XRP a 13$ in 40 giorni? L'esperto prevede un rally esplosivo

L’analista crypto Tony Severino ritiene che XRP sia pronto per un rally esplosivo che potrebbe portare il prezzo fino a 13 dollari in appena 40 giorni. Si tratterebbe di un incremento del 359% rispetto al prezzo attuale di 2,83 dollari.

Se questa previsione si avverasse, la capitalizzazione di mercato di XRP arriverebbe a circa 772 miliardi di dollari, portando la moneta al secondo posto tra le principali crypto, sempre che Ethereum non cresca in maniera altrettanto dirompente nello stesso periodo.

XRP si sta preparando per una crescita esplosiva

La previsione di Severino si basa sull’analisi delle Onde di Elliott, che individua schemi ricorrenti nei movimenti di lungo periodo di XRP.

What if the final move in XRP — projected as high as ~$13 — happened within 40 days?



What is your plan? 🤔



And for the naysayers that think there won’t be a bear market, hit the comments for a follow up diagram that shares a strong resemblance as XRP that will show you what one… pic.twitter.com/wFW5BtCRNe — Tony "The Bull" Severino, CMT (@TonyTheBullCMT) July 18, 2025

In questi schemi, dopo ogni forte movimento al rialzo si verifica di solito una fase di consolidamento correttivo.

In passato, XRP ha già registrato rally simili: nel 2017 il prezzo è salito del 1.903% in 42 giorni, e ora sembra che ci siano le condizioni per un altro movimento simile.

Ad esempio, nel 2017 XRP è salito del 1.903% in soli 42 giorni, e secondo Severino ora si sta formando una configurazione simile. L’analista prevede quindi che XRP possa passare da 2,83 dollari fino a 13 dollari nello stesso arco di tempo, seguendo i modelli storici.

Il quadro attuale ripropone un pattern già visto in passato

Attualmente XRP sta rompendo una formazione chiamata “triangolo di quarta onda”, che spesso anticipa una forte impennata. Se questo scenario venisse confermato, potremmo essere vicini al picco di questo ciclo prima di una fase ribassista più ampia.

Fonte TradingView

Insomma, secondo Severino, dopo il rally esplosivo ci sarebbe da aspettarsi una forte fase correttiva e un inevitabile scenario ribassista.

Anche se la struttura tecnica appare favorevole, XRP avrà comunque bisogno di un contesto di mercato più ampio che lo sostenga, dato che di recente si è mosso in linea con l’andamento generale delle crypto.

In definitiva, molto dipenderà dalle condizioni generali del mercato crypto e dalle decisioni del legislatore. Prima di tutto pesa la possibilità che un ETF su XRP sia approvato dalla SEC nelle prossime settimane, evento che potrebbe attirare nuovi investimenti istituzionali.

Cavalcare l’onda dell’entusiasmo per puntare a rendimenti a breve termine

L’ipotesi di un rendimento così alto grazie a un investimento strategico in XRP continua a solleticare la fantasia dei trader da anni. Al momento però, dopo un violento pump della fine del 2024, il prezzo di XRP è tornato stabile nell’area dei 2,8 e i 3 dollari.

