไหม? หลัง Trump และ Fed ส่งสัญญาณบวก
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-09 22:23:11
ข่าว Altcoin
Bitcoin กลับไป $117K! หลัง EO เซ็นอนุมัติ – วาฬสอย Bitcoin Hyper รัวๆ
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-09 17:49:38
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า