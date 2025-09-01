Ripple a $7 grazie all’ETF? Gli analisti vedono $4 come primo passo

L'attesa per l'eventuale approvazione dei veicoli di investimento istituzionali per XRP sta alimentando l'ottimismo generale.

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La SEC si esprimerà a proposito degli ETF spot su XRP entro metà ottobre e tanto basta per mettere il prezzo di XRP vicino a un punto di svolta tecnico.

In questo contesto di forti aspettative, gli analisti stanno aggiornando le loro previsioni.

Il supporto per XRP resta saldo a $2,70, mentre la fascia di resistenza tra $3,00 e $3,30 potrebbe essere decisiva per capire se il rally di settembre potrà continuare per le maggiori crypto.

In particolare, se i rialzisti di XRP riusciranno a superare questa zona, gli esperti prevedono una possibile corsa verso i $4 e anche i $7. David Hernandez di 21Shares ha commentato che “le correzioni ridistribuiscono la supply verso mani più forti e sostengono la crescita di lungo termine”, sottolineando come settembre finora abbia spesso offerto buone occasioni d’acquisto.

Previsioni XRP: la domanda istituzionale basta ad assorbire la pressione delle whale?

Su XRP agiscono due forze opposte.

Da un lato la prova dell’ottimismo dei trader è dato dalla crescita dell’open interest sui futures fino a 2,87 miliardi di dollari, e cresce anche il livello dei finanziamenti delle operazioni a leva.

Finora le whale hanno accumulato 340 milioni di token e il valore complessivo si aggira intorno al miliardo di dollari.

Durante il weekend, però, c’è stato un pesante sell-off: 1,9 miliardi di token XRP sono stati rimessi in circolazione sul mercato. Pare dunque che anche tra gli investitori più esperti non ci sia accordo sulla direzione da prendere.

Nello stesso periodo, la società di treasury giapponese Metaplanet ha annunciato l’intenzione di raccogliere 130 miliardi di yen (circa 880 milioni di dollari) e investirne quasi 124 miliardi in Bitcoin e potrebbe valutare l’acquisto di altre crypto importanti, come XRP.

Se altre aziende seguissero questo esempio, parte della pressione di vendita potrebbe essere assorbita.

Livelli tecnici chiave: il supporto a $2,83 può decidere la prossima mossa di Ripple

Il prezzo di XRP si mantiene saldo sul supporto a $2,83 che rappresenta un livello centrale per i trader. La capacità di resistere su questa soglia confermerebbe la formazione di un pattern triangolare rialzista.

Oltre agli aspetti tecnici, si nota un forte aumento dell’attività istituzionale, l’open interest sui futures a 2,87 miliardi di dollari e il funding rate confermano un orientamento rialzista.

In passato, accumuli simili sono spesso sfociati in ondate di liquidazioni. Per questo motivo, un breakout netto sopra $3,30 risulta fondamentale per confermare la tendenza positiva; in caso contrario, resta possibile un brusco ritracciamento.

Cosa aspettarsi da XRP prima della decisione della SEC?

Un’ultima nota negativa arriva dai trader di Polymarket e da alcuni analisti, che restano divisi sulle possibilità che XRP raggiunga i $4 entro il 2026. La pressione di vendita delle whale, l’incertezza sugli ETF o una rottura dei supporti potrebbero infatti capovolgere il trend in poco tempo.

Molto dipenderà dalla decisione della SEC, che potrebbe aprire la strada a nuovi ETF su XRP già da ottobre oppure bloccare tutto sul nascere.

È probabile che XRP superi i $3 entro la fine di settembre, ma secondo gli analisti il vero obiettivo è rompere i $4 entro la fine dell’anno.