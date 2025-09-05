Un noto esperto fissa il target di XRP a $4,39

Per l'esperto l'asset sta entrando nella quinta onda del modello Elliott Wave e potrebbe registrare un forte rally.

L’analista crypto Dark Defender resta bullish su XRP e prevede un forte rialzo per l’asset. Per l’esperto l’asset sta seguendo la classica struttura di Elliott Wave a cinque onde.

L’esperto stima un target di $4 per l’asset

L’asset ha concluso la quarta onda ed è entrato nella quinta, con possibilità di un rally fino a 4,39 dollari, ma tutto dipenderà dalla tenuta del supporto a 2,85 dollari.

Analyst Dark Defender Says $XRP Wave 4 Correction Now Complete, Eyes $4.39 as Long as a Key Level Holds.

Il token di Ripple ha subito un correzione, perdendo la soglia dei 3 dollari, dopo il rally di luglio, quando aveva sfondato i 3,66 dollari.

L’asset è arrivato a toccare un minimo di 2,69 dollari il primo del mese, con un forte calo del 26% dal massimo.

Nelle ultime ore XRP ha iniziato una leggerissima ripresa sopra i 2,85 dollari, in linea con il resto del mercato in attesa dei dati sui Nonfarm Payrolls (NFP) statunitensi. Rimane però in rosso negli altri timeframe, con un calo dello 0,23% in quello settimanale e del 2% in quello mensile.

Per l’esperto lo slancio di oggi dell’asset riduce il rischio di nuovi ribassi e potrebbe aprirgli la strada verso il target dei 4,39 dollari.

Non è l’unico esperto che prevede una ripresa

Dark Defender non è l’unico esperto che sta monitorando la soglia dei 2,85 dollari, dato che si tratta di una zona di ritracciamento di Fibonacci.

Il trader crypto Blockchainedbb ritiene che XRP offra un buon punto di ingresso. Sta pianificando acquisti tra 2,50 e 2,66 dollari. Anche lui punta a un obiettivo di 4 dollari.

$XRP returned to re-entry, as indicated on the chart. I intend to average between 2.5-2.66 again for a target of 4!

Molti investitori si spaventano quando il token di Ripple subisce una perdita, ma diversi analisti lo vedono come un’occasione per comprare a prezzi più bassi e prepararsi alla prossima bull run del mercato.

Oltre agli indicatori tecnici, l’analista Altcoin Gordon richiama l’attenzione sui fattori fondamentali: la coppia XRP/BTC sta per sfondare un trend ribassista che dura da otto anni.

Inoltre, potrebbero essere presto approvati gli ETF spot su XRP (la decisione è prevista a metà ottobre). L’esperto si aspetta anche nuove collaborazioni con SBI Holdings e aggiornamenti per il layer 1 di Ripple, XRP Ledger.

Tutti questi fattori delineano uno scenario in cui XRP potrebbe registrare un forte aumento.

Per molti trader il livello chiave resta i 2,85 dollari. Finché XRP non chiude sotto questa soglia, l’obiettivo della quinta onda a 4,39 dollari resta intatto.

Altri analisti vedono nella soglia dei 4 dollari il primo passo per l’asset e stimano un target di 7 dollari, nel caso in cui debuttino sul mercato i fondi spot sull’altcoin.

Ancora più bullish è Tony Severino che prevede un rally esplosivo fino a 13 dollari in 40 giorni, con un balzo del +359%. La sua previsione si basa sulle Onde di Elliott, una struttura che, secondo l’esperto, starebbe seguendo quella del rally del 2017.

