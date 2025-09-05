Un noto esperto fissa il target di XRP a $4,39
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
L’analista crypto Dark Defender resta bullish su XRP e prevede un forte rialzo per l’asset. Per l’esperto l’asset sta seguendo la classica struttura di Elliott Wave a cinque onde.
L’esperto stima un target di $4 per l’asset
L’asset ha concluso la quarta onda ed è entrato nella quinta, con possibilità di un rally fino a 4,39 dollari, ma tutto dipenderà dalla tenuta del supporto a 2,85 dollari.
Il token di Ripple ha subito un correzione, perdendo la soglia dei 3 dollari, dopo il rally di luglio, quando aveva sfondato i 3,66 dollari.
L’asset è arrivato a toccare un minimo di 2,69 dollari il primo del mese, con un forte calo del 26% dal massimo.
Nelle ultime ore XRP ha iniziato una leggerissima ripresa sopra i 2,85 dollari, in linea con il resto del mercato in attesa dei dati sui Nonfarm Payrolls (NFP) statunitensi. Rimane però in rosso negli altri timeframe, con un calo dello 0,23% in quello settimanale e del 2% in quello mensile.
Per l’esperto lo slancio di oggi dell’asset riduce il rischio di nuovi ribassi e potrebbe aprirgli la strada verso il target dei 4,39 dollari.
Non è l’unico esperto che prevede una ripresa
Dark Defender non è l’unico esperto che sta monitorando la soglia dei 2,85 dollari, dato che si tratta di una zona di ritracciamento di Fibonacci.
Il trader crypto Blockchainedbb ritiene che XRP offra un buon punto di ingresso. Sta pianificando acquisti tra 2,50 e 2,66 dollari. Anche lui punta a un obiettivo di 4 dollari.
Molti investitori si spaventano quando il token di Ripple subisce una perdita, ma diversi analisti lo vedono come un’occasione per comprare a prezzi più bassi e prepararsi alla prossima bull run del mercato.
Oltre agli indicatori tecnici, l’analista Altcoin Gordon richiama l’attenzione sui fattori fondamentali: la coppia XRP/BTC sta per sfondare un trend ribassista che dura da otto anni.
Inoltre, potrebbero essere presto approvati gli ETF spot su XRP (la decisione è prevista a metà ottobre). L’esperto si aspetta anche nuove collaborazioni con SBI Holdings e aggiornamenti per il layer 1 di Ripple, XRP Ledger.
Tutti questi fattori delineano uno scenario in cui XRP potrebbe registrare un forte aumento.
Per molti trader il livello chiave resta i 2,85 dollari. Finché XRP non chiude sotto questa soglia, l’obiettivo della quinta onda a 4,39 dollari resta intatto.
Altri analisti vedono nella soglia dei 4 dollari il primo passo per l’asset e stimano un target di 7 dollari, nel caso in cui debuttino sul mercato i fondi spot sull’altcoin.
Ancora più bullish è Tony Severino che prevede un rally esplosivo fino a 13 dollari in 40 giorni, con un balzo del +359%. La sua previsione si basa sulle Onde di Elliott, una struttura che, secondo l’esperto, starebbe seguendo quella del rally del 2017.
Un nuovo progetto in prevendita entusiasma i trader
I trader non stanno monitorando solo XRP. Un nuovo progetto in prevendita sta attirando molta attenzione. Si tratta di PepeNode, che consente di diventare un miner di criptovalute con pochi clic. Per la prima volta una meme coin permette di costruire un rig di mining virtuale, acquistare nodi, creare un server e generare rendimenti passivi.
La prevendita ha già raccolto più di 600.000 dollari e il token è disponibile al prezzo di 0,0010407 dollari.
Per partecipare alla prevendita di PEPENODE, basta accedere al sito ufficiale e collegare il proprio wallet crypto, scegliendo poi tra ETH, BNB, USDT o carta di credito.
Una volta deciso quanti token $PEPENODE acquistare, si completa la transazione e si può anche attivare lo staking per iniziare subito a ricevere ricompense passive.
Per restare aggiornati sul progetto, basta seguire i canali social ufficiali su X e Telegram.
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 3 settembre 2025 – Il CEO di Crypto.com prevede un rally esplosivo nel Q4
- Bitcoin nel 2025: l’intelligenza artificiale svela il prezzo per il 30 settembre
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 4 settembre 2025 – L’Ucraina approva il disegno di legge sulle crypto
- XRP a 13$ in 40 giorni? L’esperto prevede un rally esplosivo
- Claude AI prevede il prezzo di XRP, MemeCore e TRUMP per la fine del 2025
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 3 settembre 2025 – Il CEO di Crypto.com prevede un rally esplosivo nel Q4
- Bitcoin nel 2025: l’intelligenza artificiale svela il prezzo per il 30 settembre
- [LIVE] Crypto News Oggi: Le notizie del 4 settembre 2025 – L’Ucraina approva il disegno di legge sulle crypto
- XRP a 13$ in 40 giorni? L’esperto prevede un rally esplosivo
- Claude AI prevede il prezzo di XRP, MemeCore e TRUMP per la fine del 2025