Perché il mercato crypto è in rosso oggi? – 26 settembre 2025

Bitcoin scivola sotto i 110.000 dollari, Ethereum spinge le altcoin in rosso. Le liquidazioni superano il miliardo per la seconda volta in una settimana.

Continua il bagno di sangue nel mercato crypto. La capitalizzazione è scesa del 2,7% nelle ultime 24 ore fino ad arrivare a 3,7 trilioni di dollari. La maggior parte della top 100 è colorata di rosso, con solo alcune crypto rimaste in verde.

Bitcoin perde i $110.000, Ethereum guida il crollo delle altcoin

Bitcoin ha subito un nuovo crollo, dopo che non è riuscito a superare la resistenza dei 114.000 dollari, intrappolando i long. L’asset ha perso il 2,1% nelle ultime 24 ore, scendendo a 109.252 dollari.

Le posizioni long sono state liquidate in un rapporto di oltre 10:1 rispetto alle short. L’asset è sceso sotto il POC del Volume Profile (il livello di prezzo con il maggior volume di scambi) trascinando con sé l’intero comparto delle altcoin.

Tutto è avvenuto pochi giorni dopo le forti liquidazioni di 1,7 miliardi di dollari e, a seguire, di altri 1,12 miliardi di dollari.

Analisi del prezzo di Bitcoin. Fonte: TradingView

L’RSI segnala una divergenza rialzista. Bitcoin si è fermato sulla parte bassa del Volume Profile e sta trovando supporto tra 108.000 e 110.000 dollari. Si tratta di un livello chiave per l’asset: una rottura potrebbe spingerlo a testare la SMA 200 e mettere alla prova l’intero trend rialzista.

Anche Ethereum è in rosso, con un calo del 3,3% nelle ultime 24 ore. Attualmente sta scambiando a 3.895 dollari.

ETH è in cima alla classifica delle liquidazioni con 409 milioni di dollari di posizioni long bruciate, seguito da Bitcoin con 272 milioni di dollari.

Liquidation Heatmap. Fonte: CoinGlass

Il sell-off ha spinto l’altcoin sotto i 3.850 dollari, eliminando in massa le posizioni long con leva.

Nelle ultime 24 ore sono stati liquidati 233.337 trader, per un totale di 1,06 miliardi di dollari. Il tutto avviene alla vigilia della scadenza di opzioni su crypto per 23 miliardi di dollari, evento che potrebbe aumentare la pressione di vendita.

La liquidazione più pesante è avvenuta sulla piattaforma di Hyperliquid. Secondo i dati di Coinglass, è stata chiusa una posizione ETH-USD da 29,12 milioni di dollari.

Anche molte altre altcoin della top 100 sono in rosso. XRP ha perso il 3,66% e sta scambiando a 2,70 dollari. Solana ha fatto peggio con un -5%, mentre Avalanche è crollata del 10% fino a 27 dollari. Aster ha registrato il calo più pesante: -12% fino a 1,79 dollari.

Tra i pochi asset rimasti in verde nella top 100 spicca Plasma, listato ieri su Binance, che ha segnato un boom del 42% in 24 ore. Anche Kaspa ha registrato un lieve rialzo dell’1,45%.

Perché il mercato è in calo?

Il mercato crypto è tornato in rosso dopo i dati sul PIL USA, cresciuto del 3,8% nel secondo trimestre, oltre le attese del 3,3%.

Il dato ha mostrato un’economia solida e quindi ridotto le probabilità che la Federal Reserve effettui altri tagli dei tassi di interesse, spingendo gli investitori ad abbandonare gli asset rischiosi.

Ad aggiungere ulteriore pressione, potrebbe essere il dato di oggi del PCE (Personal Consumption Expenditures) statunitense, uno degli indicatori più seguiti dalla Fed.

Il calo del mercato è stato amplificato dalle liquidazioni: tra leva e prese di profitto, hanno superato il miliardo di dollari per la seconda volta questa settimana.

In più, oggi scadono i contratti di opzioni su Bitcoin ed Ethereum per circa 23 miliardi di dollari. Molti trader hanno chiuso le posizioni in anticipo, aumentando la volatilità del mercato.

Il sentiment è decisamente peggiorato e anche gli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum sono tornati a registrare deflussi. Ieri i fondi spot su BTC hanno registrato un forte deflusso netto di 258,46 milioni di dollari, interrompendo gli afflussi.