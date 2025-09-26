Il mercato di XRP registra forti afflussi che spingono il token verso un potenziale rally

Nell’attuale ciclo di mercato, XRP sta mostrando segnali contrastanti, sia positivi sia negativi. Le sue più recenti attività di trading hanno immesso quasi un miliardo di token — 925.865.148 XRP in sole 24 ore, per la precisione — in circolazione tra wallet ed exchange. Questo significativo spostamento di liquidità ha riportato XRP sotto i riflettori, alimentando le speculazioni su una possibile nuova bull run o, al contrario, sulla resistenza alla pressione di vendita.

Posizionamento di mercato di XRP

Attualmente XRP viene scambiato a circa 2,74 dollari, poco sopra la media mobile a 200 giorni e vicino alla EMA a 100 giorni. Dall’agosto scorso si stanno formando massimi decrescenti e l’azione dei prezzi recente è rimasta contenuta all’interno di un triangolo discendente.

La EMA a 200 giorni continua a rappresentare un livello di supporto solido ma la rottura al di sotto della trendline di breve periodo suggerisce un calo della forza rialzista. Se quest’area non dovesse reggere, XRP potrebbe scivolare ulteriormente, con 2,60 dollari come uno dei supporti più rilevanti.

Grafico XRP/USDT di TradingView

L’enorme volume di quasi un miliardo di XRP scambiati in un solo giorno, però, evidenzia forte utilizzo e liquidità, confermati anche dai dati on-chain che segnalano un aumento dell’attività sulla rete. Transazioni così consistenti — spesso associate a whale e investitori istituzionali — possono indicare sia fasi di accumulazione sia una redistribuzione delle posizioni sugli exchange.

Flussi di questa portata solitamente anticipano periodi di maggiore volatilità: possono generare correzioni quando la pressione di vendita supera gli acquisti, oppure spingere XRP al rialzo in presenza di una nuova ondata di domanda.

Avere la meglio sui ribassisti

Con l’Indice di Forza Relativa (RSI) che oscilla tra 38 e 40, XRP si avvicina alla zona di ipervenduto, pur senza aver ancora raggiunto livelli estremi. Se i livelli di supporto dovessero reggere, è possibile un rimbalzo tecnico, anche se le tendenze di volume restano incoerenti. Le ultime sessioni sono state caratterizzate da picchi di pressione in vendita, suggerendo come il sentiment di mercato a breve termine sia leggermente ribassista.

Nonostante questo, grazie al volume costante delle transazioni e alla sua utilità nei pagamenti transfrontalieri, XRP mantiene un ruolo rilevante all’interno del mercato altcoin. Rimane infatti uno degli asset digitali più scambiati in assoluto.

Alla luce di questi elementi, gli analisti invitano comunque i trader alla prudenza. Solo una rottura decisa al rialzo della trendline discendente potrà infatti confermare l’avvio di una nuova struttura rialzista e riportare fiducia sul mercato, in linea con quanto suggerito anche dal recente trasferimento quasi miliardario di XRP in sole 24 ore, un segnale di forte attività e interesse.

Sul fronte tecnico, il livello compreso tra 2,74 e 2,80 dollari rappresenta un’area chiave di supporto: mantenerla significherebbe aprire la strada a un recupero di slancio con obiettivi di prezzo stimati tra 3,20 e 3,50 dollari. Al contrario, una perdita di questo supporto potrebbe indebolire ulteriormente il sentiment e trasformare il ritorno di XRP nel cosiddetto “Billionaire Club” non in un preludio al bull run, ma piuttosto nell’anticamera di una nuova fase correttiva.

L’importanza della sicurezza

