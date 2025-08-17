เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
วันที่ 17 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 0.23-0.24 ดอลลาร์
แม้ว่าราคา Dogecoin ยังคงมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนมากนัก แต่นักวิเคราะห์ชื่อดังได้ตรวจพบสัญญาณเชิงบวกบนกราฟและเขาคาดการณ์ว่าอาจนำพาไปสู่เป้าสูงสุด 1.8 ดอลลาร์ในระยะสั้น
สัญญาณชี้ Dogecoin จะพุ่งแรง
นักวิเคราะห์นามแฝง Trader Tardigrade ได้แบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจผ่าน X ว่าเขาได้สังเกตว่ากราฟของ Dogecoin ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 เป็นต้นมาได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนในรูปแบบ Ascending Triangle ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
โดย Dogecoin ได้มีการก่อตัวของแท่งเทียนในลักษณะคลื่นแบบเฉียงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถทะลุกรอบด้านบนหรือเส้นแนวต้านได้สำเร็จ
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหาก Dogecoin สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.25 ดอลลาร์ได้สำเร็จและมีปริมาณการซื้อขายมากอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายระยะกลางของขาขึ้นรอบนี้คือ 1.8 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นราว 680%
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
