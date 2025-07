Trump augura a Bitcoin, Ethereum e XRP una “Buona Settimana delle Criptovalute”

Lo storico sostegno presidenziale segna una svolta che porta le criptovalute a diventare definitivamente mainstream nel panorama politico americano.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione della Crypto Week ha ufficialmente augurato a Bitcoin, Ethereum e XRP una “Felice Settimana delle Criptovalute” e ha dichiarato che le valute digitali sono parte integrante del suo programma “Make America Great Again”.

Lo storico sostegno presidenziale segna una svolta che porta le criptovalute a diventare definitivamente mainstream nel panorama politico americano. Donald Trump ha invitato tutti i repubblicani a votare a favore del GENIUS Act, la prima importante legge sulle criptovalute che potrebbe arrivare sulla sua scrivania.

Trump invita il Congresso a legiferare sulle criptovalute

Il presidente ha invitato tutti i membri repubblicani del Congresso a votare a favore del GENIUS Act, una legge rivoluzionaria sulle criptovalute che dovrebbe posizionare gli Stati Uniti come leader mondiale nel settore degli asset digitali. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha scritto:

“La Camera voterà presto una legge straordinaria per rendere l’America il LEADER INDISCUSSO e NUMERO UNO nel settore delle risorse digitali”.

Il GENIUS Act costituirebbe la prima grande legge sulle criptovalute a raggiungere la firma di un presidente americano. Trump ha sottolineato che le risorse digitali sono “il FUTURO” e che questa spinta legislativa fa parte del programma “Make America Great Again”.

💥JUST IN: TRUMP SAYS “HAPPY CRYPTO WEEK” 🇺🇸$XRP ISN’T JUST PART OF CRYPTO —

IT IS THE FUTURE OF FINANCE. 💸 pic.twitter.com/ZRSULwV7Qi — Amonyx (@amonbuy) July 15, 2025

I mercati delle criptovalute reagiscono al sostegno presidenziale

I mercati delle criptovalute hanno reagito positivamente al sostegno esplicito di Trump durante la Crypto Week.

Bitcoin è scambiato a livelli record, mentre Ethereum e XRP hanno entrambi beneficiato del riconoscimento presidenziale. Dopo le dichiarazioni di Trump, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute ha raggiunto nuovi traguardi.

Questo sostegno da parte del presidente arriva nel momento cruciale in cui il Congresso sta votando tre importanti proposte di legge sulle criptovalute: il GENIUS Act per la regolamentazione delle stablecoin, il CLARITY Act per la struttura del mercato e l’Anti-CBDC Surveillance State Act.

La menzione esplicita da parte di Trump di Bitcoin, Ethereum e XRP come parte del MAGA conferisce a questi token un’approvazione politica ufficiale senza precedenti nella storia delle criptovalute.

Perché Trump considera le criptovalute un asset strategico

Il presidente ha inquadrato le criptovalute come un elemento essenziale per il dominio economico americano. Trump ha precedentemente istituito una riserva strategica di Bitcoin e ha lanciato le sue iniziative nel settore delle criptovalute, tra cui World Liberty Financial e la meme coin TRUMP.

I motivi principali del sostegno di Donald Trump alle criptovalute sono i seguenti:

Concorrenza alla Cina nel settore delle valute digitali

Innovazione economica e leadership tecnologica

Attrarre elettori giovani e esperti di tecnologia

Rafforzare i mercati finanziari americani

Il GENIUS Act potrebbe rappresentare una svolta

Il GENIUS Act, per il quale Trump sta facendo pressioni specifiche, creerebbe un quadro armonizzato per l’emissione di stablecoin e la gestione delle criptovalute. L’approvazione di questa legge accelererebbe l’adozione istituzionale e fornirebbe la chiarezza giuridica che il settore attende da anni.

Gli analisti prevedono che il sostegno del presidente aumenterà significativamente le possibilità di approvazione della legge. L’influenza di Trump sui membri repubblicani del Congresso potrebbe fare la differenza tra l’approvazione e un ulteriore ritardo della legislazione sulle criptovalute.

La legge aprirebbe anche la strada a un maggior numero di ETF sulle criptovalute e di prodotti istituzionali, il che potrebbe aumentare ulteriormente la domanda di Bitcoin, Ethereum e XRP.

Si intensifica la concorrenza internazionale nel settore delle criptovalute

La nuova agenda di Trump in materia di criptovalute è in parte guidata dalla concorrenza internazionale. La Cina sta sviluppando in modo aggressivo il suo yuan digitale, mentre l’Unione Europea sta procedendo con la regolamentazione MiCA. Senza un’azione rapida, gli Stati Uniti rischiano di rimanere indietro.

Donald Trump ha dichiarato che:

“Il GENIUS Act porterà il nostro grande Paese anni luce avanti rispetto alla Cina, all’Europa e a tutti gli altri che cercano incessantemente di stare al passo, ma non ci riescono”.

Di conseguenza, questa dimensione geopolitica conferisce alla legislazione sulle criptovalute ulteriori implicazioni di sicurezza nazionale.

