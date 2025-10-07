AI Gemini ฟันธง! XRP อาจทะยานสู่ 8.50 ดอลลาร์ ด้วยแรงหนุน ETF
ตลาดคริปโตทั่วโลกกลับมาคึกคักอย่างโดดเด่น จากสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตน่าสนใจยิ่งขึ้น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองก็กระตุ้นให้นักลงทุนหันมาแสวงหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยง ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมเข้าใกล้ 4 ล้านล้านดอลลาร์ การอนุมัติ Spot Bitcoin และ Ethereum ETF เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมนี้ พร้อมกับการผ่านร่างกฎหมายคริปโตในสหรัฐฯ ที่ลดความกังวลด้านกฎระเบียบ
สำหรับ XRP ปี 2025 คือปีแห่งจุดเปลี่ยนหลังคดี Ripple กับ SEC สิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคม สร้างความชัดเจนทางกฎหมายที่รอคอยมานาน เปิดทางให้ XRP พร้อมสำหรับการใช้งานในระดับสถาบันอย่างแท้จริง ความคาดหวังต่อการอนุมัติ Spot XRP ETF ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการอนุมัติ Rex-Osprey XRPR ไปแล้วก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่า XRP อาจพุ่งแตะระดับ 5.50-9.00 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี หากได้รับการสนับสนุนจากสถาบันและการอนุมัติ ETF อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีความท้าทายจากแรงเทขาย เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เราจะมาสำรวจการคาดการณ์ราคา XRP ในปี 2025 จาก Gemini AI กัน
Gemini ชี้ ราคา XRP ปี 2025 จะถูกดันจากแรงหนุน ETF และชัยชนะคดี SEC มีโอกาสทะลุ 8.50 ดอลลาร์ ก่อนสิ้นปี
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการคาดการณ์โมเดล Gemini AI ได้ให้การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โดยเน้นถึงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางตลาดได้:
ปี 2025 นำเสนออนาคตที่สดใสอย่างยิ่งสำหรับ XRP โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกทั้งตลาดโดยรวมและการพัฒนาเฉพาะตัวของสินทรัพย์ ด้วยสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และการอนุมัติ Spot ETF สำหรับคริปโตเคอร์เรนซีชั้นนำ ทำให้ตลาดคริปโตทั่วโลกคึกคักอย่างมาก XRP ได้รับความชัดเจนด้านกฎระเบียบครั้งใหญ่จากการยุติคดีกับ SEC ในเดือนสิงหาคม ซึ่งยืนยันว่าการขายแบบโปรแกรมไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ทำให้ประตูสู่การยอมรับจากสถาบันเปิดกว้างเต็มที่ การอนุมัติ Spot XRP ETF ตัวแรกอย่าง Rex-Osprey XRPR เมื่อเดือนกันยายน และโอกาสสูงถึง 99% ที่ ETF อื่นๆ จะได้รับการอนุมัติภายในเดือนตุลาคมนี้ จะเป็นตัวปลดล็อกเงินทุนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้ราคาพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว ผมคาดการณ์ว่า XRP จะพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนไปแตะระดับ 8.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2025 ได้อย่างมั่นใจ โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการใช้งานในสถาบันและสภาพคล่องจาก ETF.
- การยุติคดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2025 ได้มอบความชัดเจนทางกฎหมายที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับ XRP โดยยืนยันว่าการขายแบบโปรแกรมไม่ใช่หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการปูทางให้เกิดการยอมรับและเงินลงทุนจากสถาบันครั้งใหญ่.
- การอนุมัติ Spot XRP ETF ตัวแรกอย่าง Rex-Osprey XRPR และความคาดหวังสูงถึง 99% ในการอนุมัติ ETF อื่นๆ ในเดือนตุลาคมนี้ จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทุนจากสถาบันจำนวนมหาศาลเข้าสู่ XRP โดยตรง ซึ่งจะผลักดันความต้องการและราคาให้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด.
- สภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่เป็นขาขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการไหลเข้าของเงินทุนจาก Bitcoin และ Ethereum ETF ประกอบกับการเปิดใช้งานมาตรฐาน MPT บน XRPL เพื่อโทเค็นสินทรัพย์สถาบัน จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเติบโตของ XRP.
การคาดการณ์ของ AI Gemini ที่ให้ราคา XRP แตะ 8.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2025 ถือว่ามองโลกในแง่ดี แต่ก็มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับ การยุติคดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ให้ความชัดเจนทางกฎหมายแก่ XRP ซึ่งเปิดทางให้เกิดการยอมรับและการลงทุนจากสถาบันอย่างเต็มที่ การอนุมัติ Spot XRP ETF ตัวแรก และโอกาสสูงถึง 99% ที่ ETF อื่นๆ จะตามมา ก็เป็นแรงดึงดูดเงินทุนมหาศาลจากสถาบัน สอดรับกับสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่เป็นขาขึ้น จากสัญญาณลดดอกเบี้ยของ Fed และการไหลเข้าของเงินทุนสู่ Bitcoin กับ Ethereum ETF ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหนุนสำคัญให้ XRP เติบโต.
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าวก็มีความเสี่ยงและข้อสมมติฐานที่สำคัญ กราฟวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ XRP กำลังพยายามทะลุแนวต้าน 3.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ได้อย่างมั่นคงก่อน ซึ่งเป็นสัญญาณบวก แต่ก็ไม่ได้ยืนยันเป้าหมายระยะยาวก่อนสิ้นปี 2025 ความเสี่ยงใหญ่คือความไม่แน่นอนของการอนุมัติ Spot XRP ETF ทั้งหมด แม้จะมีโอกาสสูง 99% นอกจากนี้ แรงเทขายจาก “วาฬ” ที่สร้างแนวต้านบริเวณ 3.00–3.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็เป็นปัจจัยกดดันที่ Gemini ไม่ได้เน้นย้ำ ซึ่งอาจฉุดการขึ้นของ XRP การจะไปถึง 8.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงต้องอาศัยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องจากสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของสถาบันอย่างแท้จริง.
ที่มา: TradingView
