Kaleo คาดการณ์ Dogecoin จ่อทะยานแรงหลังราคากลับสู่ $0.24
Dogecoin กลับมาสร้างความคึกคักให้กับตลาดอีกครั้ง หลังราคาดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรงทะลุระดับ 0.24 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
การฟื้นตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ Dogecoin มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นแซงหน้าเหรียญคริปโต 10 อันดับแรกเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการวิเคราะห์ที่น่าตื่นเต้นจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง Kaleo ที่คาดการณ์ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพุ่งทะยานครั้งประวัติศาสตร์ของ Dogecoin!
วิเคราะห์ราคา Dogecoin ทำไมถึงกลับมาพุ่งแรง?
ราคา Dogecoin กลับมาเป็นที่จับตามองหลังจากพุ่งขึ้นกว่า 8% ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด แตะระดับสูงสุดที่ 0.24 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 วันติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม โดยฟื้นตัวจากระดับ 0.18 ดอลลาร์
ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ Dogecoin กลายเป็นเหรียญที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด โดยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคา Dogecoin พุ่งขึ้นกว่า 23% แซงหน้า Ethereum ที่เพิ่มขึ้น 20% และ Cardano ที่เพิ่มขึ้น 15%
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการฟื้นตัวของราคา Dogecoin ครั้งนี้คือการเข้าสะสมของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ โดยข้อมูลจากนักวิเคราะห์คริปโต Ali Martinez เปิดเผยว่ามีการเข้าซื้อ Dogecoin มากถึง 230,000,000 DOGE ภายใน 24 ชั่วโมง
การเคลื่อนไหวนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม ‘Smart Money’ กำลังเข้าสะสมเหรียญ Dogecoin อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
Kaleo คาดการณ์ Dogecoin อาจทำซ้ำรอยประวัติศาสตร์ปี 2020
Kaleo นักเทรดและนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ออกมาแสดงควาคิดเห็นผ่าน X ว่า Dogecoin อาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ในอีกไม่ช้า
เขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อ Dogecoin เริ่มมีแรงส่ง มักจะ “ใช้เวลาเพียงวันเดียวหรือน้อยกว่านั้นในการวิ่งกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิม” ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความผันผวนและโมเมนตัมที่รุนแรงของเหรียญ
ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ของ Kaleo คือการเปรียบเทียบสถานการณ์ของ Dogecoin ในปัจจุบันกับช่วงต้นเดือนธันวาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานอย่างมหาศาลถึง 26,000%
เขามองว่าราคา Dogecoin ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสะสมตัวคล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาอาจพุ่งแรงหากมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/insane-dogecoin-prediction-made-by-top-analyst-as-doge-returns-to-023
Snorter Token: เหรียญมีมของบอทเทรด Snorter
นอกจากกระแสที่ร้อนแรงของ Dogecoin แล้ว Snorter Token ก็เป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่น่าจับตาอย่างยิ่ง เพราะนี่ไม่ใช่แค่เหรียญตามกระแส แต่เป็นเหรียญที่มีประโยชน์ใช้งานได้จริงผ่าน Snorter Bot บน Telegram
Snorter Bot ถูกออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย “Degen” โดยเฉพาะ โดยรวบรวมฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการ Swap การ Snipe เหรียญเปิดตัวใหม่ การตั้ง Stop-Loss และอีกมากมาย
ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่าน Telegram โดยไม่ต้องสลับแอปหรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินให้ยุ่งยาก จุดเด่นคือความเร็วระดับมิลลิวินาทีบนเครือข่าย Solana ด้วยเทคโนโลยี Custom RPC ที่ช่วยลดความหน่วงและหลีกเลี่ยงความแออัดของเครือข่าย
นอกจากนี้ Snorter Bot ยังมีระบบป้องกัน Rug Pull และ Honeypot ที่ตรวจจับเหรียญหลอกลวงได้ถึง 85%
Snorter Token ได้รับความสนใจจากชุมชนและระดมทุนไปแล้วกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ในรอบพรีเซลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโครงการที่มีทั้ง “กระแส” และ “การใช้งาน” จริงไปยัง Snorter Token
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
