ข่าว Dogecoin

เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin ฟื้นตัวแรงหลังวาฬช้อนซื้อล็อตใหญ่ดันราคาทะลุ $0.22!

วันที่ 17 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 0.23-0.24 ดอลลาร์

แม้ว่าราคา Dogecoin ยังคงมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนมากนัก แต่นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ตรวจพบสัญญาณเชิงบวกบนกราฟและเขาคาดการณ์ว่าอาจนำพาไปสู่เป้าสูงสุด 1.8 ดอลลาร์ในระยะสั้น

สัญญาณชี้ Dogecoin จะพุ่งแรง

นักวิเคราะห์นามแฝง Trader Tardigrade ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าเขาได้สังเกตว่ากราฟของ Dogecoin ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 เป็นต้นมาได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนในรูปแบบ Ascending Triangle ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง

โดย Dogecoin ได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนในลักษณะคลื่นแบบเฉียงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถทะลุกรอบด้านบนหรือเส้นแนวต้านได้สำเร็จ

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.25 ดอลลาร์ได้สำเร็จและมีปริมาณการซื้อขายมากอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระยะกลางของขาขึ้นรอบนี้คือ 1.8 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นราว 680%

รู้จักกับ Maxi Doge เหรียญมีม ‘Doge’ ที่อาจเป็นตัวตึงช่วง Altcoin Season!

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

Maxi Doge เป็นเหรียญมีมธีมชิบะอินุที่มาในรูปแบบนักกล้าม การออกแบบนี้สื่อถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นแบบขีดสุดในวงการเหรียญมีม เพราะ Maxi Doge มาพร้อมกับการเทรดแบบ Leverage สูงสุด 1:1,000 ซึ่งไม่เคยมีในเหรียญใดมาก่อน

การขาย Maxi Doge รอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่ โดยราคา ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 0.00025 ดอลลาร์และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน และโครงการยังได้วางแผนที่จะนำโทเคนขึ้นสู่กระดานเทรดชั้นนำหลังสิ้นสุดการขายรอบพรีเซล

ผู้ที่ซื้อ Maxi Doge ในรอบพรีเซลยังสามารถนำโทเคนไปทำการ Stake เพื่อรับผลตอบแทนแบบ Passive สูงสุด 330% ต่อปี โดยอัตรานี้จะถูกปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกตามระยะเวลาและจำนวนโทเคนที่ถูกนำไปทำการ Stake ใน Pool

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,228,776,091,329
1.22
เหรียญยอดนิยม
