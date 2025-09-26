XRP potrebbe toccare un nuovo massimo a ottobre?

XRP è vicino a un supporto chiave a 2,64 dollari. Dark Defender prevede rimbalzo dell'asset da quel livello e l'inizio di un nuovo rally.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

XRP continua a essere tinto di rosso, insieme al resto del mercato. Nelle ultime 24 ore è calato del 3%, scivolando a 2,80 dollari.

Il token di Ripple è vicino a un importante supporto chiave e da quel punto, per molti esperti, potrebbe partire la prossima ripresa.

Il noto analista crypto Dark Defender è convinto che ottobre sarà il mese della svolta.

XRP registrerà un rally a ottobre?

Nonostante il sentiment ribassista, gli investitori rimangono bullish per quanto riguarda il lungo termine di XRP.

Mercoledì scorso l’analista Dark Defender aveva previsto un calo di XRP fino al supporto chiave a 2,64 dollari, considerandolo il punto di partenza per un imminente rimbalzo.

Secondo le sue previsioni, l’altcoin potrebbe presto riprendere slancio e superare il suo massimo storico di 3,84 dollari a ottobre. Per la sua analisi, Dark Defender si è basato su un pattern di onde ABCDE.

XRP hits the E Wave support Level as we discussed yesterday.



It was a clear, simple chart.



Better to keep an eye on the 50.00% Fibonacci Support.



Chin-up #XRPArmy, we are getting there. https://t.co/AOvBsdHE45 — Dark Defender (@DefendDark) September 25, 2025

Anche l’indice di forza relativa (RSI) sostiene la sua prospettiva rialzista: è sceso sotto i 40, in zona ipervenduto, una condizione che spesso anticipa una ripresa.

Se il sentiment dovesse migliorare, il mercato potrebbe ripartire. Gli analisti stimano una nuova bull run, con rally esplosivi delle altcoin. Non sarebbe quindi sorprendente vedere XRP dirigersi verso 5-10 dollari entro la fine dell’anno.

Previsione del prezzo di XRP

XRP sta consolidando tra la media mobile a 30 giorni (in giallo) e quella a 200 giorni (in blu), con un ampio range di trading tra 2,54 e 2,92 dollari.

Nonostante la pressione dei compratori, ieri il token non è riuscito a superare la media a 30 giorni, chiudendo con una candela rossa e un calo vicino al 7%.

Per l’analista Dark Defender, il supporto a 2,64 dollari è il livello chiave da tenere d’occhio. Se il token dovesse toccarlo nei prossimi cinque giorni, le chance di un rimbalzo sarebbero molto più elevate.

Il 1° ottobre, secondo l’esperto, potrebbe essere il giorno in cui XRP potrebbe cambiare il trend e tornare a correre.

In passato ottobre è stato uno dei mesi migliori per la performance di XRP e questo potrebbe influenzare positivamente il sentiment del mercato. Nei prossimi giorni, però, l’asset rischia lo stesso di subire altri cali verso 2,70 dollari e 2,64 dollari.

Grafico di prezzo di XRP. Fonte: TradingView



